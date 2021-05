Fast Arrow Spricht – Schamanisches Arbeitsbuch

Diana Dörr will den Lesern mit „Fast Arrow Spricht“ dabei helfen in Frieden und Harmonie zu leben.

Diana Dörr, die Autorin dieses neuen Ratgebers, ist Heilpraktikerin, Trance Medium sowie Heilmedium. Sie führt ihre eigene langjährige Praxis in Bad Homburg v. d. H.. In ihren Büchern vereint die Autorin ihre Verbindung zur Natur mit ihren beruflichen Interessen – der Heilung von Menschen und Mutter Erde. Ihr neustes Buch ist während der Covid-19 Pandemie während ihres Heimzirkels in Trancekontrolle entstanden. Es gibt die Botschaften ihrer Geistführer zur Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 wieder. Der Sprecher dieser Geistführer Gruppe ist der nordamerikanische Indianer „Fast Arrow“. Er arbeitet auch in Trancekontrolle durch die Autorin in ihrer Heilpraxis und bei ihren medialen Zirkel. Die in Trance empfangenen Botschaften möchten den Menschen helfen, gut durch diese herausfordernde Zeit zu gelangen und zu erkennen, was der Virus ihnen beibringen kann.

Das Arbeitsbuch „Fast Arrow Spricht“ von Diana Dörr eignet für alle Menschen, die sich in diesen besonderen Zeiten mental stärken möchten, um besser durch die Herausforderungen der Pandemie und ähnlicher Zeiten zu kommen. Der Titel ist auch in englischer Sprache unter dem Titel „Fast Arrow Speaks“ erschienen. Wer sich momentan ein wenig gestresst fühlt (sei es wegen Corona oder etwas anderen) und sich nach spiritueller Heilung sucht, der ist bei diesem Buch an der richtigen Adresse.

„Fast Arrow Spricht“ von Diana Dörr ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26731-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

