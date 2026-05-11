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Fachbuch „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox“ als Arbeitsexemplar an Bundestag versendet
Herbert Scheuerer setzt mit seiner Fachpublikation einen fachpolitischen Impuls zur Zukunft von Arbeit, Fachkräftemangel und KI-Transformation.
Unterhaching, 11. Mai 2026 – Der Autor Herbert Scheuerer hat sein Fachbuch „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox – Fachkräftemangel und der dramatische Wandel der Arbeit durch KI-Transformation“ als kostenfreies Arbeitsexemplar an Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende des Deutschen Bundestages versendet.
Mit dieser fachpolitischen Versandaktion soll ein Beitrag zur sachlichen Debatte über die Zukunft der Arbeit geleistet werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Fachkräftemangel, demografische Alterung, künstliche Intelligenz, generative KI, Qualifikationsmismatch, Verteilungseffekte und Sozialstaatsfolgen gemeinsam verstanden und politisch bearbeitet werden können.
Die zentrale These der Fachpublikation lautet: Arbeit kann gleichzeitig knapp und ersetzbar sein – wenn Knappheit, Automatisierbarkeit und Qualifikationsprofile unterschiedliche Branchen, Tätigkeiten und Sektoren betreffen. Damit richtet sich der Blick nicht auf einfache Schlagworte wie „KI vernichtet Jobs“ oder „KI löst den Fachkräftemangel“, sondern auf die konkrete Neuordnung des Arbeitsmarktes bis 2030.
Scheuerer fordert eine integrierte Betrachtung von KI-Förderung, Weiterbildung, Fachkräftepolitik, Arbeitsmarktregulierung und Sozialstaat. Die KI-Transformation werde nicht allein technisch entschieden, sondern politisch, institutionell und gesellschaftlich gestaltet.
Ergänzend verweist der Autor auf sein weiteres Fachbuch „Bedroht KI meinen Job und Lebensstandard?“, das die Makroanalyse des ersten Buches auf die Perspektive von Beschäftigten überträgt. Im Mittelpunkt stehen dort konkrete Tätigkeits- und Branchenrisiken, Risiko-Checklisten sowie persönliche Maßnahmenpläne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Buchdaten:
Titel: Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox
Untertitel: Fachkräftemangel und der dramatische Wandel der Arbeit durch KI-Transformation
Autor: Herbert Scheuerer
ISBN: 978-3-00-086619-7
Verlag / Imprint: Vipspace Enterprises LLC
Erhältlich bei Amazon:
https://www.amazon.de/dp/3000866191/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XFJLENMV24NU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Bp1gTzVKi8Mzjr3XBfFdIg.KezcmaPikqHHrpfVje5SYuAsKxdO30_HIlpEPMg_rA4&dib_tag=se&keywords=Das+KI-Arbeitsmarkt-Paradox&qid=1777536491&s=books&sprefix=das+ki-arbeitsmarkt-paradox%2Cstripbooks%2C155&sr=1-1
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Kündigungsmediator / B2B-RUN Unternehmensberatung
Herr Herbert Scheuerer
Carl-Duisberg-Str. 7
82008 Unterhaching
Deutschland
fon ..: 015121241712
web ..: https://kuendigungsmediator.de/fachpublikation-das-ki-arbeitsmarkt-paradox/
email : H.Scheuerer@b2b-run.org
Der Autor beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen tiefgreifender wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Sein besonderes Interesse gilt den Punkten, an denen Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Verteilung, politische Stabilität und individuelle Lebensführung ineinandergreifen.
Mit „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox“ legt er eine Fachpublikation vor, die den verbreiteten Widerspruch zwischen Fachkräftemangel und KI-Substitution systematisch untersucht und in einen größeren Zusammenhang von Demografie, Mismatch, Verteilung, Sozialstaat und Resilienz stellt.
Pressekontakt:
Kündigungsmediator / B2B-RUN Unternehmensberatung
Herr Herbert Scheuerer
Carl-Duisberg-Str. 7
82008 Unterhaching
fon ..: 015121241712Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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