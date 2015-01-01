  • Gut vorbereitet auf Reisen: Reiseapotheke zusammenstellen leicht gemacht

    Gesund unterwegs im Urlaub: Eine gut geplante Reiseapotheke schützt vor unangenehmen Überraschungen und sorgt für Sicherheit – individuell zusammengestellt für jedes Reiseziel.

    Bei der Reiseplanung stehen oft Koffer und Dokumente im Fokus – die Gesundheit gerät dabei leicht in den Hintergrund. Eine individuell zusammengestellte Reiseapotheke sorgt jedoch für Sicherheit und hilft, im Ernstfall schnell zu reagieren.

    Warum eine Reiseapotheke wichtig ist

    Ob Kurztrip oder Fernreise: Beschwerden wie Durchfall, Sonnenbrand oder Insektenstiche können jederzeit auftreten. Wer vorbereitet ist, spart sich die mühsame Suche nach einer Apotheke – besonders im Ausland mit möglichen Sprachbarrieren.

    Die wichtigsten Inhalte

    Zur Grundausstattung gehören Schmerz- und Fiebermittel, Mittel gegen Durchfall und Übelkeit, Desinfektion, Verbandmaterial sowie Sonnen- und Insektenschutz. Auch Hilfsmittel wie Fieberthermometer oder Pinzette sind sinnvoll. Chronisch Erkrankte sollten ihre Medikamente in ausreichender Menge mitführen.

    Individuell planen

    Jede Reise stellt andere Anforderungen: Klima, Reiseziel und persönliche Bedürfnisse bestimmen den Inhalt. In tropischen Regionen können zusätzliche Vorsorgemaßnahmen nötig sein. Eine fachkundige Beratung hilft, die Reiseapotheke optimal zusammenzustellen.

    Hautpflege nicht vergessen

    Mit Produkten von Louis Widmer lässt sich die Haut auch unterwegs schonend pflegen. Die dermatologisch getesteten Formulierungen bieten Schutz, Feuchtigkeit und Regeneration – ideal für empfindliche Haut auf Reisen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Marien-Apotheke, Elke Laurenz e. K.
    Frau Elke Laurenz
    Ochtruper Str. 79
    48599 Gronau, Westfalen
    Deutschland

    fon ..: 02562 4227
    fax ..: 02562 80232
    web ..: http://www.marien-apotheke-gronau.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

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    Marien-Apotheke, Elke Laurenz e. K.
    Frau Elke Laurenz
    Ochtruper Str. 79
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