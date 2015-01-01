Etikettenmaterial richtig auswählen – die Grundlage für dauerhaft zuverlässige Kennzeichnungen

Die Wahl des richtigen Etikettenmaterials entscheidet über die Haltbarkeit einer Kennzeichnung. MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen bei der Auswahl passender Brady Materialien für jede Anwendung.

Die Auswahl des richtigen Etikettenmaterials entscheidet maßgeblich darüber, ob Kennzeichnungen dauerhaft lesbar bleiben und zuverlässig haften. Für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe stehen deshalb speziell entwickelte Brady-Etikettenmaterialien mit den passenden Eigenschaften zur Verfügung.

Je nach Einsatzbereich unterscheiden sich die Anforderungen erheblich. Manche Kennzeichnungen müssen hohen Temperaturen oder extremer Kälte standhalten, andere sind dauerhaft Chemikalien, Lösungsmitteln, Ölen, UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt. Ebenso spielen unterschiedliche Oberflächen wie Metall, Kunststoff, Glas, pulverbeschichtete Bauteile oder strukturierte Materialien eine entscheidende Rolle. Deshalb gibt es kein universelles Etikettenmaterial, sondern zahlreiche speziell entwickelte Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

Die Materialübersicht von MAKRO IDENT erleichtert die Auswahl des passenden Etikettenmaterials erheblich. Unternehmen finden dort Materialien mit Eigenschaften wie Abriebfestigkeit, hoher Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit, besonders starker Klebkraft, Temperaturbeständigkeit für Hitze oder Kälte, UV- und Witterungsbeständigkeit, Wiederablösbarkeit, selbstverlöschenden Eigenschaften, Spannungsableitung, Manipulationsschutz, Waschbeständigkeit sowie Temperatur- und Wasserkontaktanzeige. So lässt sich für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe das geeignete Material auswählen.

Ob Typenschilder, Kabel- und Leitungskennzeichnungen, Leiterplatten, Rohrmarkierungen, Sicherheitskennzeichnungen oder Laboretiketten – jede Anwendung stellt andere Anforderungen an Material, Klebstoff und Beständigkeit. Die richtige Materialauswahl erhöht die Prozesssicherheit, verbessert die Lesbarkeit über viele Jahre und reduziert unnötige Nacharbeiten oder den vorzeitigen Austausch von Kennzeichnungen.

MAKRO IDENT als zertifizierter Brady Distributor bietet das komplette Sortiment an Brady-Etikettenmaterialien für Industrie und Labor. Zum Angebot gehören Thermotransferdrucker, Etiketten, Farbbänder, Software sowie ein kompetenter Customer Service. Unternehmen erhalten Unterstützung bei der Auswahl des geeigneten Materials – abgestimmt auf Untergrund, Einsatzbedingungen, Beständigkeitsanforderungen und das eingesetzte Drucksystem.

Neben dem Etikettenmaterial spielen auch Klebstoff, Druckverfahren und die Umgebungsbedingungen eine wichtige Rolle. Ein optimal abgestimmtes Kennzeichnungssystem sorgt dafür, dass Etiketten dauerhaft haften, Barcodes sicher lesbar bleiben und wichtige Informationen selbst unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig erhalten bleiben.

Mit einer professionellen Materialauswahl lassen sich Kennzeichnungen exakt auf die jeweilige Anwendung abstimmen – beispielsweise für die Industrie, Elektrotechnik, den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie, Logistik, Forschung oder Laborbereiche. Dadurch werden Ausfallzeiten reduziert, Wartungsprozesse erleichtert und eine langfristig sichere Identifikation von Anlagen, Produkten und Proben unterstützt.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen mit einem der umfangreichsten Sortimente an Brady-Etikettenmaterialien sowie einer fachkundigen Beratung bei der Auswahl geeigneter Kennzeichnungslösungen. Kunden erhalten praxisgerechte Unterstützung, um für nahezu jede Anwendung das passende Material und die optimale Kennzeichnungslösung zu finden.

Weitere Informationen zur Materialübersicht und Materialauswahl: Etikettenmaterial auswählen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

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