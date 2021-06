Fellnase Sam – Vom Tierheim zur Hundefamilie

Kinder lernen in Cornelia Tebbes „Fellnase Sam“ einen ganz besonderen Hund besser kennen.

Sam lebte zweieinhalb lange und traurige Jahre in einem polnischen Tierheim. Die Umstände dort waren ein wenig gruselig, denn die Besitzer des Tierheim hatten nie genug Geld, um es wirklich gut zu führen. Im Alter von dreieinhalb änderte sich das Leben des Hunds jedoch auf positive Weise, denn er wurde endlich befreit.

Es ging auf eine Reise nach Deutschland, wo seine neue Familie auf ihn wartete. Das war im Jahr 2011. Er konnte nun zwei Haushalte sein neues Heim nennen. Drei Damen, und zeitweise auch zwei Herren, waren ab dem Zeitpunkt für sein Wohlbefinden zuständig. Sams Leben in Deutschland unterscheidet sich so sehr von seinem Leben im Tierheim, dass der Hund sein Glück kaum fassen kann. Welche Abenteuer wird er wohl mit seiner neuen Familie erleben?

Das Kinder- bzw. Jugendbuch „Fellnase Sam“ von Cornelia Tebbe wird durch schöne Fotografien aus Sams Leben ergänzt und lässt die Leser an dem Leben dieses besonderen Hundes teilnehmen. Sie lernen dabei, dass so manches Mal die Dinge nicht so laufen, wie es Besitzer gerne hätten, denn oft trainiert der Hund die Menschen – und nicht anders herum. Es ist eine bewegende und unterhaltsame Geschichte, die zeigt, dass die Rettung eines Hundes aus einem Tierheim nicht nur das Leben des Hunds auf positive Weise bereichert.

„Fellnase Sam“ von Cornelia Tebbe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24756-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Beziehung kaputt und todunglücklich? Nicht doch!