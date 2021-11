eMobiltreff.ch – ein Special am 01.12.2021!

Der eMobiltreff.ch – ein Treffpunkt für Interessierte an Elektromobilität bietet am Mittwoch, den 01.12.2021 eine besondere Auswahl an Elektrofahrzeugen zur Besichtigung, zum Probefahren und Anfassen.

Oftringen, 23.11.2021 – Der eMobiltreff.ch – ein Treffpunkt für Interessierte an Elektromobilität bietet am Mittwoch, den 01.12.2021 eine besondere Auswahl an Elektrofahrzeugen zur Besichtigung, zum Probefahren und Anfassen. Ab 18:30 Uhr geht es los. Genau Angaben finden alle Interessierten auf unserer Webseite emobiltreff.ch.

Exklusive Opel Zafira-e Life Camper – der erste vollelektrische Camper aus der Schweiz – am eMobiltreff.ch

Wir präsentieren, exklusive auf unserem eMobiltreff.ch im Dezember den ersten vollelektrischen Opel Zafira-e Life Camper. Dieses Fahrzeug wurde mit seiner Ausstattung in der Schweiz entwickelt und wird erst in den nächsten Wochen zum Verkauf angeboten. Die Camper-Ausstattung wird in der Schweiz hergestellt und besteht aus einer sogenannten Camper-Box und dem eingebauten Ausstelldach. Als Basis dient dafür ein Opel Zafira-e Life mit einer «Business Edition» Ausstattung. Die Kombinationen und Möglichkeiten mit diesem Fahrzeug sind grandios. Lesen Sie dazu unseren Bericht auf unserer Webseite oder kommen Sie gleich zu unserem Treffen am 1. Dezember 2021 in Oftringen im YouCinema.

Weiterhin kommen weitere Sensationen

Neben dem Opel Zafira-e Life Camper von Opel Schweiz, dürfen wir auch einen BMW iX 40 von der Garage Häusermann aus Aarau präsentieren. Auch dieses Elektrofahrzeug ist noch ganz neue und fast keiner hat es bisher zu Gesicht bekommen. Und – last but not least – konnten wir einen Mercedes EQS orgainsieren, den es in der freien Wildbahn noch selten zu sehen gibt. Seien Sie also der Erste und besuchen uns.

Folgende Fahrzeuge werden vorgestellt:

* Opel Zafira-e Life Camper! von Opel, Schweiz

* Opel Zafira-e Life von Opel, Schweiz

* JAC e-S2 von Auto Kunz AG, Wohlen AG

* BMW iX 40 von Garage Häusermann AG,

* Polstar von Garage Galliker AG, Aarburg AG

* Mercedes EQS von Autohaus Schmid, Unterentfelden AG

* ID.3 von der AMAG, Oftringen AG

Nutzen Sie die Chance und begutachten Sie diese neuen Elektroautos. Zu jedem Fahrzeug ist fachkundige Beratung vor Ort. Mit weiteren Teilnehmern können Sie auch über die Vor- und Nachteile von Elektroautos fachsimpeln oder sich über das Umfeld informieren.

Über den eMobiltreff.ch

Der eMobiltreff.ch ist ein Treffpunkt oder Event, der jeden erste Mittwoch im Monat im YouCinema in Oftringen, Schweiz stattfindet. Es treffen sich dort alle die sich für Elektromobilität interessieren. Ob es alte Nerds sind, die bereits ein E-Auto fahren oder ob es Interessierte sind, die sich einfach nur über die Elektromobilität informieren wollen. Alle reden mit allen.

Der Veranstalter «eMobiltreff.ch» sorgt für den Event und organisiert, je nach Möglichkeit, E-Autos, E-Roller, E-Bikes und was es noch so gibt zum Probefahren und Ansehen. Ausserdem lädt er Fachleute ein, die für die Besucher Rede und Antwort zu dem Thema stehen oder auch mal einen Vortrag halten. Der Besuch ist gratis, für den Verzehr und Getränke stehen verschiedene Möglichkeiten im YouCinema zur Verfügung. Dort gibt es einen Street-Food-Court mit immer wechselnden Speisen, eine Burger-Bar, die Sichtbar für Getränke und Snacks, den Wokami und einen SubWay.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

emobiltreff.ch c/o GHC GmbH

Herr Gordian Hense

Josef-Müller-Weg 6

6210 Sursee

Schweiz

fon ..: +41 62 791 14 13

web ..: https://emobiltreff.ch

email : info@emobiltreff.ch

Der eMobiltreff.ch ist ein Treffpunkt oder Event, der jeden erste Mittwoch im Monat im YouCinema in Oftringen, Schweiz stattfindet. Es treffen sich dort alle die sich für Elektromobilität interessieren. Ob es alte Nerds sind, die bereits ein E-Auto fahren oder ob es Interessierte sind, die sich einfach nur über die Elektromobilität informieren wollen. Alle reden mit allen.

Pressekontakt:

GHC GmbH

Herr Gordian Hense

Josef-Müller-Weg 6

6210 Sursee CH

fon ..: +41 62 791 14 13

email : gh@ghc-gmbh.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tudor Gold bestätigt 4. signifikante Gold-Silber Discovery bei Treaty Creek in der „Calm Before the Storm Zone“ (CBS) Zone