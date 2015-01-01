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Eventequipment aus Deutschland vom Spezialisten
Eventprodukte Armkontrollbänder und Zubehör von RB ROLAND BAYER
Eventprodukte und Eventbedarf gibt es in vielen Ausführungen und Produktionsreihen. Ein vielfältiges Angebot – vielleicht eines der “ größten, umfangreichsten “ Angebote in diesem Bereich – bietet und offeriert der Fachhandel – Großhandel RB ROLAND BAYER an. Zahlreiche Events und Veranstaltungen werden mit Produkten aus dem Produktionsspektrum von RB ROLAND BAYER ausgestattet . Zu Standardartikel zählen:
Stoffarmbänder Festivalarmbänder Textilbänder
Stoffarmband – gewebt mit Aluminiumplombe
Stoffarmband – Vollfarbdruck mit Aluminiumplombe
Stoffband – gewebt mit Kunststoffverschluß
Stoffband – Vollfarbdruck mit Kunststoffverschluß
Stoffarmbänder – gewebt mit Perlenverschluß
Stoffarmbänder – Vollfarbdruck mit Perlenverschluß
Stoffbänder – gewebt mit Clipverschluß
Stoffbänder – Vollfarbdruck mit Clipverschluß
Stoffarmbänder – neutral ohne Bedruckung mit Kunststoffverschluß
oder Perlenverschluß
Armkontrollbänder Einlassbänder Kontrollarmbänder Eintrittsbänder
Kontrollarmbänder aus Vinyl mit Clipverschluß
Kontrollarmband aus Vinyl mit Druckverschluß
Kontrollband aus Tyvek – Papierarmbänder
Kontrollband aus Kunststoff
Beschreibbare Kontrollbänder – Papier
– Vinyl
Silikonarmbäner Kunststoffbänder Armband übertragbar
Silikonarmband mit Hochdruck
Silikonarmband mit Tiefdruck
Silikonarmband mit Metallplatte
Snapbänder
Klackbänder
Reflexbänder
Kunststoffchips – Vinylmarken – Bezahlchips
Durchmesser – Größen
23,3 mm
24 mm
25 mm
29 mm
35 mm
Sechseck
Achteck
Gravurchips
Folienchips
Mehrfarbdruckchips
Fahrchips
Brechchips
Gravurchips
Recycle Chips
Abbaubare Chips
Kontrollzangen Entwertungszangen Stanzzangen
Kontrollzange
Fotostanzzange
Schließzange Stoffarmbänder
Tischzange Textilarmbänder
Schaffnerkontrollzange
Kerbschnittzange
Keilbogenzange
Lochzangen
Gürtellochzange
Handplombenzange
Langlochzange
Zubehör
Einkaufswagenchips 23,3mm
EinkaufswagenChip-Halter
Garderobenmarken – Kunststoff
– nummeriert
– Aufkleber Nummern
– Aufdruck Logo
Garderobenmarken aus Papier
– Doppelnummern
Rührstäbe
Cocktailspieße
Bierhalter
Wappen – Kunststoffmotive
Lanyards
Ausweishüllen
Steckschutzhüllen
Schlüsselhalter
Schlüsselbänder / Lanyards
Lanyards neutral unbedruckt
Lanyards einfarbig bedruckt
Lanyards vollfarbig bedruckt
Lanyards aus Papier / vollfarbig bedruckt
Zubehörausführungen : Karabinerhaken, Nackenschließe……
Schutzhüllen Ausweise 60mm x 90 mm
95mm x 145 mm
Scheckkartenschutzhüllen 60mm x 90 mm
– Vollkunststoff / Hartplastik
Kofferanhänger
Kofferbanderolen
Handzähler
Sitzkissen – Stadionkissen
Rollengutscheine aus Papier
Blockgutscheine
Eintrittskarten
Doppelnummern
Absperrband
Ordnerbinden
Sicherheitswesten
Ordnerwesten
Regenponcho
Trillerpfeiffen
Klatschstangen
Flyer
Aufkleber
Faltbare Regenschirme
Einweg Ponchos
Poncho Schlüsselanhänger
Cheering Sticks
Faltbare Trinkflaschen
Handfächer
Wasserball
Ohrstöpsel
Sonnenbrillen
Getränkehalter
weitere Artikel auf Anfrage !
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
RB ROLAND BAYER
Herr Roland Bayer
Rhönstr. 58
63477 Maintal
Deutschland
fon ..: 0610962608
web ..: https://www.r–b.eu
email : info@rbeventservices.com
RB ROLAND BAYER ist seit über 28 Jahren Partner für Wirtschaft , Handel, Behörden , Vereine und Verbände. Von Weltevents bis zu Geburtstagsfeiern, Jubiläen werden die Produkte von RB ROLAND BAYER verwendet. Besonderen Wert wird auf die individuelle Beratung gelegt . Der Service unterstützt bei der Erstellung von Vorlagen / Korrekturabzügen und vielem mehr um einfach die Produktion zu ermöglichen – Standardartikel /Lagerware ohne individuelle Bedruckung kann sofort versendet werden . Nur Versandhandel 24/7 365 Tage
Pressekontakt:
RB ROLAND BAYER – MEDIA
Herr Roland Bayer
Rhönstrasse 58
63477 Maintal
fon ..: 0610962608
email : info@rbeventservices.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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