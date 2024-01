Erster Investorendialog Südthüringen für touristische (Neu)Investitionen im Weihnachtsland am Rennsteig®

Investorendialog Südthüringen lädt Unternehmensvertreter der Sparten Immobilieninvestment, Hotelbetreibergesellschaften sowie Projektentwicklungsgesellschaften aus dem DACH-Raum.

Erstmalig findet aus der Region heraus und in gemeinsamer Regie der IHK Südthüringen und des Regionalverbund Thüringer Wald e.V. am Donnerstag, den 25. Januar 2024 von 10:00 Uhr – 14:30 Uhr der 1. INVESTORENDIALOG Südthüringen als hybrid-Event im Haus der Wirtschaft in Suhl statt. Im Zuge der Projektentwicklung der neuen Destinationsmarke WEIHNACHTSLAND AM RENNSTEIG® wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Sonneberg und den Kommunen in der Gebietskulisse Flächen eruiert, die für potenzielle Investitionsvorhaben zur Verfügung stehen und aussagekräftig präsentiert werden. Dazu eingeladen werden circa 200 Unternehmensvertreter der Sparten Immobilieninvestment, Hotelbetreibergesellschaften sowie Projektentwicklungsgesellschaften aus dem DACH-Raum.

Verändertes Reiseverhalten in Deutschland und seinen Nachbarländern

Das Reiseverhalten in Deutschland und seinen Nachbarländern steht vor einem Umbruch: Klimaveränderungen, Kriege und Wirtschaftskrisen bestimmen die Nachrichten. Die Sehnsucht nach Ruhe, Ausgeglichenheit, Sicherheit und Unbeschwertheit rücken mehr und mehr in den inhaltlichen Fokus der Urlaubsgestaltung. Auszeiten, die Abwechslung schaffen, Sinn stiften, Identität fördern und bezahlbar sind unterstreichen den vom Zukunftsforscher Matthias Horx definierten Resonanztourismus in der Reiseplanung der Gäste. Durch das sich ändernde Reiseverhalten rücken auch die Mittelgebirge viel stärker in den Blick der Gäste. Sommerurlaub am Bergsee, eine eBike- Tour durch Natur und Kultur oder der Vorweihnachtstourismus haben sich zu starken Reiseanlässen entwickelt.

Mittelgebirge bekommen für Projekt- und Hotelinvestoren eine neue Bedeutung

Auch für Projekt- bzw. Hotelinvestoren bekommen die Mittelgebirge eine neue und wichtige Bedeutung. Während in den Alpen oder an den Küsten kaum noch attraktive Grundstücke verfügbar sind, gibt es im geografischen Zentrum von Deutschland noch eine Vielzahl lukrativer Flächen. Mit der Durchführung des 1. INVESTORENDIALOG Südthüringen soll ein wirksamer Impuls gesetzt werden, die südlichen Ausläufer des Rennsteigs in den Fokus zu nehmen, sowie nachhaltig und ganzheitlich zu entwickeln. Eine enorme Dichte an Natur & Kultur, breitgefächerte Sportstätten & weltmeisterlichen Sportevents, Tradition & Innovation in Industrie und Handwerk sowie ein vielfältiges kulinarisches Angebot unterstreichen die Einzigartigkeit und Authentizität der Rennsteigregion: Das ist Thüringen.

Termin: Donnerstag, den 25. Januar 2024 von 10:00 Uhr – 14:30 Uhr

Veranstaltungsort: Haus der Wirtschaft, Bahnhofstr. 4 – 8, 98527 Suhl Anmeldemöglichkeit zum 1. Investorendialog Südthüringen: https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/terminkalender/1-investorendialog-suedthueringen/

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Regionalverbund Thüringer Wald e.V.

Herr Stefan Ebert

Bahnhofstr. 4 – 8

98527 Suhl

Deutschland

fon ..: +49 (0) 3681 35305-20

web ..: https://weihnachtslandamrennsteig.com/

email : presse@thueringer-wald.com

Mit dem WEIHNACHTSLAND AM RENNSTEIG® entsteht eine neue Weihnachtsdestinationsmarke mit ganzjähriger Weihnachts- und Erlebniswelt. Der Rennsteig ist als Geburtsort der Christbaumkugel und der Werkstatt des Weihnachtsmannes der ideale Ort, um diesen touristischen Erlebnisraum entstehen zulassen. Das Projekt WEIHNACHTSLAND AM RENNSTEIG® ist eine Maßnahme des Projektes

„Zukunft Thüringer Wald“ der Thüringer Landesregierung und ein aktives Mitmachprojekt für Partner aus der Rennsteigregion. So schließen sich vier Säulen aus produzierenden Unternehmen, touristischen Einrichtungen, Events sowie dem Erlebnis- und Lichtfigurenpark zu einer starken Gemeinschaft zusammen. Weitere Partner sind gerne willkommen.

Pressekontakt:

Industrie- und Handelskammer Südthüringen

Herr Martin Kretschmann

Bahnhofstr. 4 – 8

98527 Suhl

fon ..: +49 (0) 3681-35 305 – 22

email : kretschmann@suhl.ihk.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sienna erwirbt das 10.845 Acres große Uranprojekt Dragon an der Grenze zu Cameco im Athabasca-Becken in Saskatchewan Betriebskosten nachhaltig senken: Münsteraner Hotel Münnich setzt auf umweltfreundliche Energie