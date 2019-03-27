  • Experten für E-Mobilität und Fahrzeugpflege

    E-Mobilität trifft Perfektion: Die Rotärmel GmbH in Aachen bietet Top-Service für Elektrofahrzeuge, Tesla-Modelle und klassische Pkw – mit moderner Technik, nachhaltigen Lösungen und echter Fachkompet

    Elektromobilität trifft Fachkompetenz – Rotärmel GmbH in Aachen ist Ihr Partner für moderne Fahrzeugpflege

    Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch – und mit ihr wachsen die Anforderungen an Reparaturbetriebe. Die Rotärmel GmbH in Aachen hat sich frühzeitig auf diesen Wandel eingestellt und zählt heute zu den regionalen Vorreitern im Bereich E-Mobilität, Unfallinstandsetzung und Fahrzeugpflege auf Neuwagen-Niveau. Das Unternehmen kombiniert langjährige Erfahrung im Karosserie- und Lackbereich mit modernster Technik und nachhaltigen Verfahren. So entsteht ein Werkstattkonzept, das nicht nur aktuelle Anforderungen erfüllt, sondern auch zukunftssicher aufgestellt ist.

    Ein besonderer Fokus liegt auf umweltfreundlichen Materialien und Verfahren. Ob bei Lackierungen oder in der Entsorgung von Reststoffen – die Rotärmel GmbH achtet auf Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt. Dabei profitieren Kundinnen und Kunden nicht nur von einem hohen technischen Standard, sondern auch von einem echten Rundum-Service: Persönliche Beratung, transparente Abläufe und fachgerechte Ausführung stehen bei jedem Auftrag im Vordergrund.

    Verlässliche Qualität für E-Autos und klassische Fahrzeuge

    Ob es um die fachgerechte Lackierung, die Reparatur nach einem Unfall oder um die Überprüfung von Fahrassistenzsystemen geht – das Team der Rotärmel GmbH überzeugt durch präzises Arbeiten und ein hohes Qualitätsbewusstsein. Jeder Handgriff sitzt, jedes System wird genau geprüft. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein konventionelles Fahrzeug oder ein modernes Elektroauto fahren: Die Werkstatt ist auf alle Antriebsarten bestens vorbereitet.

    Besonders für E-Autos wie Tesla, BMW oder BYD bietet Rotärmel spezialisierte Leistungen. Die Aluminiumkarosserien, empfindlichen Sensoren und einzigartigen Lackstrukturen dieser Fahrzeuge erfordern spezielles Know-how – das die Fachleute durch gezielte Schulungen und technologische Investitionen erworben haben. Damit ist sichergestellt, dass Reparaturen und Lackierungen exakt nach Herstellervorgaben durchgeführt werden und die Fahrzeuge danach wieder in einwandfreiem Zustand sind – technisch wie optisch.

    Leistung, die überzeugt – alles unter einem Dach

    Das umfangreiche Angebot der Rotärmel GmbH umfasst:

    – Unfallinstandsetzung mit Originalersatzteilen
    – Lackierungen in Neuwagenqualität
    – Fachgerechte Reparaturen von E-Fahrzeugen und klassischen Modellen
    – Prüfung und Kalibrierung von Fahrassistenzsystemen
    – Nachhaltige Fahrzeugpflege und modernste Diagnosetechnik

    Tesla-Kompetenz aus Aachen

    Dass Tesla der führende Anbieter von Elektrofahrzeugen weltweit ist, zeigt sich nicht nur in globalen Verkaufszahlen – auch in Aachen und Umgebung nimmt die Zahl an Tesla-Fahrern stetig zu. Als Werkstatt mit spezialisierter Tesla-Expertise hat die Rotärmel GmbH ihre Prozesse, Werkstattausrüstung und Ersatzteilversorgung genau auf diese Anforderungen angepasst. Aluminium-Strukturen, spezielle Lackschichten und die empfindliche Sensorik werden mit höchster Präzision behandelt – so, wie es die Technik dieser Fahrzeuge verlangt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Rotärmel GmbH
    Herr Alex Rotärmel
    Gewerbepark Brand 10
    52078 Aachen
    Deutschland

    fon ..: 0241 522055
    web ..: http://www.lackiererei-aachen.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

