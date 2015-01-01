Eventequipment aus Deutschland vom Spezialisten

Eventprodukte Armkontrollbänder und Zubehör von RB ROLAND BAYER

Eventprodukte und Eventbedarf gibt es in vielen Ausführungen und Produktionsreihen. Ein vielfältiges Angebot – vielleicht eines der “ größten, umfangreichsten “ Angebote in diesem Bereich – bietet und offeriert der Fachhandel – Großhandel RB ROLAND BAYER an. Zahlreiche Events und Veranstaltungen werden mit Produkten aus dem Produktionsspektrum von RB ROLAND BAYER ausgestattet . Zu Standardartikel zählen:

Stoffarmbänder Festivalarmbänder Textilbänder

Stoffarmband – gewebt mit Aluminiumplombe

Stoffarmband – Vollfarbdruck mit Aluminiumplombe

Stoffband – gewebt mit Kunststoffverschluß

Stoffband – Vollfarbdruck mit Kunststoffverschluß

Stoffarmbänder – gewebt mit Perlenverschluß

Stoffarmbänder – Vollfarbdruck mit Perlenverschluß

Stoffbänder – gewebt mit Clipverschluß

Stoffbänder – Vollfarbdruck mit Clipverschluß

Stoffarmbänder – neutral ohne Bedruckung mit Kunststoffverschluß

oder Perlenverschluß

Armkontrollbänder Einlassbänder Kontrollarmbänder Eintrittsbänder

Kontrollarmbänder aus Vinyl mit Clipverschluß

Kontrollarmband aus Vinyl mit Druckverschluß

Kontrollband aus Tyvek – Papierarmbänder

Kontrollband aus Kunststoff

Beschreibbare Kontrollbänder – Papier

– Vinyl

Silikonarmbäner Kunststoffbänder Armband übertragbar

Silikonarmband mit Hochdruck

Silikonarmband mit Tiefdruck

Silikonarmband mit Metallplatte

Snapbänder

Klackbänder

Reflexbänder

Kunststoffchips – Vinylmarken – Bezahlchips

Durchmesser – Größen

23,3 mm

24 mm

25 mm

29 mm

35 mm

Sechseck

Achteck

Gravurchips

Folienchips

Mehrfarbdruckchips

Fahrchips

Brechchips

Gravurchips

Recycle Chips

Abbaubare Chips

Kontrollzangen Entwertungszangen Stanzzangen

Kontrollzange

Fotostanzzange

Schließzange Stoffarmbänder

Tischzange Textilarmbänder

Schaffnerkontrollzange

Kerbschnittzange

Keilbogenzange

Lochzangen

Gürtellochzange

Handplombenzange

Langlochzange

Zubehör

Einkaufswagenchips 23,3mm

EinkaufswagenChip-Halter

Garderobenmarken – Kunststoff

– nummeriert

– Aufkleber Nummern

– Aufdruck Logo

Garderobenmarken aus Papier

– Doppelnummern

Rührstäbe

Cocktailspieße

Bierhalter

Wappen – Kunststoffmotive

Lanyards

Ausweishüllen

Steckschutzhüllen

Schlüsselhalter

Schlüsselbänder / Lanyards

Lanyards neutral unbedruckt

Lanyards einfarbig bedruckt

Lanyards vollfarbig bedruckt

Lanyards aus Papier / vollfarbig bedruckt

Zubehörausführungen : Karabinerhaken, Nackenschließe……

Schutzhüllen Ausweise 60mm x 90 mm

95mm x 145 mm

Scheckkartenschutzhüllen 60mm x 90 mm

– Vollkunststoff / Hartplastik

Kofferanhänger

Kofferbanderolen

Handzähler

Sitzkissen – Stadionkissen

Rollengutscheine aus Papier

Blockgutscheine

Eintrittskarten

Doppelnummern

Absperrband

Ordnerbinden

Sicherheitswesten

Ordnerwesten

Regenponcho

Trillerpfeiffen

Klatschstangen

Flyer

Aufkleber

Faltbare Regenschirme

Einweg Ponchos

Poncho Schlüsselanhänger

Cheering Sticks

Faltbare Trinkflaschen

Handfächer

Wasserball

Ohrstöpsel

Sonnenbrillen

Getränkehalter

weitere Artikel auf Anfrage !

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RB ROLAND BAYER

Herr Roland Bayer

Rhönstr. 58

63477 Maintal

Deutschland

fon ..: 0610962608

web ..: https://www.r–b.eu

email : info@rbeventservices.com

RB ROLAND BAYER ist seit über 28 Jahren Partner für Wirtschaft , Handel, Behörden , Vereine und Verbände. Von Weltevents bis zu Geburtstagsfeiern, Jubiläen werden die Produkte von RB ROLAND BAYER verwendet. Besonderen Wert wird auf die individuelle Beratung gelegt . Der Service unterstützt bei der Erstellung von Vorlagen / Korrekturabzügen und vielem mehr um einfach die Produktion zu ermöglichen – Standardartikel /Lagerware ohne individuelle Bedruckung kann sofort versendet werden . Nur Versandhandel 24/7 365 Tage

Pressekontakt:

RB ROLAND BAYER – MEDIA

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