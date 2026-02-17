e*loquentia: Neue KI-gestützte Übersetzungslösung für Service- und Supportzentren

Innovative Kommunikationslösung e*loquentia für Unternehmen und Behörden: Live-Übersetzung und barrierefreie Verständigung für Kunden- und Bürgerdienste.

Berlin, 03.03.2026 – Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin ist seit über 25 Jahren ein führender Anbieter von Alarmierungslösungen „Made in Germany“. Mit e*loquentia stellt das Unternehmen eine intelligente KI-gestützte Lösung vor, die Sprachbarrieren in Bereichen wie Service, Support und Beratung mühelos überwindet. Ob im Kundencenter, in Hotlines oder in Bürger- und Sozialdiensten: e*loquentia erkennt gesprochene Sprache, vor allem auch bei einem Sprachmix, und übersetzt in Echtzeit. Dies sorgt auch unter schwierigen Bedingungen wie undeutlicher Aussprache, Dialekten oder lauten Umgebungen für klare Verständigung. So ermöglicht e*loquentia den direkten, präzisen Dialog zwischen Mitarbeitenden und Kund:innen, unabhängig von Herkunft oder Sprachkenntnissen und sichert damit hohe Effizienz durch reibungslose Abläufe. e*loquentia ist intuitiv anzuwenden und in kürzester Zeit einsetzbar. Die neue Lösung wurde gemeinsam mit einem großen Kunden im Bereich Notfallmanagement entwickelt und hat sich dort bereits erfolgreich in der Praxis bewährt.

Nahtlose Verständigung über alle Sprachen hinweg

e*loquentia zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Übersetzungsqualität aus, selbst wenn Anrufer undeutlich sprechen, Sprachbrüche aufweisen oder mehrere Sprachen vermischen. Die Lösung erkennt automatisch die gesprochene Sprache des Anrufenden und filtert störende Hintergrundgeräusche heraus. Gesprochene Anrufertexte werden in deutsche Schriftform umgesetzt; die schriftlichen Antworten des Mitarbeiters direkt in der erkannten Sprache des Anrufers ausgegeben. Bei Bedarf ist zudem eine flexible manuelle Einstellung der Ausgabesprache möglich. Antworten können frei formuliert oder mithilfe individuell hinterlegter Textbausteine aus verschiedenen Katalogen erstellt werden, um die Bearbeitung zu beschleunigen. Der gesamte Gesprächsverlauf wird protokolliert und kann exportiert werden, was die Nachverfolgung, Dokumentation und Qualitätssicherung erleichtert.

Damit wird Kommunikation, etwa bei Notfällen, Vertragsfragen, Serviceanrufen, Terminabsprachen oder technischen Supportfällen, deutlich einfacher, schneller und weniger fehleranfällig.

Praxisgerecht, sicher und sofort startklar

Die neue Lösung lässt sich ohne zusätzlichen Infrastrukturaufwand in bestehende Systeme integrieren, beispielsweise Telefonanlagen, CRM oder Helpdesk-Software. e*loquentia ist benutzerfreundlich und intuitiv bedienbar; Mitarbeitende können das System nach kurzer Einführung direkt nutzen. Es steht sowohl eine On-Premise-Version als auch eine Cloud-Variante aus einem deutschen Rechenzentrum mit maximaler Datensicherheit zur Verfügung.

Breites Einsatzspektrum in Wirtschaft und Verwaltung

e*loquentia sorgt für reibungslose Verständigung in unterschiedlichsten Einsatzbereichen:

* Kundenzentren von Energieversorgern, Stadtwerken, Telekommunikationsanbietern

* Service-Hotlines und Supportcenter in Handel und Logistik (z.B. Fahrerkommunikation)

* Kommunale bzw. öffentliche Servicestellen wie Bürgerämter, Jobcenter oder Migrationsdienste

* Gesundheits-, Pflege- und Sozialdienste

* Kunden- und Servicezentren von Versicherungen, Banken, Finanzdienstleistern

* Bildungseinrichtungen und Weiterbildungsträger

* Industrie- & B2B-Serviceorganisationen, z. B. Hersteller-Servicecenter, Ersatzteil- und Wartungsservices, Technische Kundenbetreuung

Kommunikation, die verbindet

„Mit e*loquentia bieten wir eine moderne Lösung, die den Servicealltag spürbar erleichtert und echte Verständigung auch bei Sprachvielfalt sicherstellt“, erklärt Dirk Nopens, Geschäftsführer der e*Message W.I.S. Deutschland GmbH. „Gerade im direkten Kontakt mit Kund:innen oder Ratsuchenden zählt, dass Informationen schnell, klar und korrekt ausgetauscht werden können – dafür sorgt e*loquentia zuverlässig. Die Lösung hat sich in der Praxis bereits bestens bewährt; sie wurde gemeinsam mit einem großen Kunden im Bereich Notfallmanagement entwickelt und von diesem mehr als ein halbes Jahr im Einsatz ausgiebig getestet.“

Mit der innovativen Kombination aus KI-basierter Spracherkennung, präziser Übersetzungstechnologie und praxisorientierter Anwendung ist e*loquentia die Zukunft barrierefreier Verständigung in Service, Support und allen Bereichen moderner Kommunikation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

e*Message W.I.S. Deutschland GmbH

Frau Anke Lüders-Gollnick

Schönhauser Allee 10-11

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 4171 1223

web ..: https://www.emessage.de/

email : a.lueders-gollnick@emessage.de

Über e*Message: www.emessage.de

Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin ist Betreiber eines deutschlandweit flächendeckenden satellitengestützten Alarmierungsnetzes mit mehr als 700 Sendestationen und entwickelt modernste Softwarelösungen im Bereich der kritischen Kommunikation. Mit ihnen werden u.a. Einzelpersonen und Personengruppen (z. B. Bereitschaftsteams und Einsatzkräfte) zuverlässig, schnell sowie zielgenau geschützt, alarmiert, informiert und koordiniert. Auch für die Anlagenschaltung stellt e*Message intelligente Anwendungen bereit. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat im Jahr 2000 die Funkrufaktivitäten der Deutschen Telekom übernommen, die seitdem ständig weiterentwickelt wurden.

