Fachbuch „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox“ als Arbeitsexemplar an Gewerkschaftsvertreter versendet

Herbert Scheuerer setzt einen fachlichen Impuls zu KI-Transformation, Arbeitsverdichtung, Qualifizierung und Beschäftigtenschutz.

Unterhaching, 11. Mai 2026 – Der Autor Herbert Scheuerer hat sein Fachbuch „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox – Fachkräftemangel und der dramatische Wandel der Arbeit durch KI-Transformation“ im Rahmen einer fachpolitischen Versandaktion als kostenfreies Arbeitsexemplar an Vertreter aus Gewerkschaften und betrieblicher Interessenvertretung versendet.

Im Mittelpunkt steht eine zentrale arbeitsmarktpolitische Fehlannahme: Fachkräftemangel schützt Beschäftigte nicht automatisch vor Verdrängung, Entwertung oder stiller Arbeitsverdichtung. Während in Pflege, Gesundheit, Handwerk, Bau und Instandhaltung weiterhin Menschen fehlen, geraten standardisierbare Tätigkeiten in Büro, Verwaltung, Backoffice, Dokumentation, Analyse und Teilen der Wissensarbeit zunehmend unter Rationalisierungsdruck.

Die Fachpublikation analysiert, warum Arbeit gleichzeitig knapp und ersetzbar sein kann – wenn Knappheit, Automatisierbarkeit und Qualifikationsprofile unterschiedliche Tätigkeiten, Branchen und Sektoren betreffen. Für Gewerkschaften, Betriebsräte und Beschäftigtenvertretungen entsteht daraus eine neue strategische Aufgabe: frühzeitige Risikoerkennung, transparente KI-Einführung, Schutz vor Arbeitsverdichtung, Qualifizierungsrechte, faire Beteiligung an Produktivitätsgewinnen und wirksame Übergangspfade für Beschäftigte.

Ergänzend verweist Scheuerer auf sein zweites Fachbuch „Bedroht KI meinen Job und Lebensstandard?“. Während „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox“ die politische, tarifpolitische und gesellschaftliche Dimension der KI-Transformation behandelt, richtet sich das zweite Fachbuch unmittelbar an Beschäftigte. Es übersetzt die Makroanalyse in konkrete Tätigkeits- und Branchenrisiken, Risiko-Checklisten, Berufsprofile, persönliche Schutzpfade sowie einen 30-, 90- und 180-Tage-Maßnahmenplan.

Nach Auffassung des Autors wird die KI-Transformation in den Betrieben häufig zuerst über Software, Prozesse, Kennzahlen und Arbeitsverdichtung sichtbar. Gerade deshalb sollten Gewerkschaften und Betriebsräte nicht abwarten, bis aus technischer Einführung vollendete arbeitsorganisatorische Tatsachen geworden sind.

Buchdaten:

Titel: Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox

Untertitel: Fachkräftemangel und der dramatische Wandel der Arbeit durch KI-Transformation

Autor: Herbert Scheuerer

ISBN: 978-3-00-086619-7

Verlag / Imprint: Vipspace Enterprises LLC

Erhältlich bei Amazon:

https://www.amazon.de/dp/3000866191/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XFJLENMV24NU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Bp1gTzVKi8Mzjr3XBfFdIg.KezcmaPikqHHrpfVje5SYuAsKxdO30_HIlpEPMg_rA4&dib_tag=se&keywords=Das+KI-Arbeitsmarkt-Paradox&qid=1777536491&s=books&sprefix=das+ki-arbeitsmarkt-paradox%2Cstripbooks%2C155&sr=1-1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kündigungsmediator / B2B-RUN Unternehmensberatung

Herr Herbert Scheuerer

Carl-Duisberg-Str. 7

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 015121241712

web ..: https://kuendigungsmediator.de/fachpublikation-das-ki-arbeitsmarkt-paradox/

email : H.Scheuerer@b2b-run.org

Der Autor beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen tiefgreifender wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Sein besonderes Interesse gilt den Punkten, an denen Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Verteilung, politische Stabilität und individuelle Lebensführung ineinandergreifen.

Mit „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox“ legt er eine Fachpublikation vor, die den verbreiteten Widerspruch zwischen Fachkräftemangel und KI-Substitution systematisch untersucht und in einen größeren Zusammenhang von Demografie, Mismatch, Verteilung, Sozialstaat und Resilienz stellt.

Pressekontakt:

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