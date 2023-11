Feller & Feller – Die letzte Tür vom Kalender

Eine Auskopplung aus ihrem aktuellen Weihnachtsalbum

Die Adventszeit, die mit einer großen Vorfreude auf die Menschwerdung Gottes und den herannahenden Heiligabend einhergeht, ist für viele eine Zeit der Besinnung und der Freude. Doch weiß wirklich noch jeder in der heutigen, oberflächlichen Zeit, worum es beim Weihnachtsfest überhaupt geht?

Vielleicht hat der Eine oder Andere sogar vergessen, dass der Heilige Abend das Fest von Jesus Christus` Geburt ist? Und dass unser Geben und Nehmen jedes Jahr an Weihnachten uns eng mit ihm verbindet?

Dass man Gott nie so nah wie in dieser Zeit ist?

„Die letzte Tür vom Kalender im Dezember führt immer zu Dir…“ heißt es in der Refrainzeile des fröhlichen Liedes, welches Potential hat uns and diese wunderbare Gemeinschaft zu erinnern. Sie will verdeutlichen, dass man durch das Öffnen dieser letzten Tür gedanklich in die Welt Gottes eintritt und sich mit Freude seiner Liebe bewusst wird. Diese Freude miteinander zu teilen kann Menschen verändern und eine Botschaft des Friedens sein.

Feller & Feller begleiten ihre Zuhörer Tag für Tag mit diesem Denkanstoß durch die Vorweihnachtszeit und stimmen so rhythmisch, hoffnungsvoll und voller Erwartung auf das Geschenk der Liebe ein.

Seien auch Sie ein Teil dieser Hoffnung, die unser Miteinander verbessern kann.

Am 16. Dezember wird es in der Auricher Sparkassen Arena weihnachtlich. Feller & Feller präsentieren ihr einziges Weihnachtskonzert auf Grund ihres Jubiläums in diesem Jahr. Unter dem Motto 15. Jahre besinnliche Weihnacht, stellen sie ihr brandneues Doppel Album vor. Mit 21 Titeln, die von Hoffnung, Liebe und der frohen Botschaft handeln, ist den beiden ein besonderes Werk gelungen. (So Hansi und Robert Feller) „Unsere schönsten Weihnachtshits“ so betiteln die Künstler ihr neuestes Werk.

Mit ihrem aktuellen Titel „Weil Du Liebe schenkst“, so heißt es in einer Liedzeile aus ihrem aktuellen Tittel“ Die letzte Tür vom Kalender“. lässt sich erahnen, dass unsere Liebe die stärkste Kraft sein kann, dieses Fest in seiner Wertigkeit gebührend zu feiern. Feller & Feller freuen sich, wenn es am 16. Dezember heißt… Vorhang auf für 15 Jahre besinnliche Weihnacht.

Eintrittskarten für das besondere Konzert sind bei Feller & Feller Moden, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online über Eventim und Nordwestticket erhältlich.

Feller & Feller – Die letzte Tür vom Kalender 3:20 Min.

Text und Musik: Norbert Endlich

ISRC: DEA652399958

Label und Labelcode: Monopol Records, LC 00665

Verlag: Endlich Musikverlag / WWM UNIKAT MV

Produktion: WWM Records

VÖ-Datum: 17.11.2023

Bestellnummer: 970803

M-Nr.: M 7319

EAN: 4013809708035

LC Nr: 13414

Quelle: Büro Feller & Feller

