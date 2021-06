Starkes Immun mit den Helden ohne Medikamente von Dantse Dantse

Sie, und nicht Obst und Gemüse schützen, heilen, reparieren am schnellsten und effektivsten das Immunsystem und wehren so am wirksamsten Viren und Bakterien ab

Auf natürliche Weise das Immunsystem im Gleichgewicht und gesund halten, reparieren, schützen, heilen. Aber mit welchen Lebensmitteln? Gemüse und Obst oder Kräutern und Gewürzen?

Mainstream behält auch hier wieder kein Recht, indem es ein Denken unterstützt, das unsere Gesundheit schwächt: Gemüse und Obst wichtiger als Kräuter und Gewürze darzustellen.

Wusstest du, dass in 100g Bärlauch dreimal und in 100g Basilikum 60-mal mehr Vitamin A enthalten ist als in Orangen? Dass Bärlauch dreimal so viel Vitamin C wie Orangen enthält? Wusstest du, dass Oregano die vierfache antioxidative Kraft von Blaubeeren, die zwölffache von Orangen und die 42-fache von Äpfeln hat?

Seit unserer Kindheit hören wir Eltern, Schule, Kindergarten, Ärzte, Medien sagen, in der Grippe Saison oder wenn man krank ist „viel Obst und Gemüse essen“ macht gesund, stärkt das Immunsystem. Das ist die Mainstream-Meinung. Man hört nie “ viele Kräuter und Gewürze“ essen. Jedoch sind sie es, die man fördern sollte, weil sie viel mehr Nährstoffe enthalten als Obst und Gemüse (die dazu heute viel Nährstoffgehalt verloren haben). Zudem sind sie einfacher einzunehmen als Obst und Gemüse, da man sie in der täglichen Ernährung in verschiedenste Formen mischen kann. Besonders für Kinder, die nicht gerne Obst und Gemüse essen, sind Kräuter und Gewürze das Richtige, Einfachste und Beste, um ihr Immunsystem im Gleichgewicht zu halten, es zu stärken und sie somit vor infektiösen Krankheiten zu schützen.

Ein geschwächtes Immunsystem macht uns anfälliger für Bakterien, Pilze, Viren und Parasiten. Diese können eine große Menge an Krankheiten in den verschiedenen Systemen unseres Körpers auslösen.

Wenn wir nicht genügend Abwehrkräfte in unserem Körper haben, können wir uns mit Grippe, Erkältungen und verschiedenen Arten von Infektionen infizieren.

Zahlreiche Studien zeigen, dass eine gute Ernährung, der Einsatz natürlicher Antibiotika und ein gesunder Lebensstil die Abwehrkräfte anregen und den Zustand des Immunsystems verbessern.

Daher ist es sehr wichtig, seinen Lebensstil zu ändern und einen gesünderen Ernährungsstil anzunehmen.

Wir können unserem Körper helfen, das Immunsystem zu stärken, indem wir ihm die Nährstoffe geben, die er benötigt. Eine der besten, wirksamsten und einfacheren Möglichkeiten, dies zu bewältigen, ist mit Kräutern und Gewürzen.

Um eine gesunde, starke und Krankheits- und Infektionsschützende Immunfunktion aufzubauen, ist eine breite Palette an essentiellen Antioxidantien, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, hochwertigen Proteinen und gesunden Fetten, um Gewebe zu reparieren und gesunde Immunzellen zu schaffen, notwendig. Das kannst du am besten mit den erwähnten Kräutern in diesem Buch, die alle diese Eigenschaften in ausreichenden Mengen haben. Auch Power-Kohlenhydrate sind dabei besser als Gemüse und Obst.

Excerpt:

Die meisten verschriebenen Mittel sind Medikamente gegen Kopfschmerzen, hohen Blutdruck, hohen Cholesterinspiegel, Schilddrüsenstörungen, Magen-Darmbeschwerden, Diabetes, Schmerzen und Fieber, Arthrose, Gelenkbeschwerden, Psychopharmaka und Antibiotika – und diese Medikamente haben oftmals Nebenwirkungen. All diese Krankheiten sind durch einen gesunden Lebensstil zu vermeiden und können mit der richtigen Wahl der Lebensmittel beseitigt und geheilt werden. Das vorliegende umfangreiche und ganzheitliche Gesundheitsbuch soll Menschen dabei helfen, von verschreibungs- und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten loszulassen. Es zeigt, wie und warum wir krankwerden und wie wir in 90% der Fälle selbst dazu beisteuern. Dieses Buch deckt auf, wie wir uns nur durch die richtigen Lebensmittel heilen und ein langes, gesundes Leben führen können.

In diesem Buch findest Du Kapitel wie…

1: Was ist das Immunsystem?

2: Aufgabe des Immunsystems

3: Seine Funktion und Bedeutung

4: Immunsystem und Gesundheit: Welches Organ ist für das Immunsystem zuständig?

Und noch viele Weitere!

