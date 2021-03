Endeavour Silver meldet 19,9 Millionen Dollar Gewinn im vierten Quartal 2020 und 1,2 Millionen Dollar Gewinn für das Gesamtjahr 2020

Telefonkonferenz zum Ergebnis heute um 10 Uhr PST (1pm EST)

VANCOUVER, British Columbia, 01. März 2021 – Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: DER – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) gab heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr zum 31. Dezember 2020 bekannt. Das Unternehmen betreibt drei Silber-Gold-Minen in Mexiko: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango, die Mine Bolañitos im Bundesstaat Guanajuato und die Mine El Compas im Bundesstaat Zacatecas. Alle Dollarbeträge ($) werden in US-Dollar (US$) angegeben.

Bradford Cooke, CEO von Endeavour, kommentierte: „Während 2019 operativ die größte Herausforderung in unserer 16-jährigen Geschichte als produzierendes Unternehmen war, war 2020 vielleicht eines der zufriedenstellendsten. Trotz einer von der Regierung verordneten zweimonatigen Aussetzung des Minenbetriebs aufgrund der COVID-Pandemie haben wir 2020 in jeder unserer drei in Betrieb befindlichen Minen eine höhere Produktion und niedrigere Kosten erzielt.“

„Niedrigere Kosten in Verbindung mit höheren Metallpreisen führten zu deutlich höheren Umsätzen, Cashflow und Ergebnissen, die dank unserer sehr starken Leistung im 4. Quartal 2020 zum ersten Mal seit drei Jahren positiv wurden. Die operativen Turnaround-Programme, die 2019 umgesetzt wurden, waren sowohl operativ als auch finanziell ein großer Erfolg – ein Beweis für die harte Arbeit, das Können, die Leidenschaft und die Ausdauer unseres Betriebsteams.“

„Wir bleiben wachsam in Bezug auf die COVID-Pandemie in Mexiko und halten alle unsere Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle gewissenhaft ein, wobei die Sicherheit unserer Mitarbeiter weiterhin höchste Priorität genießt. Ich freue mich, berichten zu können, dass Guanacevi, unser größte Mine, das zweite Jahr in Folge mehr als 1 Million Arbeitsstunden ohne Unfall mit Ausfallzeiten verzeichnen konnte.“

Highlights im vierten Quartal 2020

– Bruttoumsatz: 61,2 Mio. $, ein Plus von 81 % gegenüber 34,6 Mio. $ im 4. Quartal 2019 durch den Verkauf von 1,4 Mio. Unzen (oz) Silber und 13.850 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 24,76 $ pro Unzen Silber und 1.885 $ pro Unzen Gold.

– Cashflow: 21,6 Mio. USD aus dem operativen Geschäft vor Änderungen des Betriebskapitals, gegenüber einem Minus von 7,9 Mio. USD im Jahr 2019, der operative Cashflow vor Steuern(1) lag bei 30,2 Mio. USD, gegenüber 4,9 Mio. USD im vierten Quartal 2019.

– Nettogewinn: 19,9 Mio. $ (0,13 $ pro Aktie), nach einem Nettoverlust von 17,9 Mio. $ in Q4, 2019, lag das EBITDA in Q4 2020 bei 24,3 Mio. $.

– Metallproduktion: 1.117.289 Unzen Silber und 12.586 Unezn Gold für 2,1 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgEq), ein Plus von 25 % im Vergleich zu 1.705.751 oz AgEq im 4. Quartal 2019 bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1.

– Cash-Kosten (1): 6,83 $ pro Unze Silber zahlbar nach Abzug der Goldgutschriften, ein Rückgang um 50 % gegenüber 13,63 $ pro Unze im 4. Quartal 2019. Die direkten Kosten pro Tonne stiegen aufgrund höherer Lizenzgebühren und des Zukaufs von Fremderz in der Mine Guanaceví, was teilweise durch niedrigere Kosten in den Minen Bolanitos und El Compas ausgeglichen wurde. Ohne Lizenzgebühren und spezielle Bergbauabgaben sanken die Betriebskosten pro Tonne in Q4, 2020 aufgrund einer verbesserten Produktivität.

– All-in Sustaining Cost (AISC) (1): 18,52 $ pro Unze Silber, zahlbar nach Abzug der Goldgutschriften, ein Rückgang um 20 % gegenüber 23,20 $ pro Unze im 4. Quartal 2019.

Highlights für das Gesamtjahr 2020

– Bruttoumsatz: 140,3 Mio. $, ein Plus von 15 % gegenüber 121,7 Mio. $ im Jahr 2019 durch den Verkauf von 3,5 Mio. Unzen Silber und 35.519 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 21,60 $ pro Unze Silber und 1.846 $ pro Unze Gold.

– Cashflow: 28,8 Mio. USD aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals, gegenüber einem Minus von 8,9 Mio. USD im Jahr 2019, der operative Cashflow vor Steuern(1) lag bei 56,2 Mio. USD, gegenüber 14,9 Mio. USD im Jahr 2019.

– Nettogewinn: 1,2 Mio. $ (0,01 $ pro Aktie), nach einem Nettoverlust von 48,1 Mio. $ im Jahr 2019, das EBITDA(1) für das gesamte Jahr betrug 29,4 Mio. $.

– Metallproduktion: Unter Verwendung eines Silber:Gold-Verhältnisses von 80:1; 3.513.767 Unzen Silber und 37.139 Unzen Gold ergeben 6,5 Mio. Unzen AgEq, ein Rückgang von 9 % gegenüber 7,1 Mio. Unzen AgEq im Jahr 2019, was in erster Linie auf die Einstellung des Betriebs in der Mine El Cubo am 30. November 2019 zurückzuführen ist.

– Cash-Kosten (1): 5,55 $ pro Unze Silber, zahlbar abzüglich der Goldgutschriften, ein Rückgang um 57 % gegenüber 12,85 $ pro Unze im Jahr 2019.

– Nachhaltige Gesamtkosten (1): 17,59 $ pro Unze Silber, zahlbar abzüglich der Goldgutschriften, ein Rückgang von 17 % gegenüber 21,19 $ pro Unze im Jahr 2019. Die direkten Kosten pro Tonne stiegen aufgrund höherer Lizenzgebühren und Erzabgaben in der Mine Guanaceví, was teilweise durch niedrigere Kosten in den Minen Bolanitos und El Compas ausgeglichen wurde. Ohne Lizenzgebühren und spezielle Bergbauabgaben sanken die Betriebskosten pro Tonne aufgrund der verbesserten Produktivität.

– Bilanz: Der Kassenbestand am Jahresende betrug 61,1 Mio. $, das Betriebskapital 70,4 Mio. $. Die einzigen langfristigen Schulden bestehen aus Ausrüsterdarlehen in Höhe von 6,1 Mio. US-Dollar, die zur Aufrüstung unserer mobilen Flotte verwendet wurden. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 wurde ein Nettoerlös in Höhe von 25,3 Mio. US-Dollar aus einer ATM-Eigenkapitalemission erzielt, wobei ein neues ATM-Programm im Wert von 60 Mio. US-Dollar derzeit eingerichtet und verfügbar ist.

– Guanacevi zeigte weiterhin eine überdurchschnittliche Leistung: Die Betriebskosten stiegen aufgrund des Kaufs von mehr Roherz kleiner Minenbetreibern, Lizenzgebühren und Sonderabgaben für den Abbau, während die höheren Preise und die Rentabilität erhöhten. Die Mine lieferte einen freien Cashflow von 20,8 Mio. $.

– Bolanitos hat sich weiter verbessert: Höhere Preise und verbesserte Rentabilität führten zu höheren Sonderabgaben für den Abbau, die die direkten Kosten pro Tonne erhöhten. Die direkten Betriebskosten verbesserten sich gegenüber 2019 aufgrund der erhöhten Produktivität im Jahr 2020. Die Mine lieferte einen freien Cashflow von 3,2 Mio. $.

– El Compas Kosten verbessert: Das Kostenprofil verbesserte sich im Vergleich zu den Vorquartalen, während der Durchsatz konstant blieb.

– Terronera Pre-Feasibility Studie abgeschlossen: Stellt den nächsten Kernbestandteil des Unternehmens dar, mit niedrigem CAPEX, geringen Betriebskosten, kurzer Amortisationszeit und außergewöhnlichen finanziellen Renditen; die Machbarkeitsstudie ist nun auf halbem Weg zum Abschluss in Q3, 2021.

– Erweiterung der Landposition und Wiederaufnahme der Greenfields-Exploration bei Terronera: Erwerb von zwei benachbarten Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 4.959 Hektar, die mehrere mineralisierte Erzgangstrukturenumfassen, und Wiederaufnahme der Bohrungen in den noch nicht getesteten Erzgängen.

– Positive Brownfields-Explorationsergebnisse geliefert: Bei den Bohrungen wurden weiterhin hochgradige Gold-Silber-Mineralisierungen in der Ader Santa Cruz bei Guanacevi, in den Erzgängen Melladito und San Bernabe bei Bolanitos und in den Erzgängen Misie und Calicanto im Distrikt El Compas durchteuft.

(1) Der operative Cashflow der Mine, die direkten Kosten pro Tonne, die direkten Betriebskosten pro Tonne, die Cash-Kosten und die All-in Sustaining Costs sind Non-IFRS-Kennzahlen. Bitte beachten Sie die Definitionen in der Management Discussion & Analysis des Unternehmens.

Finanzieller Überblick

Im Jahr 2020 stiegen die Umsatzerlöse abzüglich der Schmelz- und Raffinierungskosten um 18 % auf 138,4 Mio. $, da die stark gestiegenen Metallpreise teilweise durch eine im Vergleich zum Vorjahr um 9 % niedrigere Silberäquivalentproduktion ausgeglichen wurden. Der operative Cashflow der Mine, der operative Cashflow, das Ergebnis und das EBITDA stiegen im Vergleich zu 2019 deutlich an. Der Nettogewinn verbesserte sich auf 1,2 Mio. $ im Vergleich zu einem Nettoverlust von 48,1 Mio. $ im Jahr 2019, einschließlich eines Gewinns von 19,9 Mio. $ im 4. Quartal 2020.

Eine unternehmensweite Überprüfung des Betriebs Anfang 2019 identifizierte mehrere Möglichkeiten zur Verbesserung der Betriebsleistung. Infolgedessen leitete das Management mehrere Verbesserungsmaßnahmen ein, darunter Änderungen der Minenleitung und der Bergbauvertragspartnern, Änderungen bei der Schicht- und Unternehmeraufsicht, Anmietung gebrauchter Bergbauausrüstung, Leasing neuer Bergbauausrüstung und Reduzierung der Belegschaft.

Das Ziel dieser Sanierungsmaßnahmen war es, die Sicherheit zu verbessern, die Produktivität zu steigern, die Betriebskosten zu senken und einen freien Cashflow zu generieren. Das Management stellt fest, dass sich die Verbesserungsmaßnahmen positiv auf die Betriebsleistung der Mine auswirkten, die operativen Turnarounds im vergangenen Jahr erfolgreich erreicht wurden und der Nutzen dieser Initiativen in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 realisiert wurde. Diese Verbesserungen trugen den verschärften Gesundheitsprotokollen und neuen behördlichen Beschränkungen im Zusammenhang mit der globalen Pandemie COVID-19 Rechnung, einschließlich der vorübergehenden Aussetzung des Minenbetriebs im April und Mai 2020.

Die direkten Kosten pro Tonne stiegen 2020 im Vergleich zu 2019 um 4 % auf 114,57 $, was auf höhere Lizenzgebühren, spezielle Bergbauabgaben und den Kauf von Roherzen zurückzuführen ist, die durch eine verbesserte Produktivität in den Betrieben Guanaceví und Bolañitos, die Abwertung des mexikanischen Peso und den Wegfall des Betriebs El Cubo, der seine Aktivitäten im vierten Quartal 2019 eingestellt hat, ausgeglichen wurden. Die direkten Betriebskosten pro Tonne, die Lizenzgebühren und spezielle Bergbauabgaben ausschließen, waren mit 101,17 $ pro Tonne um 6 % niedriger als im Jahr 2019 mit 107,96 $ pro Tonne.

Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenprodukt-Gutschriften, sanken um 57 % auf 5,55 $, was in erster Linie auf höhere Erzgehalte und einen höheren realisierten Goldpreis zurückzuführen ist, der die Nebenprodukt-Gutschrift im Vergleich zu 2019 erhöhte. Die nachhaltigen Gesamtkosten sanken im Jahr 2020 um 17 % auf 17,59 $ pro Unze, was auf niedrigere Betriebskosten zurückzuführen ist, die teilweise durch höhere allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens und höhere Investitionsausgaben zur Beschleunigung der Minenerschließung ausgeglichen wurden. Die allgemeinen und administrativen Kosten stiegen um 2,7 Mio. $, vor allem aufgrund eines Aufwands in Höhe von 3,5 Mio. $ im Zusammenhang mit der Marktbewertung von zurückgestellten Aktieneinheiten.

Finanzergebnisse (konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung im Anhang)

Für das Jahr, das am 31. Dezember 2020 endete, erwirtschaftete das Unternehmen Nettoeinnahmen in Höhe von 138,4 Millionen $ (2019 – 117,4 Millionen $). Im Laufe des Jahres verkaufte das Unternehmen 3.460.638 Unzen Silber und 35.519 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 21,60 $ bzw. 1.846 $ pro Unze, verglichen mit einem Verkauf von 4.054.652 Unzen Silber und 39.151 Unzen Gold zu realisierten Preisen von 16,29 $ bzw. 1.422 $ pro Unze im Jahr 2019.

Die Umsatzkosten für 2020 betrugen 111,1 Mio. $, ein Rückgang von 18 % gegenüber den Umsatzkosten von 134,8 Mio. $ für 2019. Der Rückgang der Umsatzkosten um 18 % war in erster Linie auf den Rückgang der verarbeiteten Tonnen um 21 % und die Abwertung des mexikanischen Peso zurückzuführen, während die im Jahr 2019 umgesetzten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen teilweise durch die Ineffizienzen der Aussetzung und Wiederaufnahme der Aktivitäten aufgrund von COVID-19 und höhere Lizenzgebühren mit den steigenden Preisen ausgeglichen wurden. Die Lizenzgebühren stiegen um 301 % auf 8,2 Mio. $ aufgrund höherer realisierter Preise und des verstärkten Abbaus des hochgradigen Konzessionsgebiets El Curso beim Betrieb Guanacevi, das deutlich höheren Lizenzgebühren unterliegt.

Das Betriebsergebnis der Mine betrug 27,3 Mio. $ im Vergleich zu einem Verlust von 17,4 Mio. $ im Jahr 2019. Ohne die Abschreibungen in Höhe von 28,1 Mio. $ (2019 – 31,5 Mio. $), die aktienbasierte Vergütung in Höhe von 0,3 Mio. $ (2019 – 0,2 Mio. $) und die Abschreibung von Vorräten in Höhe von 0,4 Mio. $ (2019 – 0,6 Mio. $) betrug der operative Cashflow der Mine vor Steuern 56,2 Mio. $ im Jahr 2020 (2019 – 14,9 Mio. $).

Der operative Verlust vor Steuern betrug 0,8 Mio. $ (2019 – Verlust von 43,9 Mio. $) nach Explorationsausgaben von 9,8 Mio. $ (2019 – 12,0 Mio. $), allgemeinen und administrativen Ausgaben von 12,7 Mio. $ (2019 – 10.0 Mio. $), Wartungs- und Instandhaltungskosten für die Stilllegung der Mine El Cubo in Höhe von 3,0 Mio. $ und Wartungs- und Instandhaltungskosten in Höhe von 2,2 Mio. $ im Zusammenhang mit der vorübergehenden Aussetzung der Betriebe Guanaceví, Bolañitos und El Compas aufgrund von COVID-19 im zweiten Quartal 2020. Im Jahr 2020 enthielt der Betriebsverlust Wertminderungen, abzüglich Zuschreibungen, von langfristigen Vermögenswerten in Höhe von 0,4 Mio. $ im Zusammenhang mit den Nutzungswertschätzungen der Betriebe in Guanacevi und El Compas. Der Betriebsverlust für 2019 enthielt einen Abfindungsaufwand in Höhe von 4,6 Mio. $ im Zusammenhang mit der Einstellung des Betriebs bei El Cubo Ende 2019.

Im Jahr 2020 gab es eine Steuererstattung in Höhe von 2,2 Mio. US-Dollar, verglichen mit einem Steueraufwand von 4,1 Mio. US-Dollar im Jahr 2019. Die Steuerrückerstattung in Höhe von 2,2 Mio. $ setzt sich aus 3,0 Mio. $ an laufenden Ertragsteueraufwendungen (2019 – 2,7 Mio. $) und 5,2 Mio. $ an latenten Ertragsteuerrückerstattungen (2019 – 1,4 Mio. $ an latenten Ertragsteueraufwendungen) zusammen. Der laufende Ertragsteueraufwand setzt sich aus 2,0 Mio. $ an Sonderabgaben auf Bergbau und 1,0 Mio. $ an Ertragssteuern zusammen. Im Jahr 2019 zahlte das Unternehmen aufgrund der in den Betrieben erwirtschafteten Verluste keine spezielle Bergbauabgabe. Die latente Steuererstattung in Höhe von 5,2 Mio. $ ist in erster Linie auf die Anerkennung von Verlustvorträgen zurückzuführen, da die zukünftige Rentabilität des Betriebs Guanacevi durch die jüngste Erhöhung der Reservenschätzungen deutlich gestiegen ist.

Konferenzgespräch

Eine Telefonkonferenz zur Erörterung dieser Ergebnisse findet heute, Montag, 1. März, um 10 Uhr PST (13 Uhr EST) statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die unten stehenden Nummern. Es ist kein Zugangscode erforderlich.

Gebührenfrei in Kanada und den USA: 1-800-319-4610

Ortsansässige Vancouver: 604-638-5340

Außerhalb von Kanada und den USA: +-604-638-5340

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist unter der Nummer 1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder +604-638-9010 außerhalb von Kanada und den USA verfügbar. Der erforderliche Zugangscode lautet 5891#. Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.

Der vollständige Jahresabschluss und die Management’s Discussion & Analysis können auf der Website des Unternehmens, auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Alle Aktionäre können auf Anfrage kostenlos ein gedrucktes Exemplar des vollständigen geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens erhalten. Um dieses Material in Papierform zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Galina Meleger, Director Investor Relations, unter 604-640-4804, gebührenfrei unter 1-877-685-9775 oder per E-Mail an gmeleger@edrsilver.com.

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetallbergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Stakeholder.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich der erwarteten Leistung von Endeavour im Jahr 2021, einschließlich Änderungen im Bergbaubetrieb und in der Produktion, die Auswirkungen von COVID-19 sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Tätigkeitsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; die Auswirkungen von COVID-19 sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentliche nachteilige Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und das Erreichen der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen setzen.

ENDEAVOUR SILVER CORP.

VERGLEICHENDE HIGHLIGHTS

Dreimonatszeitraum Highlights Jahr zum 31. Dezember

zum 31. Dezember 2020

2020 2019 % 2020 2019 %

Verände Veränd

rung erung

Produktion

1.117.939.5119% Produzierte 3.513.74.018.7(13%)

289 1 Silberunzen 67 35

12.5869.578 31% Produzierte Go37.139 38.907 (5%)

ldu

nzen

1.108.923.5420% Produzierte 3.482.03.951.9(12%)

848 0 zahlbare 94 23

Silberunzen

12.3149.397 31% Produzierte 36.392 38.003 (4%)

zahlbare

Goldunzen

2.124.1.705.25% Produzierte 6.484.87.131.2(9%)

169 751 Unzen 87 95

Silberäquivale

nt

(1)

6,83 13,63 (50%) Cash-Kosten 5,55 12,85 (57%)

pro

Silberunze(2)(

3)

14,58 20,43 (29%) Gesamtprodukti14,01 20,73 (32%)

onskosten pro

Unze(2)(4)

18,52 23,20 (20%) All-in Kosten 17,59 21,19 (17%)

pro

Unze(2)(5)

237.38236.530% Verarbeitete 757.160954.886(21%)

9 1 Tonnen

105,07110,64(5%) Direkte 101,17 107,96 (6%)

Betriebskoste

n pro

Tonne(2)(6)

129,66113,4714% Direkte 114,57 110,09 4%

Kosten pro

Tonne(2)(6)

14,83 15,19 (2%) Silber-Co-Prod12,97 14,18 (9%)

ukt-Cash-

Kosten(7)

1.129 1.312 (14%) Gold-Co-Produk1.109 1.238 (10%)

t-Cash-

Kosten(7)

Finanzen

60,7 33,5 81% Umsatz(11) (Mi138,4 117,4 18%

llionen

USD)

1.419.1.050.35% Verkaufte Silb3.460.64.054.6(15%)

037 157 erunzen 38 52

13.85010.80328% Verkaufte 35.519 39.151 (9%)

Goldunzen

24,76 17,45 42% Realisierter 21,60 16,29 33%

Silberpreis

pro

Unze

1.885 1.507 25% Realisierter 1.846 1.422 30%

Goldpreis

pro

Unze

19,9 (17,9)211% Nettogewinn 1,2 (48,1) 102%

(-verlust)

(in

Mio, $)

20,8 (3,8) 649% Betriebsergebn27,3 (17,4) 257%

is (Verlust)

der Mine

(

Mio, $)

30,2 4,9 519% Operativer 56,2 14,9 277%

Cashflow aus

dem Bergbau

(Millionen

US-

Dollar)(8)

21,6 (7,9) 375% Operativer 28,8 (8,9) 424%

Cashflow vor

Änderungen

des

Betriebskapita

ls

(9)

24,3 (4,8) 603% Ergebnis vor I29,4 (11,1) 364%

TDA

(10) (Millione

n

USD)

70,4 38,4 83% Betriebskapita70,4 38,4 83%

l (Millionen

USD)

Aktionäre

0,13 (0,13)199% Gewinn 0,01 (0,36) 103%

(Verlust) je

Aktie –

unverwässert

0,14 (0,06)250% Operativer 0,19 (0,07) 600%

Cashflow vor

Veränderung

des

Betriebskapit

als je

Aktie(9)

157.53140.0512% Gewichteter 150.901135.36711%

6 4 Durchschnitt . .

.658 .885 der 598 129

ausstehenden

Aktien

Die oben genannten Kennzahlen sind Schlüsselkennzahlen, die von der Geschäftsleitung verwendet werden, sie sollten jedoch nicht die einzigen Kennzahlen sein, die zur Bestimmung der Performance der Geschäftstätigkeit des Unternehmens herangezogen werden. Die entsprechenden Definitionen und Überleitungen sind im Lagebericht enthalten.

ENDEAVOUR SILVER CORP.

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN

(ausgedrückt in Tausend U.S. Dollar)

Beendete Jahre

31. 31.

Dezemb Dezemb

er, er,

2020 2019

Operative Aktivitäten

Jahresüberschuss (-fehlbetrag) $1.159 $(48.0)

66

Nicht liquiditätswirksame Posten:

Aktienbasierte Vergütung 3.003 3.195

Abschreibung, Abnutzung und 28.86 32.05

Amortisierung 3 0

Wertminderung von Anlagevermögen, netto 424 –

Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag) (5.20) 2.358

6

Nicht realisierter Fremdwährungsverlust (1.03) (100 )

(-gewinn) 2

Finanzierungskosten 1.357 602

Abschreibung einer IVA-Forderung – 151

Abschreibung von Mineralgrundstücken – 45

Abschreibung von Lagerbeständen – 233

Abschreibung von Vorräten auf den 405 576

Nettoveräußerungswert

Verlust aus Anlagenabgang 86 43

Verlust (Gewinn) aus sonstigen (233 ) 19

Investitionen

Nettoveränderung des nicht 10.13 (684 )

zahlungswirksamen 8

Betriebskapitals

Mittelzufluss (-abfluss) aus laufender G 38.96 (9.57)

eschäftstätigkeit 4 8

Investierende Tätigkeiten

Erlöse aus dem Abgang von 190 11

Sachanlagevermögen

Ausgaben für Konzessionsgebiete, (25.5) (21.5)

Sachanlagen und 39 19

Ausrüstung

Aufwendungen für immaterielle – (280 )

Vermögensgegenstände

Kauf von kurzfristigen Anlagen (5.49) –

7

Erlöse aus dem Abgang von Wertpapieren 1.032 –

des

Umlaufvermögens

Rückzahlung von (Investitionen in) – 3

langfristigen

Einlagen

Mittelabfluss aus der (29.8) (21.7)

Investitionstätigkeit 14 85

Finanzierungstätigkeit

Rückzahlung von (3.22) (1.34)

Darlehensverbindlichkeiten 9 3

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten (183 ) (247 )

Gezahlte Zinsen (918 ) (391 )

Öffentliche Aktienangebote 26.36 23.55

7 7

Ausübung von Optionen 6.910 343

Kosten für die Ausgabe von Aktien (1.11) (716 )

2

Abgegrenzte Finanzierungskosten (294 ) –

Mittelzufluss/(-abfluss) aus 27.54 21.20

Finanzierungstätigkeit 1 3

Auswirkung von Wechselkursänderungen 1.024 152

auf den

Finanzmittelbestand

Zunahme (Abnahme) der liquiden Mittel un 36.69 (10.1)

d 1 60

Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und 23.36 33.37

Zahlungsmitteläquivalente, Anfang des 8 6

Jahres

Zahlungsmittel und $61.08 $23.36

Zahlungsmitteläquivalente, Ende des 3 8

Jahres

Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelesen werden.

ENDEAVOUR SILVER CORP.

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (VERLUST)

(in Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und je Aktie)

Beendete Jahre

31. 31.

Dezembe Dezember

r, ,

2020 2019

Umsatzerlöse $138.46 $117.42

1 1

Kosten des Umsatzes:

Direkte Produktionskosten 74.101 100.48

2

Lizenzgebühren 8.154 2.034

Aktienbasierte Vergütungen 330 195

Abschreibung, Abnutzung und Amortisieru 28.136 31.495

n

Abschreibung von Vorräten auf den 405 576

Nettoveräußerungswert

111.12 134.78

6 2

Operatives Ergebnis (Verlust) der Mine 27.335 (17.36)

1

Kosten:

Exploration 9.756 12.001

Allgemeines und Verwaltung 12.715 9.980

Pflege- und Wartungskosten 5.233 –

Wertminderung von Anlagevermögen, netto 424 –

Abfindungskosten – 4.589

28.128 26.570

Operatives Ergebnis (Verlust) (793 ) (43.93)

1

Finanzierungskosten 1.357 602

Sonstige Einnahmen (Aufwendungen):

Abschreibung einer IVA-Forderung – (151 )

Devisen (1.553) 101

Investitionen und Sonstiges 2.649 579

1.096 529

Gewinn (Verlust) vor Steuern (1.054) (44.00)

4

Ertragsteueraufwand (-erstattung):

Laufender Ertragsteueraufwand 2.993 2.702

Latenter Ertragsteueraufwand (-ertrag) (5.206) 1.360

(2.213) 4.062

Jahresüberschuss (-fehlbetrag) und $1.159 $(48.06)

Gesamtergebnis 6

(-

fehlbetrag) des Jahres

Unverwässertes Ergebnis je Aktie auf $0,01 $(0,36 )

Basis des

Nettoergebnisses

Verwässerter Gewinn (Verlust) je Aktie $0,01 $(0,36 )

auf Basis des

Nettoergebnisses

Unverwässerter gewichteter 150.90 135.36

Durchschnitt der Anzahl der im Umlauf 1 7

befindlichen .598 .129

Aktien

Verwässerter gewichteter Durchschnitt 154.03 135.36

der Anzahl der im Umlauf befindlichen 9 7

Aktien .714 .129

Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelesen werden.

ENDEAVOUR SILVER CORP.

KONSOLIDIERTE BILANZ

(ausgedrückt in Tausend US Dollar)

31. 31.

Dezemb Dezemb

er, er,

2020 2019

AKTIVA/VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und $61.08 $23.36

Zahlungsmitteläquivalente 3 8

Sonstige Investitionen 4.767 69

Forderungen aus Lieferungen und 20.14 18.57

Leistungen und sonstige 4 2

Forderungen

Forderungen aus Ertragsteuern 52 4.378

Vorräte 16.64 13.58

0 9

Rechnungsabgrenzungsposten 2.284 3.302

Total Umlaufvermögen 104.9 63.27

70 8

Langfristige Einlagen 591 606

Abgegrenzte Finanzierungskosten 294 –

Langfristige IVA-Forderung 2.676 2.048

Latente Ertragsteueransprüche 12.75 7.136

3

Immaterielle Vermögensgegenstände 492 975

Nutzungsrechte an geleasten 861 1.337

Vermögenswerten

Mineralische Liegenschaften, Anlagen 87.95 88.33

und 5 3

Einrichtungen

Gesamtvermögen $210.5 $163.7

92 13

VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und $27.76 $19.77

Leistungen und abgegrenzte 4 5

Schulden

Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern 3.038 1.947

Verbindlichkeiten aus Krediten 3.578 2.958

Leasingverbindlichkeiten 173 164

Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 34.55 24.84

3 4

Verbindlichkeiten aus Krediten 6.094 5.917

Leasingverbindlichkeiten 921 1.074

Rückstellung für Rekultivierung und 8.876 8.403

Sanierung

Latente Ertragsteuerverbindlichkeit 1.077 682

Gesamtverbindlichkeiten 51.52 40.92

1 0

Eigenkapital

Stammaktien, unbegrenzt genehmigte

Aktien, ohne Nennwert,

ausgegeben

und im Umlauf 157.924.708 Aktien 517,7 482.1

(31.12.2019 – 141.668.178 11 70

Aktien)

Überschussbeitrag 9.662 11.48

2

Gewinnrücklagen (Fehlbetrag) (368.) (370.)

302 859

Eigenkapital, gesamt 159.0 122.7

71 93

Summe der Verbindlichkeiten und des $210.5 $163.7

Eigenkapitals 92 13

Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 und den darin enthaltenen Erläuterungen gelesen werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

