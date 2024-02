Fashion Design Institut Düsseldorf: Ein Tag bei der Premiere Vision

Seit Jahrzehnten ist die Pariser Premiere Vision ein wichtiger Treffpunkt für Fachleute aus der Modebranche. Die Schüler des Fashion Design Institut durften für ein paar Tage Messeluft schnuppern.

Die Premiere Vision Paris ist ein Event, das sich Fachkräfte aus der Modebranche halbjährlich rot im Kalender anstreichen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die neusten Entwicklungen, Trends und Innovationen der Modeszene, weshalb die Messe von zahlreichen namhaften Designern und Stoff-Produzenten besucht wird. Mittlerweile widmet sich ein spezieller Bereich der Premiere Vision Paris auch dem Thema Nachhaltigkeit. Die Modeschule Düsseldorf war für einen Tag vor Ort und konnte die neusten Erkenntnisse der Modebranche aus erster Hand verfolgen.

ÜBER DIE PREMIERE VISION PARIS

Die Premiere Vision Paris wurde 1973 gegründet und zählt zu den größten internationalen Messen für Stoff, Leder und Accessoires. Das Event findet zweimal im Jahr in Paris statt und zieht jedes Mal mehr als 2000 Aussteller aus über 30 Ländern an. Teilnehmen dürfen Designer, Textilhersteller und Modeunternehmen, aber auch Besucher, die Mode studieren und natürlich das Fashion Design Institut Düsseldorf.

Auf der Premiere Vision werden die neusten Innovationen und Stoffkollektionen vorgestellt, die die Branche zu bieten hat. Abseits der Ausstellung findet ein großes Rahmenprogramm statt, mit Vorträgen, Workshops und Modenschauen. Am bekanntesten ist die Messe für ihr vielseitiges Angebot in Bezug auf Farben, Materialien, Technologie und Trendanalysen. Ein großer Fokus des Events liegt seit einigen Jahren auf dem Bereich der Nachhaltigkeit. Im Juli ist das Thema Nachhaltigkeit auch erstmals in die Konzipierung der Messe selbst eingeflossen.

DIE BEREICHE DER PREMIERE VISION PARIS

Auf der Premiere Vision Paris konnten die Schüler der Modeschule Düsseldorf Produkte aus aller Welt bewundern. Die Bereiche der Messe umfassen klassische Stoffe wie Baumwolle, Wolle oder Leder, aber auch synthetische Stoffe und natürliche, vegane Alternativen, die in jüngster Zeit immer populärer geworden sind. Zur Premiere Vision Paris zählt zum Beispiel auch die Smart Creation Area, wo zukunftsorientierte Besucher Produkte und Materialien kennenlernen können, die umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt werden. Ziel der Smart Creation Area ist zum einen die Sensibilisierung der Besucher für das Thema Nachhaltigkeit und für nachhaltig produzierte Stoffalternativen. Der Bereich soll jedoch auch als Inspiration dienen, selbst aktiv zu werden. Die Smart Creation Area bietet deshalb zahlreiche Seminare, Workshops und Diskussionsrunden mit Fachexperten an, die Prognosen über die Zukunft der Modeindustrie stellen können.

MESSE LEGT FOKUS AUF NACHHALTIGKEIT

Umweltfreundliche Mode ist seit einigen Jahren in aller Munde. Grund dafür ist zum einen die Ressourcenknappheit, die früher oder später auch die Modeindustrie einholen wird. Zum anderen werden heutzutage noch viele Kleidungsstücke ohne Rücksicht auf das Wohl der Tiere und Umwelt produziert, was sich dringend ändern muss.

Das Fashion Design Institut hat sich im Nachhaltigkeitsbereich der Premiere Vision Paris umgesehen und festgestellt, dass es zahlreiche neue Trends und Innovationen auf diesem Gebiet gibt. Die Messe gilt nicht umsonst als Marktplatz für Unternehmen, die sich auf nachhaltige Textilien spezialisiert haben und ihre ökologische Verantwortung ernst nehmen.

NACHHALTIGE ALTERNATIVEN IN DER MODEWELT

Nachhaltige Alternativen für Textilien zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Denn die Meinungen darüber, was man unter Nachhaltigkeit versteht, gehen stark auseinander. Grundsätzlich geht es bei nachhaltiger Kleidung darum, weniger Pestizide und andere schädliche Substanzen zu produzieren als in der herkömmlichen Textilindustrie. Darüber hinaus sollten begrenzte Ressourcen so gut es geht geschont werden. Ein großer Bereich der nachhaltigen Textilindustrie ist darüber hinaus auch das Thema vegane Mode. Unter veganer Mode versteht man Textilien, die sowohl in ihrer Produktion als auch in ihrer Lieferkette ohne den Einsatz von tierischen Produkten auskommen. Hier steht zum Beispiel insbesondere das Material Leder in der Kritik, das bekanntermaßen aus Tierhaut hergestellt wird.

DIE ERSTEN TRENDS FÜR 2024

Die Modeschule Düsseldorf hat während ihres Besuchs bei der Premiere Vision Paris im Juli einen Begriff besonders häufig vernommen: Natürlichkeit. Hierhin soll sich der Textiltrend des kommenden Jahres bewegen. Das bedeutet, dass der Fokus in der Modebranche auf natürlichen Materialien wie Leinen, Seide und Wolle liegen soll. Allerdings wird das Thema Natürlichkeit auch in die Muster- und Farben des kommenden Jahres einfließen. Das bedeutet, dass kommendes Jahr viele helle und gedeckte Töne, Effekte, die wie Rinden aussehen, Oberflächen, die an vulkanische Texturen erinnern sowie Blatt- und Baummotive in der Modewelt zu finden sein werden.

ÜBER DEN PREMIERE-VISION-BESUCH DER MODESCHULE DÜSSELDORF

Das Fashion Design Institut hat der Premiere Vision Paris nicht ohne Grund einen Besuch abgestattet. Die Modeschule Düsseldorf ist nämlich die erste Anlaufstelle für alle, die Mode studieren möchten und zählt zu den populärsten Modeschulen Europas. Angeboten werden hier die Ausbildungen zum International Fashion Designer, Fashion Marketing Manager sowie Fashion Journalist und Stylist. Die Modeschule Düsseldorf bildet die Modefachkräfte von Morgen aus und legt großen Wert darauf, dass die Schüler immer up to date bleiben und über die neusten Innovationen der Modebranche im Bild sind.

