Elektroautos in den USA begehrt

Bald machen Elektrofahrzeuge zehn Prozent der gesamten verkauften Fahrzeuge aus.

Im dritten Quartal 2024 wurden in den USA fast 350.000 Elektroautos neu zugelassen. Das sind elf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Ende 2023 waren weltweit knapp 42 Millionen Elektrofahrzeuge (Pkw) unterwegs. Die meisten in China, gefolgt von den USA und Deutschland. Der größte Anteil an neu zugelassenen E-Fahrzeugen gebührt Norwegen. Ganze 90,2 Prozent der Neuzulassungen waren dort im ersten Quartal 2024 Elektroautos. Gemäß Prognosen soll die Anzahl der E-Fahrzeuge insgesamt auf der Welt bis zum Jahr 2030 auf ungefähr 226 Millionen Stück anwachsen. Hierzulande schwächelt aufgrund des nicht mehr existierenden Umweltbonus der Verkauf der umweltfreundlichen Fahrzeuge. Die treibende Kraft hinter den Elektroautozuwächsen ist und bleibt China. So wurden im ersten Quartal 2024 mehr als eine Million E-Fahrzeuge verkauft.

Nach wie vor ist die Lithium-Ionen-Batterie das Herz der E-Autos und das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern, so die Experten. Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, aber auch Nickel, Zink und Kupfer werden in der Automobilbranche gebraucht. Doch wie sieht es beim Thema Wasserstoffautos aus? Wie kürzlich von einem bekannten Münchner Autokonzern verkündet, soll 2028 die Serienproduktion eines Wasserstoffautos mit Brennstoffzelle starten. Bis dahin soll auch die notwendige Infrastruktur eine deutliche Weiterentwicklung erfahren haben. Denn Wasserstoff soll Teil eines klimaneutralen Energiemixes sein. Dabei sollen besonders in der Industrie, zum Beispiel in Stahlwerken, fossile Brennstoffe eingespart werden. Für die Elektrolyse sind große Mengen Platin notwendig.

Ein bedeutender Platinmetalle-Produzent, zudem Goldproduzent ist Sibanye-Stillwater – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ -. Die Projekte liegen in Südafrika und in den USA. Auch Batteriemetalle stehen inzwischen auf dem Schirm von Sibanye-Stillwater.

Kobalt und Nickel besitzt die Canada Nickel Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ – im Crawford-Projekt in Ontario. Dieses ist zu 100 Prozent im Alleinbesitz der Gesellschaft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

