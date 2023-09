Ferag AG erwirbt dereOida

Mit vereinten Kräften zu revolutionären Intralogistiklösungen

Hinwil/Zürich, Schweiz und Sydney, Australien – 5. September 2023 – In einem strategischen Schritt, der die Landschaft der Intralogistiklösungen neu definieren wird, haben die Ferag AG und dereOida ihren Zusammenschluss bekannt gegeben und bündeln ihre Kompetenzen und Innovationen zu einer umfassenden Gesamtlösung für alle intralogistischen Anforderungen.

Die Ferag AG, ein renommiertes Schweizer Familienunternehmen mit über 65 Jahren Erfahrung als Weltmarktführer für Materialflusssysteme, und dereOida, ein australischer Pionier für Lagerautomatisierungssoftware mit seinem revolutionären doWarehouse-System, bündeln ihre Stärken, um Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen eine einzigartige Intralogistiklösung anzubieten.

doWarehouse, das Flaggschiffprodukt von DereOida, bietet eine ganzheitliche Sicht auf das gesamte Lager. Mit der Freiheit, jedes beliebige Automatisierungssystem auszuwählen, können Kunden ihre gewählte Hardware nahtlos in doWarehouse integrieren und gleichzeitig von dereOidas hervorragenden Supportleistungen profitieren. Das doWarehouse-System ermöglicht es dem Benutzer, Prozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und durch aufschlussreiche Analysen eine kontinuierliche Verbesserung zu erzielen. Es bietet eine einzige Quelle der Wahrheit (SSOT), revolutioniert das Sortiermanagement, ersetzt umständliche Tabellenkalkulationen und optimiert die Nutzung der Lagerfläche.

Die Ferag AG ist ein Schweizer Familienunternehmen, das sich auf Intralogistiklösungen und die Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Materialflusssystemen spezialisiert hat und auf Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit setzt. Mit einer weltweiten Präsenz in 18 Ländern und einem Team von mehr als 600 engagierten Fachleuten hat Ferag kontinuierlich hochmoderne Sortier-, Förder-, Puffer- und Auftragsabwicklungslösungen für eine Vielzahl von Branchen geliefert.

Der Zusammenschluss dieser beiden Brancheninnovatoren bietet Unternehmen, die ihre Lagerabläufe optimieren wollen, ein revolutionäres Angebot. Durch die Kombination von Ferags beispielloser Expertise in Materialflusssystemen und Design mit dereOidas hochmodernen Softwarelösungen können Kunden eine End-to-End-Lösung erwarten, die jeden Aspekt der Intralogistik mit beispielloser Qualität, Zuverlässigkeit und Unterstützung abdeckt.

Die wichtigsten Vorteile des Zusammenschlusses:

Umfassende Intralogistiklösungen: Die Kunden haben nun Zugang zu einer kompletten Suite von Intralogistiklösungen, die das gesamte Spektrum der Lagerautomatisierung und -verwaltung abdecken.

Synergie der Kompetenzen: Der Zusammenschluss vereint die jahrzehntelange Erfahrung von Ferag im Bereich der Anlagenintralogistik mit dereOidas hochmoderner Automatisierungssoftware und führt so zu einer ganzheitlichen und fortschrittlichen Hard- und Software-Intralogistiklösung.

Optimierte Produktivität: Unternehmen können die Leistungsfähigkeit von doWarehouse’s Echtzeit-Einblicken und -Analysen nutzen, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben und ihre Abläufe zu optimieren.

Vereinfachter Support: dereOidas zentrale Anlaufstelle für Hardware- und Software-Support gewährleistet nahtlose Unterstützung und schnelle Problemlösung für eine höhere Kundenzufriedenheit.

Zitate der CEOs:

Tommaso Ramundo, CEO Ferag AG:

„Wir freuen uns, den Zusammenschluss mit dereOida bekannt geben zu können. Dies ist ein strategischer Schritt, der nicht nur unsere Position im Markt stärkt, sondern uns auch beim Erreichen unserer langfristigen Ziele voranbringt. Diese Partnerschaft ist ein zentraler Bestandteil unseres Ziels, Ferag Excellence 2025 zu erreichen, da wir die Neuausrichtung unserer globalen Verkaufsstrategie unermüdlich verfolgen, um die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden effektiv zu erfüllen. Durch die Kombination der Stärken von Ferag und dereOida sind wir in der Lage, unseren geschätzten Kunden ein noch umfassenderes Lösungsangebot zu liefern und unser Engagement für Exzellenz und Qualität in jedem Aspekt unseres Geschäfts zu bekräftigen.“

Karl Friesenbichler, CEO von dereOida:

„Ich freue mich sehr, unseren Zusammenschluss mit Ferag bekannt zu geben. Auf dem Weg, den wir gemeinsam beschreiten, werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unübertroffene Qualität, unerschütterlichen Kundenservice und innovative Lösungen zu liefern. Die Synergie zwischen unseren Teams und die Komplementarität unserer Angebote schaffen eine starke Kraft, die zweifellos die Zukunft unserer Branche prägen wird.

Unsere Kunden standen schon immer im Mittelpunkt unseres Handelns, und dieser Zusammenschluss stärkt nur unsere Fähigkeit, ihnen das Beste zu bieten. Wir sind entschlossen,

einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, die höchsten Standards aufrechtzuerhalten und das Vertrauen, das sie in uns gesetzt haben, zu bewahren“.

Beide kommentieren:

„Das kombinierte Fachwissen und die Ressourcen von Ferag und dereOida ermöglichen es uns, neue Horizonte zu erkunden und die Innovation auf Schritt und Tritt voranzutreiben. Wir können nicht nur unseren Reichtum an Fachwissen und Ressourcen vereinen, sondern auch Synergien fördern, indem wir Wissen und Technologie teilen und so die besten Aspekte beider Unternehmen nutzen. Unsere bestehenden Netzwerke bieten einen neuen Zugang zu unerschlossenen Märkten und fördern so Wachstum und Expansion. Der Zusammenschluss fördert die Innovation, da wir unsere kreativen Fähigkeiten und unterschiedlichen Kompetenzen zusammenführen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesem Zusammenschluss unsere Wettbewerbsfähigkeit insgesamt stärken, bemerkenswerte Ergebnisse erzielen und den Wert, den wir unseren Kunden, Partnern und Stakeholdern bieten, erhöhen können.“

