OTC-Synergies 2026: Frankfurt sendet ein klares Signal für die Apotheke der Zukunft

OTC-Synergies: Ein Standard für integrierte OTC-Kommunikation

Frankfurt am Main, 16. April 2026 – Die 2. OTC-Synergies hat in Frankfurt deutlich gemacht, dass die Zukunft des OTC-Marktes in vernetzter Zusammenarbeit, neuen Rollenbildern und einem offenen strategischen Dialog liegt. In angenehmer Atmosphäre, in einer coolen Location und mit viel Raum für Diskussion statt langer Monologe kamen Vertreterinnen und Vertreter aus Pharmaindustrie, Apothekenmarkt und spezialisierten Dienstleistungsunternehmen zusammen, um Perspektiven für die Apotheke der Zukunft zu entwickeln.

Veranstaltet wurde die OTC-Synergies von sechs Kooperationspartnern, die unterschiedliche Kompetenzen im Apotheken- und OTC-Markt bündeln: ApoNow, apothekia®, ApoVid, betterbyphone, IDV GmbH und KYTE-TEC. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, Synergien im Apothekenmarkt messbar zu machen und echten Mehrwert für OTC-Marken zu schaffen.

Bereits zum Auftakt machten die Gastgeber Dr. Vanessa Conin-Ohnsorge (IDV GmbH), Thomas Engels (ApoNow GmbH) und Alexander Müller (Pharmazeutische Zeitung) deutlich, dass die OTC-Synergies bewusst auf Austausch, Relevanz und Praxisnähe setzt. Das Programm reichte von einer Keynote zur KI-gestützten Gesundheitsversorgung mit Stefan Hohmann bis zu Panels über regionale Versorgung, die Beweggründe lokaler Apotheken, synergetisches Marketing und die Zukunft der Vor-Ort-Apotheke.

Ein besonders pointierter Beitrag kam von Apotheker Gunther Böttrich aus Volkmarsen. Er sagte: „Nach meiner Einschätzung hat der Berufsstand Apotheke es in den fetten Jahren versäumt, sich an abzeichnen Markt Veränderungen anzupassen. Die Positionierung der Apotheke als unverzichtbare Leistungserbringer für die Gesundheit der Gesellschaft bleibt aus. Wir Apotheken nutzen unsere Chancen nicht und verharren rückwärtsgewandte in altem Denken und alten Strukturen. Wir überlassen das Feld neuen Marktteilnehmern!“

Gerade diese Offenheit machte den Charakter der Veranstaltung aus: Die OTC-Synergies war kein klassischer Konferenztag mit einseitigen Statements, sondern ein Format, das unterschiedliche Perspektiven sichtbar machte und kontroverse Diskussionen ausdrücklich zuließ. Genau daraus entstand für viele Teilnehmende der besondere Mehrwert.

Das zentrale Fazit des Tages: Die Apotheke der Zukunft wird nicht mehr nur Ansprechpartnerin der Patientinnen und Patienten im Krankheitsfall sein, sondern auch Begleiterin gesunder Menschen auf dem Weg zu einem langen, gesunden Leben. Die Apotheke entwickelt sich damit perspektivisch zum Betreiber von Gesundheitszentren. Die Weichen dafür werden jetzt gestellt – und Industrie sowie spezialisierte Dienstleister müssen und wollen diesen Wandel aktiv unterstützen.

Mit der Synergies Night klang der Tag in persönlicher Atmosphäre aus und bot weiteren Raum für Gespräche, Vernetzung und neue Ideen. Die OTC-Synergies 2026 hat damit ein klares Signal gesetzt: Die Zukunft des OTC-Marktes entsteht dort, wo Apotheke, Industrie und Partner nicht nebeneinander, sondern miteinander denken und handeln.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.otc-synergies.de

OTC-Synergies

Ein zukunftsweisendes Branchenformat, das Akteure der pharmazeutischen Industrie,

Apotheken und spezialisierte Dienstleistungsunternehmen auf Augenhöhe zusammenbringt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ApoNow GmbH

Herr Thomas Engels

Deipenbecker Weg 12

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Deutschland

fon ..: 040 53798 1517

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email : news@aponow.de

Über OTC-Synergies

OTC-Synergies ist eine Branchenplattform für zukunftsgerichtete Zusammenarbeit im OTC-Markt. Das Netzwerk vereint spezialisierte Dienstleister – aponow – Click & Collect-Lösung für die digitale Vernetzung von Industrie, Apotheken und Endkunden; apothekia® – Digitales Fortbildungsportal für Apotheken; ApoVid – Spezialist für datengetriebenes POS-Marketing in Apotheken; betterbyphone – Experten für die telefonische Beratung und Vertrieb im Gesundheitswesen; IDV GmbH – Datenbasierte Marketing- und Vertriebsanalyse; KYTE-TEC – Multi-Channel Shopper & HCP-Aktivierung im Apothekenmarkt – mit dem gemeinsamen Ziel, Synergien im Apothekenmarkt messbar zu machen und echten Mehrwert für OTC-Marken zu schaffen.



Pressekontakt:

ApoNow GmbH

Herr Thomas Engels

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