Homviora® Arzneimittel: Neu! Online bestellen, lokal in der Apotheke kaufen

Das Familienunternehmen Homviora® Arzneimittel bietet seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Arzneimittel online vorzubestellen und in der Apotheke vor Ort zu kaufen.

„Think global, buy local“ – unter diesem Motto steht die neue Partnerschaft zwischen Homviora® Arzneimittel und ApoNow. Patientinnen und Patienten können ausgewählte Produkte von Homviora® ganz einfach online (vor)bestellen und eine Apotheke in ihrer Nähe auswählen, wo sie das Medikament abholen können oder es sich einfach liefern lassen.

ApoNow erreicht mit seinem Service fast alle Apotheken in Deutschland. Sicher ist auch die Apotheke Ihres Vertrauens dabei!

Aktuell können Sie folgende Arzneimittel von Homviora® bequem über ApoNow bestellen: Homviotensin® Tropfen, Homviorelax® und Meno Albin® Tropfen.

Homviotensin® ist ein seit über 40 Jahren bewährtes Arzneimittel mit Wirkstoffen pflanzlichen Ursprungs. Es hat sich bei Blutdruckstörungen bewährt. Begleiterscheinungen eines schwankenden Blutdrucks wie Schwindel, Kopfschmerzen oder Kreislaufprobleme werden mit Homviotensin® besänftigt. Homviotensin® enthält eine sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffkombination aus vier verschiedenen Heilpflanzen: Schlangenwurzel, Weißdorn, Mistel und die Königin der Nacht.

Homviorelax® ist das neueste Arzneimittel aus dem Hause Homviora. Dank seiner sanften Wirkung ist das Arzneimittel zur Behandlung von nervös bedingten Erschöpfungszuständen und Schlafstörungen auch für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Homviorelax® enthält die Wirkstoffe Acidum picrinicum, Calcium phosphoricum, Calcium carbonicum, Kalium bromatum und Kalium phosphoricum.

Meno Albin® ist ebenfalls ein neueres Arzneimittel von Homviora. Die Tropfen sind inzwischen sehr bekannt und beliebt. „Den Wechseljahren natürlich gewachsen“ lautet der Slogan von Meno Albin®. Es enthält die sorgfältig aufeinander abgestimmten Wirkstoffe Traubensilberkerze, Tigerlilie und Baldrian. Meno Albin® wird bei z.B. Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Gereiztheit, Schlafstörungen wie Ein- und Durchschlafproblemen während der Wechseljahre eingesetzt.

Homviora® Arzneimittel ist ein unabhängiges, von Ärzten geführtes Familienunternehmen mit über 85 Jahren Erfahrung in der Naturheilkunde und Sitz in München. Das Portfolio des Unternehmens besteht in Deutschland aus 13 Arzneimitteln mit Wirkstoffen natürlichen Ursprungs. Viele der einzigartigen Rezepturen haben sich seit über 40 Jahren bewährt. Mehr Informationen finden Sie auf www.homviora.de

