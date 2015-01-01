Modernes Webdesign für Zahnarztpraxen: Dank SEO und GEO sichtbar bleiben!

Wie gewinnen Zahnarztpraxen heute neue Patientinnen und Patienten? Mit modernem Webdesign, SEO und GEO für mehr Sichtbarkeit bei Google und in KI-Suchen.

Zahnärzte und Zahnärztinnen mit dem Wunsch, ihren Patientenstamm zu halten sowie neue Patientinnen und Patienten zu gewinnen, müssen mit den Inhalten ihrer Website besonders an zwei Stellen im Web präsent sein: einerseits in den organischen Google-Suchergebnissen, andererseits auch in den Antworten der gängigen KI-Assistenten.

Die Second Universe SU GmbH – Kreativbüro und Werbeagentur aus Bad Orb – unterstützt Zahnärztinnen und Zahnärzte dabei, ihre digitale Sichtbarkeit in der klassischen Google-Suche und in den neuen KI-Suchsystemen nachhaltig zu stärken. Dafür verbindet die Agentur modernes, patientenorientiertes Webdesign mit professioneller Suchmaschinenoptimierung (SEO), GEO-Strategien (Generative Engine Optimization) für KI-Suchen und intelligenten Marketingkonzepten.

Ob Zahnarztpraxis, Kieferorthopädie oder oralchirurgisches Zentrum: Die Art, wie Patientinnen und Patienten lokale Arztpraxen finden, verändert sich momentan so stark wie schon lange nicht mehr: Noch liegt der Fokus auf der gewohnten Google-Suche, jedoch Suchanfragen wie »Zahnarzt in Bad Orb«, »Implantologe in meiner Nähe« oder »beste Kieferorthopädie für Kinder« werden zunehmend auch von KI-Systemen, wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity, beantwortet. Diese nehmen ihre Empfehlungen aus verschiedenen digitalen Signalen, wie Praxis-Websites, Rezensionen oder Brancheneinträgen.

»Viele Zahnärzte und Zahnärztinnen stellen fest, dass ihre Patientenanfragen abnehmen und suchen nach den Gründen für diesen Rückgang«, merkt Dominik Sill an. »Nach entsprechender Analyse zeigt sich zum einen häufig ein schwaches Ranking der Praxis-Website bei Google, zum anderen eine geringe Performance in Hinsicht auf KI-Abfragen. Ergo bleibt die Zahnarztpraxis für potentielle Neupatienten und -patientinnen an diesen wichtigen Kontaktpunkten nahezu unsichtbar.«

Modernes Webdesign als Chance für Praxen

Die Geschäftsführenden Nina und Dominik Sill sehen einen deutlichen Nachholbedarf: Viele Zahnarztpraxen arbeiten mit Websites, die sowohl technisch und inhaltlich veraltet als auch nicht sauber mobil aufrufbar sind und bei Google sowie in KI-Abfragen kaum eine Rolle spielen.

»Lassen Sie Ihr Potenzial nicht liegen«, rät Nina Sill, »wer als lokale Praxis in einen modernen, aktuell gehaltenen Webauftritt investiert, sichert sich kontinuierlich Sichtbarkeit im Netz.« Besonders hinsichtlich lokaler SEO sind gute Rankings in den Suchergebnissen erreichbar. Dahinter stecken unter anderem die Einbindung sauberer Programmierung, individuell zusammengestellte Inhalte und eine langfristige Marketing-Strategie.

Umfassendes Marketing-Konzept

Die 2016 gegründete Agentur in Bad Orb in Hessen fügt modernes Webdesign für Zahnarztpraxen, Suchmaschinenoptimierung, Google Ads und GEO (KI-Optimierung) zu einem holistischen System zusammen. »Wir schnüren für unsere Kundinnen und Kunden ein Gesamtpaket. Dies reicht von der Erstellung der Praxis-Website über das Google-Unternehmensprofil bis hin zu mehr Sichtbarkeit durch SEO und GEO«, erklärt Dominik Sill, einer der Geschäftsführer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Second Universe SU GmbH

Frau Nina Sill

Quellenring 18

63619 Bad Orb

Deutschland

fon ..: 06052 182 33 46

web ..: https://www.second-universe.de/

email : service@second-universe.de

Die Second Universe SU GmbH ist eine Webdesign- und Online-Marketing-Agentur aus Bad Orb. Das Unternehmen unterstützt Praxen und Unternehmen bei der Konzeption, Gestaltung und technischen Umsetzung moderner Websites auf WordPress-Basis. Dabei stehen benutzerfreundliches Design, begleitende Suchmaschinen- und KI-Optimierung (SEO und GEO) sowie eine nachhaltige digitale Strategie im Mittelpunkt der Arbeit.

Pressekontakt:

Second Universe SU GmbH

Frau Nina Sill

Quellenring 18

63619 Bad Orb

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