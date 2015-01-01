  • Eventequipment aus Deutschland vom Spezialisten

    Eventprodukte Armkontrollbänder und Zubehör von RB ROLAND BAYER

    BildEventprodukte und Eventbedarf gibt es in vielen Ausführungen und Produktionsreihen. Ein vielfältiges Angebot – vielleicht eines der “ größten, umfangreichsten “ Angebote in diesem Bereich – bietet und offeriert der Fachhandel – Großhandel RB ROLAND BAYER an. Zahlreiche Events und Veranstaltungen werden mit Produkten aus dem Produktionsspektrum von RB ROLAND BAYER ausgestattet . Zu Standardartikel zählen:

    Stoffarmbänder Festivalarmbänder Textilbänder

    Stoffarmband – gewebt mit Aluminiumplombe

    Stoffarmband – Vollfarbdruck mit Aluminiumplombe

    Stoffband – gewebt mit Kunststoffverschluß

    Stoffband – Vollfarbdruck mit Kunststoffverschluß

    Stoffarmbänder – gewebt mit Perlenverschluß

    Stoffarmbänder – Vollfarbdruck mit Perlenverschluß

    Stoffbänder – gewebt mit Clipverschluß

    Stoffbänder – Vollfarbdruck mit Clipverschluß

    Stoffarmbänder – neutral ohne Bedruckung mit Kunststoffverschluß

    oder Perlenverschluß

    Armkontrollbänder Einlassbänder Kontrollarmbänder Eintrittsbänder

    Kontrollarmbänder aus Vinyl mit Clipverschluß

    Kontrollarmband aus Vinyl mit Druckverschluß

    Kontrollband aus Tyvek – Papierarmbänder

    Kontrollband aus Kunststoff

    Beschreibbare Kontrollbänder – Papier

    – Vinyl

    Silikonarmbäner Kunststoffbänder Armband übertragbar

    Silikonarmband mit Hochdruck

    Silikonarmband mit Tiefdruck

    Silikonarmband mit Metallplatte

    Snapbänder

    Klackbänder

    Reflexbänder

    Kunststoffchips – Vinylmarken – Bezahlchips

    Durchmesser – Größen

    23,3 mm

    24 mm

    25 mm

    29 mm

    35 mm

    Sechseck

    Achteck

    Gravurchips

    Folienchips

    Mehrfarbdruckchips

    Fahrchips

    Brechchips

    Gravurchips

    Recycle Chips

    Abbaubare Chips

    Kontrollzangen Entwertungszangen Stanzzangen

    Kontrollzange

    Fotostanzzange

    Schließzange Stoffarmbänder

    Tischzange Textilarmbänder

    Schaffnerkontrollzange

    Kerbschnittzange

    Keilbogenzange

    Lochzangen

    Gürtellochzange

    Handplombenzange

    Langlochzange

    Zubehör

    Einkaufswagenchips 23,3mm

    EinkaufswagenChip-Halter

    Garderobenmarken – Kunststoff

    – nummeriert

    – Aufkleber Nummern

    – Aufdruck Logo

    Garderobenmarken aus Papier

    – Doppelnummern

    Rührstäbe

    Cocktailspieße

    Bierhalter

    Wappen – Kunststoffmotive

    Lanyards

    Ausweishüllen

    Steckschutzhüllen

    Schlüsselhalter

    Schlüsselbänder / Lanyards

    Lanyards neutral unbedruckt

    Lanyards einfarbig bedruckt

    Lanyards vollfarbig bedruckt

    Lanyards aus Papier / vollfarbig bedruckt

    Zubehörausführungen : Karabinerhaken, Nackenschließe……

    Schutzhüllen Ausweise 60mm x 90 mm

    95mm x 145 mm

    Scheckkartenschutzhüllen 60mm x 90 mm

    – Vollkunststoff / Hartplastik

    Kofferanhänger

    Kofferbanderolen

    Handzähler

    Sitzkissen – Stadionkissen

    Rollengutscheine aus Papier

    Blockgutscheine

    Eintrittskarten

    Doppelnummern

    Absperrband

    Ordnerbinden

    Sicherheitswesten

    Ordnerwesten

    Regenponcho

    Trillerpfeiffen

    Klatschstangen

    Flyer

    Aufkleber

    Faltbare Regenschirme

    Einweg Ponchos

    Poncho Schlüsselanhänger

    Cheering Sticks

    Faltbare Trinkflaschen

    Handfächer

    Wasserball

    Ohrstöpsel

    Sonnenbrillen

    Getränkehalter

    weitere Artikel auf Anfrage !

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    RB ROLAND BAYER
    Herr Roland Bayer
    Rhönstr. 58
    63477 Maintal
    Deutschland

    fon ..: 0610962608
    web ..: https://www.r–b.eu
    email : info@rbeventservices.com

    RB ROLAND BAYER ist seit über 28 Jahren Partner für Wirtschaft , Handel, Behörden , Vereine und Verbände. Von Weltevents bis zu Geburtstagsfeiern, Jubiläen werden die Produkte von RB ROLAND BAYER verwendet. Besonderen Wert wird auf die individuelle Beratung gelegt . Der Service unterstützt bei der Erstellung von Vorlagen / Korrekturabzügen und vielem mehr um einfach die Produktion zu ermöglichen – Standardartikel /Lagerware ohne individuelle Bedruckung kann sofort versendet werden . Nur Versandhandel 24/7 365 Tage

    Pressekontakt:

    RB ROLAND BAYER – MEDIA
    Herr Roland Bayer
    Rhönstrasse 58
    63477 Maintal

    fon ..: 0610962608
    email : info@rbeventservices.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Kontrollbänder , Wertmarken , Kontrollzangen für Events und Veranstaltungen
      Kontrollbänder und Zubehör für Veranstaltungen und Events - auch für die Organisation von Behörden Veranstalter - Standardsortiment RB ROLAND BAYER - Weltweiter Versand...

    2. Eventartikel aus/für Deutschland
      Armkontrollbänder und Eventprodukte von RB ROLAND BAYER...

    3. Kostenloser Hörtest bei Mönchengladbacher Spezialisten
      Kunden bei Hörgenuss Ermeding ihr Gehör prüfen lassen. Durch regelmäßige Hörtests kann frühzeitig einer beginnenden Hörminderung begegnet werden....

    4. Hydraulikaggregate vom Spezialisten
      Die Johannes Schäfer GmbH ist der Spezialist für individuelle hydraulische Antriebslösungen....

    5. Die Vorteile des Aquarienkaufs beim Spezialisten: Aqua Planet überzeugt mit Expertise und Qualität
      Aqua Planet bietet hochwertige Aquarien und umfassende Beratung - warum es sich lohnt, beim Fachhändler zu kaufen....

    6. SKVTechnik – Spezialisten für Seitenkanalverdichter
      Die richtigen Seitenkanalverdichter aus der Angebotsmasse herauszufinden, ist nicht immer einfach. SKVTechnik unterstützt Kunden mit verschiedenen Methoden, um Zeit zu sparen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.