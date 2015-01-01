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Exquisite Geschenkideen bei OlioCeto – Exquisite Essige und Öle als Geschenke
Genuss verschenken mit OlioCeto: Hochwertige Essige, edle Öle, regionale Delikatessen und exklusive Spirituosen – individuell kombinierbar zu besonderen Geschenkideen für jeden Anlass.
OlioCeto in Wiesbaden steht für hochwertige Essige und Öle, die sich ideal als kulinarische Geschenke eignen. Ob fruchtiger Erdbeer-Aperitif-Essig oder fein abgestimmtes Olivenöl mit Rosmarin – diese Spezialitäten verleihen Gerichten das gewisse Etwas und begeistern Genießer.
Regionale Delikatessen entdecken
Ergänzt wird das Sortiment durch ausgewählte regionale Produkte wie Wiesbadener Senf mit neun Kräutern oder eine würzige Currysauce. Sie spiegeln die Vielfalt der Region wider und sind originelle Mitbringsel.
Edle Spirituosen für besondere Momente
Für festliche Anlässe bietet OlioCeto exklusive Spirituosen, darunter Bembel Gin und ein aromatischer Kräuterbitter. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Brennern entstehen hochwertige Tropfen für anspruchsvolle Genießer.
Feinkost für jeden Geschmack
Auch Senfe, Saucen und Aufstriche gehören zum Angebot. Von raffiniertem Orangensenf bis hin zu internationalen Spezialitäten – ideal für Grillabende oder stilvolle Präsentkörbe.
Individuelle Geschenkboxen
Wer unsicher ist, greift zu Gutscheinen oder stellt eigene Geschenksets zusammen. So entstehen persönliche Präsente, die genau den Geschmack treffen.
Trend Olivenöl
Die steigende Nachfrage nach Olivenöl zeigt den Trend zu hochwertigen Zutaten. OlioCeto bietet daher eine vielfältige Auswahl internationaler Spitzenöle für besondere Genussmomente.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
OlioCeto
Herr Frank Mayer
Kirchgasse 35 – 43
65183 Wiesbaden
Deutschland
fon ..: 0611 9745990
web ..: http://www.oliocetowiesbaden.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
OlioCeto
Herr Frank Mayer
Kirchgasse 35 – 43
65183 Wiesbaden
fon ..: 0611 9745990
web ..: http://www.oliocetowiesbaden.de
email : pr@dsa-marketing.agDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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