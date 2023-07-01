Branchenexperte Claus Priebe verstärkt Geschäftsführung der Broadnet Deutschland GmbH

Die COMPART IT-Group wächst weiter: Claus Priebe verstärkt ab März die Broadnet-Geschäftsführung. Fokus sind Partnernetzwerk, Data-Networking und Wachstumschancen wie 5G-Campusnetze.

_Köln, 16.03.2026_

Nach der Übernahme der Broadnet Deutschland GmbH sowie des Greifswalder Richtfunkspezialisten TRN GmbH setzt die in Lünen ansässige COMPART IT-Group ihren Wachstumskurs fort.

Claus Priebe wechselt zum 15. März in die Geschäftsführung der Broadnet Deutschland GmbH. Zuvor war er in leitender Funktion bei 1&1 Versatel tätig und verantwortete bundesweit die Zusammenarbeit mit Projektpartnern, Systemhäusern und Integratoren. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem starken Netzwerk im deutschen Telekommunikationsmarkt wird er die Weiterentwicklung der neuen Leistungsstruktur der COMPART IT-Group aktiv vorantreiben.

„Mit Claus Priebe gewinnen wir einen im Markt anerkannten Experten für Data-Networking-Lösungen. Seine Erfahrung wird maßgeblich dazu beitragen, die Leistungsstruktur der COMPART IT-Group weiter auszubauen“, so Broadnet und Compart CEO Dirk Hartmann.

Broadnet betreibt bundesweit über 250 Funkhubs, die über ein redundantes MPLS-Backbone verbunden sind. Ergänzt wird die Infrastruktur durch elf Servicestandorte und mehr als 50 zertifizierte Wireless Engineers. Ziel ist es, insbesondere Unternehmen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Sicherheit – darunter KRITIS-Organisationen – leistungsfähige und ausfallsichere Netzwerklösungen bereitzustellen.

„Ein Ausfall von ERP- oder Logistiksystemen kann für Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Folgen haben. Mit unseren redundanten Anbindungen und SD-WAN-gesteuerten Multi-Transmission-Netzwerken schaffen wir hier zusätzliche Resilienz“, ergänzt Hartmann.

Claus Priebe wird insbesondere das bestehende Partnernetzwerk ausbauen und dazu neue Zielgruppen für das IT-Infrastruktur-Portfolio der COMPART IT-Group mit dem Fokus DATA NETWORKING begeistern. „Neben Richtfunk sind wir mit unserem ECO-Baukasten für 5G-Campus-Netze in diesem absoluten Wachstumsmarkt sehr gut aufgestellt. Besonders im Partnerumfeld sehe ich großes Entwicklungspotenzial in einem Markt, der in den kommenden 10 Jahren deutlich wachsen wird!“ freut sich Claus Priebe auf seine neuen Aufgaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Broadnet Deutschland GmbH

Herr Maximilian Püschel

Pierbusch 13

44536 Lünen

Deutschland

fon ..: 02319897958

web ..: https://broadnet.de

email : m.pueschel@broadnet.de

Über Broadnet Deutschland GmbH

BROADNET bietet ein Multi-Transmission-IT-Network für hochverfügbare und extrem sichere Datenkommunikation. Das Unternehmen betreibt ein deutschlandweites Backbone-Netz sowie einen bundesweiten Richtfunk-Access-Layer mit rund 250 Richtfunk-Hubs für die schnelle und sichere Anbindung – insbesondere von KRITIS-Unternehmen.

Ein Servicenetz mit IT- und Richtfunk-Technikern an 11 Standorten – Augsburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Lünen, Leipzig, München, Münster und Stuttgart – sorgt für hohe Verfügbarkeit. Drei Logistikstandorte in Hamburg, Lünen und Augsburg ermöglichen schnellen Support und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.

Broadnet ergänzt sein Portfolio um umfassende Infrastruktur-Services sowie Lösungen wie Richtfunk- und Mobilfunkanbindungen, Fronthaul-Verbindungen und private 5G-Campusnetze.

Historie

Die Wurzeln der Marke Broadnet liegen im Hamburg der 1990er Jahre. Im Dezember 1995 gründeten die Brüder Frank und Christian Brügmann die mediascape communications GbR als Internet- und Service-Provider.

Ab 1998 entwickelte das Unternehmen Hochgeschwindigkeits-Internetzugänge auf Basis von Richtfunktechnologie und trieb den Ausbau moderner Breitband-Infrastrukturen voran. Nach dem Börsengang im Jahr 2000 wuchs Broadnet durch strategische Übernahmen regionaler Provider deutlich.

Im Jahr 2002 übernahm der US-Konzern Comcast die Broadnet Deutschland GmbH, die später als Broadnet AG firmierte und ihre Marktposition weiter ausbaute. Ab 2006 war die QSC AG Mehrheitsaktionär, bevor Broadnet 2007 als eigenständige Gesellschaft in die QSC AG integriert wurde.

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der QSC AG entstand zum 31. August 2018 durch Ausgliederung des Telekommunikationsgeschäfts die Plusnet GmbH. Ab Juni 2019 gehörte Plusnet zum EnBW-Konzern. Broadnet war bis Ende 2025 Teil der Plusnet-Gruppe und wurde in diesem Zeitraum als leistungsfähige Einheit für hochverfügbare, drahtlose und hybride Netzlösungen weiterentwickelt.

Seit Januar 2026 ist die Broadnet Deutschland GmbH Teil der Compart IT-Group mit Sitz in Lünen/Westfalen und konsolidiert zwei führende Richtfunk-Unternehmen im deutschen Markt zu einem der führenden Anbieter hochverfügbarer drahtloser Netzinfrastrukturen.

Pressekontakt:

Compart IT-Solutions GmbH

Herr Maximilian Püschel

Pierbusch 13

44536 Lünen

fon ..: 02319897958

email : m.pueschel@compart-it.de

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