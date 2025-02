Endlich konfigurierbar: Exklusive Taschenkalender mit eigenen Fotos, Designs, Strukturen und freiem Beginn

Neue Freiheit

Fotokalender.com, die bekannte Plattform für individuelle Fotoprodukte aus Nürnberg, stellt ab sofort einen neuen Premium-Taschenkalender-Editor bereit – mit nahezu unbegrenzter Freiheit in der Konfiguration. Alle Kalendervarianten sind hochwertig produziert, kompakt und lassen sich in allen Details – vom Design über die Struktur bis hin zum Startmonat – selbst individualisieren. Damit entsteht ein exakt passender, exklusiver Alltagshelfer, der genau den persönlichen Vorgaben entspricht und dank des eigenen Kalenderstartpunkts nahtlos einsetzbar ist. Alle Taschenkalender werden in einem umweltschonenden Druckprozess inklusive darauf ausgerichteter Materialauswahl und erneuerbarer Energie hergestellt.

Jedes Kalender-Design-Element selbst bestimmen

Jeder Taschenkalender lässt sich dank unterschiedlicher Formatgrößen wie gewünscht in Umhänge-, Trage- bis hin zu Jackentaschen einstecken. Gleichfalls sind bei der Kalendergestaltung nahezu keine Grenzen gesetzt. So sind Titel und Untertitel nach eigenen Vorlieben individuell konfigurierbar. Ebenso steht eine umfangreiche Palette an Schriftarten und Hintergrundfarben zur Verfügung. Über zahlreiche Designvorlagen lassen sich darüber hinaus mögliche Anpassungen beliebig ausprobieren. Dazu gehören ebenfalls die Spirale und das Verschlussband, die in vielen Farben verfügbar sind. Basis dafür bildet ein umfassender, einfach zu bedienender Online-Editor. Die persönliche Gestaltung der Vorder- und Rückseite mit eigenen Fotos rundet die Möglichkeiten der individuellen Design-Konfiguration ab.

Freie Konfiguration der Taschenkalender-Struktur

Ebenso lassen sich die neuen Taschenkalender nach den eigenen Vorstellungen frei strukturieren – ob Jahres- und Monatsübersichten, Geburtstage, Kontakte, Adressen und Stundenpläne bis hin zu unterschiedlichen Notizseiten und To-do-Listen. Dazu gehören ebenfalls der Startmonat, Zeitabschnitte und Tagesmodule inklusive separater Designs und Hintergrundfarben. Genauso sind Feiertage und andere zeitliche Ereignisse selbst auswählbar und danach automatisch in der Kalenderstruktur enthalten.

Gestochen scharfe Motive in brillanten Farben

Fotokalender.com verwendet in der eigenen Druckerei modernste Verfahren, um gestochen scharfe Fotos und Bilder in brillanten Farben zu gewährleisten. Im Ergebnis entsteht mit jedem Taschenkalender so ein Unikat, das durch die individuelle Konfiguration perfekt zu den persönlichen und beruflichen Bedürfnissen der Besitzerinnen und Besitzer passt.

Weitere Informationen unter: https://www.fotokalender.com/

Über Fotokalender.com:

Fotokalender.com ist eine bekannte Plattform für die individuelle Gestaltung hochwertiger Fotokalender mit Sitz in Nürnberg. Dank der umfassenden Palette an Produkt-Kategorien, Formaten und Designs können Kundinnen und Kunden verschiedenste Kalender für jedes Vorhaben selbst bis ins Detail mit einem einfach zu bedienenden Online-Editor konfigurieren. Zum stetig erweiterten Sortiment gehören exklusive Wand-, Tisch- und Küchenkalender, Monats-, 3-Monats- bis hin zu Wochenkalendern und jetzt auch Taschenkalender. Fotokalender.com produziert alle Produkte umweltschonend und mit erneuerbarer Energie im eigenen Druckereibetrieb.



