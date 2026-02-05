Erschließung der Zukunft kritischer Mineralien: KI von Windfall Geotek identifiziert digitale Signatur von Seltenerdmetallen bei Strange Lake und sichert sich 89 vorrangige Claims in Labrador

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

Brossard, Quebec / 5. Februar 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) (Windfall oder das Unternehmen), ein seit 2005 führendes Unternehmen im Bereich der Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen für die Mineralexploration, freut sich, die erfolgreiche Modellierung und Extraktion der geophysikalischen und geochemischen digitalen Signatur für die Seltenerdmetall-(REE)-Lagerstätte Strange Lake bekannt zu geben.

Mithilfe seiner eigenen KI-Plattform hat Windfall eine umfassende computergestützte Analyse aller öffentlich zugänglichen Datensätze durchgeführt, um die Signatur der REE-Lagerstätte Strange Lake zu identifizieren, die sich zurzeit im Besitz von Torngat Metals (torngatmetals.com/) befindet und an der Grenze zwischen den kanadischen Provinzen Quebec (QC) und Neufundland und Labrador (NL) liegt.

Technische Zusammenfassung und Methodik

Der Schwerpunkt des Projekts lag auf dem Komplex Strange Lake, der an der Provinzgrenze zwischen Quebec (QC) und Neufundland und Labrador (NL) liegt. Die wesentlichen technischen Höhepunkte beinhalten:

– Datenintegration: Das KI-System synthetisierte mehrdimensionale öffentliche Datensätze, einschließlich hochauflösender magnetischer und topografischer Daten, sowie verfügbarer Bohrloch- und geochemischer Oberflächengesteinsproben.

– Signaturextraktion: Durch die Isolierung der spezifischen geologischen Deskriptoren der REE-Mineralisierung bei Strange Lake hat das Unternehmen ein hochpräzises digitales Entdeckungsschema erstellt.

– Zielgenerierung: Diese eigene Signatur wurde auf das gesamte regionale Landpaket angewendet, um Anomalien mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, was zu einer strategischen Erweiterung der Explorationsfläche des Unternehmens in der Region führte.

Die Fähigkeit, eine digitale Signatur aus einer erstklassigen bekannten Lagerstätte ausschließlich anhand öffentlicher Daten zurückzuentwickeln, bestätigt die Vorhersagekraft unserer KI. Dieser objektive Ansatz minimiert menschliche Voreingenommenheit und reduziert den Suchbereich für unsere nächste Explorationsphase erheblich.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82886/WIN_020526_DEPRcom.001.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82886/WIN_020526_DEPRcom.002.jpeg

Die Leistungsfähigkeit der digitalen Exploration

Mithilfe seines eigenen KI-Systems in Kombination mit einer umfassenden historischen Explorationsdatenbank und SIGEOM-Daten, die eine Fläche von 13.682 km² abdecken, identifizierte Windfall im Dezember 2025 fünf vorrangige REE-Zielgebiete.

Das KI-System von Windfall analysierte über 2.519 historische REE-haltige Proben (vorwiegend von der Lagerstätte Strange Lake) unter Anwendung moderner Algorithmen für maschinelles Lernen, die konzipiert wurden, um geologische Muster und Zusammenhänge hinsichtlich Mineralisierungen zu erkennen. Insgesamt wurden 5.473.252 Zellen mit einer Größe von 50 m mal 50 m vom KI-System von Windfall ausgewertet. Dieser datengestützte Ansatz reduziert die Explorationszeit und -kosten gegenüber herkömmlichen Explorationsmethoden erheblich.

Lesen Sie die Zusammenfassung der Arbeiten:

www.windfallgeotek.com/wp-content/uploads/2025/11/Strange_Lake_REE_Internal_Project_Work_Summary.pdf

Kommentar des Managements

Michel Fontaine, President und CEO von Windfall Geotek, sagte:

Unser neues Hybrid-KI-Dienstleistungsmodell stellt einen strategischen Durchbruch dar und beweist, dass die Mineralexploration offiziell in das digitale Zeitalter eingetreten ist. Indem wir unsere Kernkundendienstleistungen beibehalten und gleichzeitig unsere Technologie bei zehn unterschiedlichen Projekten einsetzen – sei es im Besitz von Windfall oder unseren Partnern – demonstrieren wir die unübertroffene Genauigkeit unserer Vorhersagemodelle. Die Effizienz unseres Systems bleibt ein enormer Wettbewerbsvorteil: Wir haben kürzlich eine Fläche von 13.682 km² verarbeitet und dabei den Suchbereich um 99 % reduziert, um eine digitale Signatur zu isolieren, die mit der Seltenerdmetalllagerstätte Strange Lake übereinstimmt. Wie ich bereits mehrfach betont habe, ist zwar der Umsatz von entscheidender Bedeutung, doch der wahre Unternehmenswert von Windfall liegt in unseren Zielen. Wir wandeln Rohdaten in hochwertige Assets um und sind nun im Begriff, diese zehn Ziele umgehend vor Ort zu validieren.

Technische Details

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Grigor Heba, Chief Geologist bei Windfall Geotek und einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Windfall Geotek – KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Windfall Geotek ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, das komplexe geowissenschaftliche Daten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit in vielversprechende Entdeckungen umwandelt. Mit einem multidisziplinären Team aus Geophysikern, Geologen und KI-Spezialisten validiert Windfall ausgewählte, von der KI generierte Ziele und stellt damit die Zuverlässigkeit seines Systems unter Beweis. Über den Bergbau hinaus weitet Windfall seine Expertise auf lebensrettende Anwendungen, darunter die Detektion von Landminen und Blindgängern, aus.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die Informationen in dieser Pressemitteilung über Veränderungen im Management und diesbezügliche Erwartungen sowie alle anderen Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen, die unter Verwendung der derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, dass die Leistungen des neuen Managements erheblich von den Erwartungen abweichen, dass die Kapital- und Betriebskosten erheblich von den Schätzungen abweichen, dass sich die Erteilung erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder anderer Projektgenehmigungen verzögert oder diese nicht erteilt werden, dass Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen bestehen, dass sich die Aktienmärkte verändern, dass es zu Inflation kommt, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens aufgeführt sind, die auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Windfall Geotek eingereicht wurden. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Windfall Geotek Inc.

Michel Fontaine

7005 boulevard Taschereau, Suite #265

J4Z 1A7 Brossard, QC

Kanada

email : michel@windfallgeotek.com

Pressekontakt:

Windfall Geotek Inc.

Michel Fontaine

7005 boulevard Taschereau, Suite #265

J4Z 1A7 Brossard, QC

email : michel@windfallgeotek.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Desert Gold erhöht vollständig gezeichnetes LIFE-Angebot auf 7.230.000 CAD Mayfair reicht Statusmeldung für das Goldprojekt Fenn-Gib ein