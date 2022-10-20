Fernakademie für Medizinprodukteberater bildet online zum internen Auditor nach ISO 13485 aus

Neuer Selbstlernkurs ermöglicht berufsbegleitende Zertifizierung im Qualitätsmanagement für Medizinprodukte

Die Fernakademie für Medizinprodukteberater (MPB-Akademie) bietet ab sofort einen neuen Online-Kurs zur Ausbildung interner Auditoren nach DIN EN ISO 13485 an. Der Kurs richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Medizinprodukteindustrie, die ihre Qualifikation im Qualitätsmanagement ausbauen möchten. Da der Kurs vollständig online und ohne feste Termine absolviert wird, eignet er sich besonders für eine berufsbegleitende Weiterbildung.

„Online-Weiterbildungen haben in regulierten Branchen wie der Medizinprodukteindustrie an Bedeutung gewonnen. Es gibt keine Pflicht zur Präsenz. Eine asynchrone Online-Schulung ist damit rechtlich gleichgestellt mit einer Präsenzfortbildung. Für Unternehmen bedeutet das: Mitarbeitende können sich qualifizieren, ohne Reisekosten zu verursachen oder den Betrieb für Seminartage zu unterbrechen. Für Einzelpersonen entfällt der Druck fixer Termine.“, betont Daria Neubauer (operative Leitung bei der MPB Akademie).

Die ISO 13485 ist die zentrale Norm für Qualitätsmanagementsysteme in der Medizinprodukteindustrie. Interne Auditoren spielen dabei eine Schlüsselrolle: Sie prüfen in internen Audits, ob die Prozesse eines Unternehmens den normativen Anforderungen entsprechen, identifizieren Verbesserungspotenziale und bereiten Korrekturmaßnahmen vor. Eine fundierte Ausbildung in diesem Bereich ist für Unternehmen gesetzlich relevant und trägt unmittelbar zur Produktsicherheit bei.

Der neue Kurs umfasst mehr als 30 Lektionen in Form von Lernvideos. Teilnehmende können jederzeit einsteigen und ihr Lerntempo selbst bestimmen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten sie ein Teilnahmezertifikat. Zudem sind regelmäßige Kursaktualisierungen vorgesehen, um Änderungen in Norm und Regulatorik zeitnah abzubilden. Der Kurs ist unter www.mpb-akademie.de/interner-auditor-iso-13485 abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fernakademie für Medizinprodukteberater

Frau Daria Neubauer

Koppoldstr. 1

86551 Aichach

Deutschland

fon ..: 030/403 641 91

web ..: https://mpb-akademie.de

email : d.neubauer@mpb-akademie.de

Über die Fernakademie für Medizinprodukteberater

Die MPB-Akademie ist eine Fernakademie mit Spezialisierung auf die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in der Medizinprodukteindustrie. Das Angebot umfasst Online-Kurse zur berufsbegleitenden Weiterbildung in der Branche und für Quereinsteiger. Mehr als 150 Unternehmen nutzen die Angebote der Akademie für die Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden.

Pressekontakt:

Fernakademie für Medizinprodukteberater

Frau Daria Neubauer

Koppoldstr. 1

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