  • Ein See, drei Länder, sieben Sportarten: App bündelt Sturmwarnungen für den Bodensee

    Die App Bodensee Seelotse bündelt die amtlichen Sturmwarnungen des Deutschen
    Wetterdienstes, Live-Wind der Messstationen und eine Seekarte mit über 300 Häfen “ und
    bewertet die Bedingungen.

    BildDer Bodensee ist drei Länder, ein Wetter und sehr unterschiedliche Boote. Rund 60’000
    Wasserfahrzeuge sind zugelassen, dazu kommen Kajaks, Stand-up-Paddler und Surfer ohne
    Registrierung. Was für eine Zwölf-Meter-Yacht eine frische Brise ist, ist für ein
    Stand-up-Paddel bereits ein Grund, an Land zu bleiben.

    Genau hier setzt die App Bodensee Seelotse an. Sie bündelt die amtlichen Starkwind- und
    Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für die Regionen West, Mitte und Ost als
    Push-Nachricht, den Live-Wind samt Böen der Messstationen rund um den See, Wassertemperatur
    und Pegelstand sowie eine Seekarte mit über 300 Häfen, Einstiegsstellen und
    See-Tankstellen.

    Der Unterschied zu allgemeinen Wetter-Apps liegt in der Bewertung. Sieben Aktivitäten
    sind hinterlegt “ Segeln, Motorboot, Kajak, SUP, Windsurf, Wingfoil und Wasserski “ und
    jede bringt eigene Schwellen mit. Die Bedingungs-Ampel schlägt für ein Kajak bereits bei
    12 Kilometern pro Stunde um, beim Segeln erst bei 22. Wer die App öffnet, sieht damit
    nicht das Wetter, sondern seine eigene Lage.

    Ungewöhnlich ist die Zurückhaltung bei den Daten. Fällt eine Quelle aus, zeigt die App
    „Status unbekannt“ an, statt stillschweigend Entwarnung zu geben “ ein fehlender Wert
    darf nie wie eine gute Nachricht aussehen. Jeder Messwert nennt Station, Zeitpunkt und
    Herkunft. Verbindlich bleiben immer die Warnleuchten am See und die Angaben der
    zuständigen Behörden; die App ersetzt sie nicht.

    „Eine Sicherheitsfunktion, für die man zahlen muss, ist keine Sicherheitsfunktion“, sagt
    Entwickler Davide Iuorno. „Die Sturmwarnungen sind gratis und bleiben es. Bezahlt wird
    für Komfort “ für die Vorausschau und die Offline-Karte.“

    Warnungen, Bedingungs-Ampel und Messwerte sind dauerhaft kostenlos. Ein Jahresabo für
    15 Franken ergänzt Wind- und Böenprognosen, die Radar-Vorhersage der nächsten 90 Minuten
    sowie eine Offline-Seekarte des gesamten Sees mit dem Tiefenrelief der Internationalen
    Gewässerschutzkommission für den Bodensee, die auch ohne Mobilfunkempfang funktioniert.

    Die App verlangt kein Benutzerkonto, verwendet kein Werbe-Tracking und verarbeitet den
    Standort ausschliesslich auf dem Gerät. Alle Daten stammen aus amtlichen und offenen
    Quellen: Deutscher Wetterdienst, MeteoSchweiz, PEGELONLINE und WSV, BAFU, GKD Bayern,
    IGKB Tiefenschärfe sowie OpenStreetMap.

    Bodensee Seelotse ist für iPhone ab iOS 16.4 im App Store erhältlich, eine
    Android-Fassung befindet sich kurz vor der Veröffentlichung. Alle Informationen unter
    https://seelotse.popsoda.ch

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PopSoda DC GmbH
    Davide Iuorno
    Schaffhauserstrasse 193
    8500 Frauenfeld
    Schweiz

    fon ..: 0525442025
    web ..: https://seelotse.popsoda.ch
    email : hallo@popsoda.ch

    Die App Bodensee Seelotse bündelt die amtlichen Sturmwarnungen des Deutschen
    Wetterdienstes, Live-Wind der Messstationen und eine Seekarte mit über 300 Häfen “ und
    bewertet die Bedingungen je nach Sportart unterschiedlich. Warnungen und Messwerte
    bleiben dauerhaft kostenlos.

    Pressekontakt:

    PopSoda DC GmbH
    Davide Iuorno
    Schaffhauserstrasse 193
    8500 Frauenfeld

    fon ..: 0525442025


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