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Expo Display Service erweitert Sortiment für professionelle Außenwerbung
Von Beachflags über Werbezelte bis hin zu aufblasbaren Torbögen: Expo Display Service bietet ab sofort ein erweitertes Sortiment an wetterfester Außenwerbung für Messen, Events und Promotionaktionen.
Expo Display Service, Anbieter von Messe- und Präsentationslösungen, hat sein Sortiment im Bereich Außenwerbung deutlich erweitert. Unternehmen, die auf Messen, Festivals oder bei Promotionaktionen im Freien auffallen möchten, finden ab sofort eine breite Auswahl an wetterfesten und individuell bedruckbaren Werbelösungen.
Zum erweiterten Sortiment gehören unter anderem Beachflags, die durch ihre Höhe und Bewegung im Wind eine hohe Sichtbarkeit erzielen, sowie Werbezelte und Messezelte, die sowohl Schutz als auch Markenpräsenz bieten. Ergänzt wird das Angebot durch aufblasbare Zelte und Torbögen, die sich durch schnellen Aufbau und maximale Aufmerksamkeit auszeichnen, sowie Kundenstopper für den Außenbereich, die Passanten gezielt auf Geschäfte oder Stände aufmerksam machen.
„Gerade bei Veranstaltungen im Freien entscheiden oft nur wenige Sekunden darüber, ob ein Produkt oder eine Marke wahrgenommen wird“, erklärt Expo Display Service. „Mit unserem erweiterten Sortiment an Außenwerbung bieten wir Unternehmen jeder Größe die passende Lösung – von kurzfristigen Promotionaktionen bis hin zu dauerhaften Außeninstallationen.“
Alle Produkte sind individuell mit Logo, Markenbotschaft oder Werbematerial bedruckbar und lassen sich schnell auf- und abbauen, was sie besonders praktisch für Unternehmen macht, die auf mehreren Veranstaltungen ausstellen. Zudem sind sämtliche Materialien auf Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit ausgelegt, sodass sie auch bei wechselnden Wetterbedingungen zuverlässig einsetzbar sind.
Interessierte Unternehmen können sich für eine individuelle Beratung direkt an Expo Display Service wenden, um die passende Außenwerbelösung für ihren nächsten Messeauftritt oder ihre Veranstaltung zu finden.
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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Expo Display Service GmbH
David Robert
Opelstraße 1
68789 St. Leon Rot
Deutschland
fon ..: +496227 877290
web ..: https://expodisplayservice.de/
email : seo@expodisplayservice.de
Expo Display Service ist Ihr Partner für professionelle Messe- und Präsentationslösungen. Wir bieten hochwertige, individuell bedruckbare Produkte für Messen, Events und Außenwerbung – von Messewänden und Messeständen über Werbebanner bis hin zu Beachflags und aufblasbaren Zelten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Branche unterstützen wir Unternehmen jeder Größe dabei, ihren Messeauftritt erfolgreich zu gestalten.
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David Robert
Opelstraße 1
68789 St. Leon Rot
fon ..: +496227 877290
web ..: https://expodisplayservice.de/
email : seo@expodisplayservice.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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