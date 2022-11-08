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Eventagentur BALZER präsentiert Premium-Eventlocations und Cateringlösungen in Frankfurt
Frankfurter Eventagentur BALZER erweitert das Angebot um exklusive Eventlocations und vielseitiges Catering für Premium-, Business- und Creative Events.
BALZER, eine seit 2002 in Frankfurt am Main ansässige Eventagentur, realisiert umfassende Veranstaltungen für Unternehmen sowie private Auftraggeber. Das Leistungsspektrum umfasst Eventplanung, Catering und den Zugang zu ausgewählten Locations. Mit den Linien Business, Creative und Premium richtet sich das Unternehmen an Verantwortliche, die professionelle Abläufe, verlässliche Partner und kulinarische Qualität erwarten.
Ganzheitliche Eventplanung für Unternehmen und Privatkunden
Die Agentur strukturiert Projekte von der ersten Konzeption bis zur finalen Umsetzung. Eventplaner, Designer und Servicekräfte entwickeln Abläufe, die sowohl inhaltlich als auch atmosphärisch auf das jeweilige Ziel ausgerichtet sind. Für Unternehmen entstehen Formate wie Tagungen, Präsentationen, Sommerfeste oder Incentives, während Privatkunden Veranstaltungen mit hohem Qualitätsanspruch umsetzen lassen. Erfahrung, Präzision und koordinierte Logistik schaffen verlässliche Rahmenbedingungen für Veranstaltungen jeder Größe.
Exklusive Locations und vielseitiges Eventcatering
Zum Portfolio gehören ausgewählte Locations in Frankfurt, darunter moderne Rooftop-Bereiche und historische Gebäude mit repräsentativem Charakter. Jede Location wird bezüglich Raumdramaturgie, Ausstattung und technischer Anforderungen auf das Veranstaltungskonzept abgestimmt. Das Eventcatering basiert auf regionalen Produkten und internationalen Einflüssen. Küchen- und Serviceteams entwickeln Menüs, Flying Buffets oder Spezialformate, die Businessgäste, Kreativbranchen und Premiumsegmente gleichermaßen ansprechen.
Drei Linien für unterschiedliche Anforderungen
Die Business Line richtet sich an Unternehmen, die auf Effizienz, Professionalität und reibungslose Abläufe setzen. Die Creative Line eröffnet Spielräume für individuelle Themen und experimentelle Inszenierungen. Die Premium Line fokussiert exklusive Veranstaltungen mit anspruchsvoller Kulinarik und detailorientierter Gestaltung. Die Business Line umfasst jegliche Formate für Konferenzen, Kongresse, Inhouse Caterings und insbesondere Messen. Diese Struktur erleichtert die Zuordnung der jeweiligen Anforderungen und unterstützt eine planbare Projektentwicklung.
Kontakt und Unternehmensinformationen
BALZER bietet Full-Service-Eventplanung, Catering und Zugang zu exklusiven Eventlocations in Frankfurt. Der Firmensitz befindet sich in der Humboldtstraße 94, 60318 Frankfurt am Main. Telefonische Erreichbarkeit: +49 69 8700841-00. E-Mail: info@balzerundco.de. Ergänzend bietet das Unternehmen Technikkoordination, Dekorationskonzepte und eine umfassende Betreuung im Eventsupport durch erfahrene Mitarbeiter.
Justus Rösch, Eventmanager
Telefon +49 69 8700841-13
Mobil +49 176 134172-25
justus.roesch@balzerundco.de
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
BALZER & Co. GmbH
Herr Michael Balzer
Humboldtstrasse 94
60318 Frankfurt am Main
Deutschland
fon ..: +49 69 8700841-00
web ..: https://www.balzerundco.de/
email : info@balzerundco.de
Pressekontakt:
RegioHelden GmbH
Herr Alexander Graf
Rotebühlstraße 50
70178 Stuttgart
fon ..: 0711 128 501-0
web ..: https://stroeer-online-marketing.de/
email : pressemitteilung@regiohelden.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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