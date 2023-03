Facelift MKFVA: neuer Trichter – besseres Fließverhalten – weniger Wartungsaufwand

Fuchs Umwelttechnik hat sein bewährtes MKFVA-Filterreinigungsgerät optimiert und präsentiert das Ergebnis als „Facelift“ mit verbesserten Funktionen.

Der Teufel – und auch die Lösung – stecken wie so oft im Detail. So können durch die Form und Beschaffenheit eines Trichters in Verbindung mit unterschiedlichen Materialien (z.B. abgesaugte Emissionen wie Stäube oder Partikel) viele Probleme wie u.a. Ablagerungen im Auffangbehälter entstehen. Basierend auf neuesten Untersuchungsergebnissen zu typischen Emissionen – gemäß der DIN ISO 4324 – zog unsere Entwicklungsabteilung ihre Schlüsse und ermittelte die entsprechenden Indikatoren für die Fließfähigkeit unterschiedlicher Stäube. Die daraus resultierenden Erkenntnisse flossen 1:1 in die Optimierung unserer MKFVA Absauganlage. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: das Fließverhalten im Staubtrichter verbesserte sich durch veränderte Trichterwinkel und die dadurch deutlich geringere Wandreibung nahezu um das Doppelte.

Ihnen, als Kunden, bringt diese überragende Verbesserung des Fließverhaltens nur Vorteile:

– Keine Ablagerungen innerhalb der Anlage

– Bessere Eignung für kritische und brennbare Stäube

– Längere Standzeiten der Vorfilter

– Weniger Wartungsaufwand

– Noch bessere kontaminationsarme Entsorgung

Wieder ein Beispiel, wie wir bei Fuchs Umwelttechnik stets am Ball bleiben und auf der Basis neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse neue, durchdachte Lösungen entwickeln.

