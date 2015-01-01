Kabelkennzeichnung mit Thermotransfer-Etiketten für Industrie und Elektrotechnik

Unternehmen finden für jede Kabel- und Leitungskennzeichnung das passende Etikettenmaterial.

MAKRO IDENT bietet langlebige Lösungen für Kabel, Leitungen, Kabelbündel und elektrische Anlagen.

Ob im Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau, in der Automatisierungstechnik, Energieversorgung, Telekommunikation oder Netzwerktechnik – eine eindeutige Kabel- und Leitungskennzeichnung erleichtert Installation, Wartung und eine schnelle Fehlerdiagnose. Dauerhaft lesbare Kennzeichnungen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit, Rückverfolgbarkeit und einer effizienten Instandhaltung bei.

Je nach Einsatzbereich unterscheiden sich jedoch die Anforderungen erheblich. Kabel können Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Ölen, Chemikalien oder mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sein. Deshalb gibt es nicht das eine Kabeletikett, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien und Kennzeichnungslösungen für nahezu jede Anwendung.

Für Rundkabel und Leitungen kommen beispielsweise selbstlaminierende Etiketten zum Einsatz. Diese bestehen aus einer bedruckbaren Fläche und einem transparenten Laminat, das sich schützend über den Aufdruck legt und ihn dauerhaft vor Abrieb, Schmutz, Feuchtigkeit sowie vielen Chemikalien schützt. Für Anwendungen mit besonderen Brandschutzanforderungen stehen selbstverlöschende Materialien zur Verfügung. Ebenso umfasst das Sortiment transparente Polyesteretiketten, Kabelanhänger, wiederablösbare Materialien sowie zahlreiche Speziallösungen für anspruchsvolle Industrieumgebungen.

Auch für Kabelbündel und größere Leitungen bietet MAKRO IDENT passende Kennzeichnungssysteme. Dazu gehören robuste Polyethylen-, Polypropylen- oder Nomex®-Anhänger, langlebige Kabelanhänger für raue Industrieumgebungen sowie Rapido(TM)-Schrumpfschlauch-Kennzeichnungen, die sich schnell und einfach montieren lassen. Ergänzt wird das Sortiment durch Laminat-Anhänger, die mit Schutzlaminat und – je nach Ausführung – sogar mit Edelstahlverstärkung für besonders anspruchsvolle Anwendungen erhältlich sind.

MAKRO IDENT ist zertifizierter Brady Distributor und bietet das komplette Sortiment an Brady-Kabelkennzeichnungen für Industrie, Elektrotechnik und Labor. Zum Angebot gehören Thermotransfer-Etiketten, Schrumpfschläuche, Kabelanhänger, Farbbänder sowie die passenden Brady-Thermotransferdrucker und Softwarelösungen. Der Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Auswahl des geeigneten Materials entsprechend der jeweiligen Anwendung, den Umgebungsbedingungen und den eingesetzten Drucksystemen.

Da sich jede Kennzeichnungsaufgabe unterscheidet, spielt die Materialauswahl eine entscheidende Rolle. Neben Temperaturbeständigkeit und Chemikalienresistenz sind auch Untergrund, Kabeldurchmesser, Montageart sowie die gewünschte Lebensdauer wichtige Auswahlkriterien. Mit der passenden Kennzeichnungslösung lassen sich Kabel, Leitungen und Kabelbündel dauerhaft identifizieren und Wartungsarbeiten deutlich effizienter durchführen.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen aus Industrie, Maschinenbau, Elektrotechnik, Energietechnik, Automatisierung und vielen weiteren Branchen mit professionellen Brady-Kennzeichnungslösungen. Kunden profitieren von einem umfangreichen Sortiment, einer kompetenten Beratung sowie einer schnellen Lieferung der passenden Materialien.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Lösungen für die Kabel- und Leitungskennzeichnung:

Kabelkennzeichnung mit Thermotransfer-Materialien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

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