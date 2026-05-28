ELA Container eröffnet eigenen Campus in Haren (Ems)

Mit Betriebsrestaurant und Schulungszentrum investiert ELA in Gemeinschaft und Bildung am Hauptstandort.

Rund um das Betriebsrestaurant Diner 72 und das Schulungszentrum elacademy ist am Hauptstandort von ELA Container in Haren (Ems) ein zentraler Treffpunkt entstanden, der Mitarbeitende zusammenbringt und Weiterbildung sowie den abteilungsübergreifenden Austausch fördert. Der ELA Campus steht für ein modernes Arbeitsumfeld, das weit über klassische Büro- und Produktionsflächen hinausgeht. Während das Diner 72 als kulinarisches Herzstück des Campus fungiert, setzt die elacademy als zeitgemäßes Schulungsgebäude neue Impulse für interne Qualifizierung und Wissenstransfer.

Die Gebäude selbst wurden in modularer Bauweise realisiert und vereinen architektonische Qualität mit funktionaler Flexibilität. Das Diner 72, welches bereits 2024 eröffnet wurde, besteht aus insgesamt 31 Containern und bietet auf rund 470 m² Nutzfläche, ergänzt durch eine 90 m² große Terrasse, ausreichend Raum für Begegnung und Austausch. Täglich werden hier rund 200 Mitarbeitende mit gesundem und saisonalem Essen von regionalen Zulieferern versorgt. Das kulinarische Angebot ist international ausgerichtet und abwechslungsreich gestaltet: vom Frühstück über wechselnde Mittagsgerichte bis hin zu einer frischen Salatbar. Executive Chef Nils Ludewig, der fünf Jahre ein Restaurant in Haren (Ems) leitete, wurde in die Planungen involviert und konnte seine Erfahrungen aus Sternerestaurants und 16 Jahren Spitzengastronomie in das Diner 72 einbringen.

Neben dem gastronomischen Konzept überzeugt auch die durchdachte bauliche Umsetzung. Die Gestaltung des Betriebsrestaurants besticht durch ein einladendes und modernes Design mit industriellen Elementen. Ergänzt wird das Raumkonzept durch eine integrierte Industrieküche, verschiedene Trocken- und Lagermöglichkeiten sowie einen eigenen Anlieferungsbereich für reibungslose Abläufe im Hintergrund. Darüber hinaus bietet das Diner 72 Raum für verschiedene Veranstaltungen. Berthold Röttger, Director Human Resources, betont die Wichtigkeit des Betriebsrestaurants für ELA: „Wir möchten dazu beitragen, dass die Mitarbeitenden gesund und aktiv sind. Deswegen sind wir froh, dass wir das Diner 72 etablieren konnten.“

Direkt angrenzend an das Diner 72 setzt die elacademy einen weiteren Schwerpunkt am ELA Campus: Das Schulungsgebäude befand sich zuvor an einem anderen Standort auf dem Gelände, wurde jedoch versetzt und erweitert, um dem gestiegenen Bedarf an Weiterbildungsflächen gerecht zu werden. Im Zuge dessen wurde die Anlage um drei Container ergänzt und umfasst nun 14 Raummodule auf zwei Etagen mit rund 240 m² Nutzfläche.

In den neuen Räumlichkeiten können sämtliche interne Schulungen und Lernformate durchgeführt werden – flexibel, praxisnah und unter optimalen Bedingungen. Die elacademy verfügt über zwei großzügige Schulungsräume für jeweils 14 bis 18 Personen, die sich ideal auch als Workshopräume nutzen lassen. Ergänzt wird das Platzangebot durch einen Raum für Videoproduktionen, zwei Einzelkabinen für individuelles Lernen sowie ein zusätzliches Büro. Ein großzügiger Loungebereich mit Theke am Eingang schafft eine offene, kommunikative Atmosphäre und lädt zum Austausch während der Pausen ein.

Auch hier fügt sich die moderne Außengestaltung in das Gesamtbild des Campus ein. Ein barrierefreier Zugang gewährleistet uneingeschränkte Nutzung, während eine Raffstoreanlage die gezielte Lichtregulierung ermöglicht und zugleich viel natürliches Tageslicht durch große Fenster in die Räume strömen lässt.

„Ich bin sehr stolz, dass wir die elacademy hier in neuem Glanz aufgestellt haben, und freue mich, dass wir unseren Mitarbeitenden diese tollen Benefits zur Verfügung stellen dürfen“, sagt Hanna Busmann, Head of Learning & Talent Development bei ELA Container.

Mit dem ELA Campus schafft das Familienunternehmen eine nachhaltige Infrastruktur für Austausch, Qualifizierung und Gemeinschaft und stärkt zugleich die Basis für weiteres Wachstum und eine erfolgreiche Zukunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 11 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

Pressekontakt:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

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