Thermotransfer-Etiketten für zuverlässige Industriekennzeichnungen

Für nahezu jede industrielle Kennzeichnungsaufgabe bietet MAKRO IDENT das passende Thermotransfer-Etikett. Unternehmen finden langlebige Etikettenmaterialien für Kabel, Bauteile und vieles mehr.

Ob Typenschilder, Kabelkennzeichnungen, Leiterplatten, Schaltschränke, Bauteile oder Inventar – industrielle Kennzeichnungen müssen dauerhaft lesbar bleiben. Hitze, Kälte, Chemikalien, UV-Strahlung, Abrieb oder Feuchtigkeit stellen dabei ganz unterschiedliche Anforderungen an das verwendete Etikettenmaterial. Deshalb ist die Wahl des richtigen Thermotransfer-Etiketts entscheidend für eine dauerhaft zuverlässige Kennzeichnung.

Für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe stehen bei MAKRO IDENT speziell entwickelte Thermotransfer-Etiketten zur Verfügung. Je nach Einsatzbereich unterscheiden sich Material, Klebstoff und Oberflächenbeschaffenheit erheblich. Während einige Materialien für glatte Metalloberflächen optimiert sind, haften andere sicher auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung, auf strukturierten Oberflächen oder unter extremen Temperaturbedingungen.

Das Sortiment umfasst Etiketten für Typenschilder, Kabel- und Leitungskennzeichnungen, Leiterplatten, elektronische Bauteile, Inventar, Schaltschränke sowie zahlreiche weitere industrielle Anwendungen. Ergänzt wird das Angebot durch Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Anhänger, Endlosmaterialien und fälschungssichere Spezialetiketten. Für besondere Anforderungen stehen zudem zahlreiche Sonderanfertigungen zur Verfügung.

MAKRO IDENT ist zertifizierter Brady Distributor und bietet das komplette Sortiment an Brady Thermotransfer-Etiketten für die Brady-Industriedrucker i6100, i7100 und i7500 sowie für Thermotransferdrucker vieler weiterer Hersteller; darunter Zebra, CAB, Honeywell, SATO und TSC. Zum Leistungsumfang gehören neben der Hardware auch Software, Farbbänder, Etikettenmaterialien sowie eine umfassende Beratung und ein kompetenter Customer Service.

Die verfügbaren Materialien reichen von Polyester-, Polyimid-, Vinyl-, Polypropylen- und Polyolefin-Etiketten bis hin zu hitzebeständigen Hochleistungsmaterialien, selbstlaminierenden Kabeletiketten, Schrumpfschläuchen und manipulationssicheren Sicherheitsetiketten. Dadurch lassen sich Kennzeichnungen exakt auf die jeweilige Anwendung und die vorhandenen Umgebungsbedingungen abstimmen.

Nicht jedes Etikettenmaterial eignet sich für jede Anwendung. Faktoren wie Untergrund, Temperatur, Chemikalienbelastung, UV-Strahlung oder mechanische Beanspruchung bestimmen maßgeblich, welches Material langfristig zuverlässig funktioniert. Eine sorgfältige Materialauswahl erhöht die Prozesssicherheit, verbessert die Rückverfolgbarkeit und reduziert den Aufwand durch beschädigte oder unleserliche Kennzeichnungen.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen aus Industrie, Elektrotechnik, Maschinenbau, Automatisierung, Labor und vielen weiteren Branchen bei der Auswahl geeigneter Brady-Kennzeichnungslösungen. Neben einem der umfangreichsten Sortimente an Thermotransfer-Etiketten profitieren Kunden von einer kompetenten Beratung, schnellen Lieferzeiten und einer langjährigen Erfahrung im Bereich der professionellen Produkt- und Sicherheitskennzeichnung.

Weitere Informationen zu Brady Thermotransfer-Etiketten: Thermotransfer-Etiketten für Industrie- und Laboranwendungen — Materialübersicht und Materialauswahl: Materialauswahl – Thermotransfer-Etiketten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

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Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

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