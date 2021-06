Es geht also doch

wenn Hoffnungen sich erfüllen, Leben ist so viel mehr als das, was wir sehen. Werde die starke Frau, die du schon als kleines Mädchen sein wolltest

Weiblichkeit und Werte zum Erfolg, ein Wegweiser für Frauen, endlich ohne Härte stark sein.

„Durch Dantses Coaching habe ich gelernt, dass es sich lohnt zu kämpfen, dass es sich lohnt, sich Mühe zu geben, dass es sich lohnt, nicht nachzugeben, dass es sich lohnt, für seine Träume und Ziele zu arbeiten.“

Lina Emanuel lässt den Leser in „Es geht also doch! – Wenn Hoffnungen sich erfüllen, Leben ist so viel mehr als das, was wir sehen“ an sehr persönlichen und intimen Momenten teilhaben, indem sie ihr „altes Leben“ vor dem Coaching schonungslos und ehrlich beschreibt. Dabei geht sie bis in ihre Kindheit und Jugend zurück und beschreibt, wie man bereits in diesen Phasen „manipuliert“ wird und fremde Denkweisen übernimmt, ohne es zu merken. Erst durch ihre Begegnung mit Dantse Dantse, Schriftsteller, Autor und Coach, gelingt es ihr, sich aus alten, krankmachenden Verhaltensmustern zu befreien und am Ende ein glückliches, selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu führen.

Lina Emanuel

Leere, Einsamkeit, Orientierungslosigkeit und Überforderung, Schnelllebigkeit, Konsum und Hast prägten das damalige Leben von Lina Emanuel. Als 38-jährige, alleinerziehende und berufstätige Mutter von 2 Söhnen und einer Tochter kam sie oft an ihre Grenzen. Ihr Leben war alles andere als zufriedenstellend. 7 Jahre seit der Scheidung von ihrem Ex-Mann waren vergangen, 7 Jahre Alltagskampf, Turbulenzen in verschiedensten, kurzen Beziehungsversuchen, 7 Jahre Arbeitsstress, 7 Jahre Höhen und Tiefen.

indayi edition wurde von Dantse Dantse 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft und mit der Zahl der veröffentlichten Bücher stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben und unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.

Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei. Wir fördern die Integration und motivieren Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben und sich mit der „Goethesprache“ zu identifizieren.

Viele unbekannte und unkonventionelle Autoren – und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund – haben es schwer, bei den großen, etablierten Verlagen unterzukommen und ihnen möchten wir mit unserem kleinen, bunten, außergewöhnlichen Verlag die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und Träume mit anderen zu teilen.

