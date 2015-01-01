-
Gut vorbereitet auf Reisen: Reiseapotheke zusammenstellen leicht gemacht
Gesund unterwegs im Urlaub: Eine gut geplante Reiseapotheke schützt vor unangenehmen Überraschungen und sorgt für Sicherheit – individuell zusammengestellt für jedes Reiseziel.
Bei der Reiseplanung stehen oft Koffer und Dokumente im Fokus – die Gesundheit gerät dabei leicht in den Hintergrund. Eine individuell zusammengestellte Reiseapotheke sorgt jedoch für Sicherheit und hilft, im Ernstfall schnell zu reagieren.
Warum eine Reiseapotheke wichtig ist
Ob Kurztrip oder Fernreise: Beschwerden wie Durchfall, Sonnenbrand oder Insektenstiche können jederzeit auftreten. Wer vorbereitet ist, spart sich die mühsame Suche nach einer Apotheke – besonders im Ausland mit möglichen Sprachbarrieren.
Die wichtigsten Inhalte
Zur Grundausstattung gehören Schmerz- und Fiebermittel, Mittel gegen Durchfall und Übelkeit, Desinfektion, Verbandmaterial sowie Sonnen- und Insektenschutz. Auch Hilfsmittel wie Fieberthermometer oder Pinzette sind sinnvoll. Chronisch Erkrankte sollten ihre Medikamente in ausreichender Menge mitführen.
Individuell planen
Jede Reise stellt andere Anforderungen: Klima, Reiseziel und persönliche Bedürfnisse bestimmen den Inhalt. In tropischen Regionen können zusätzliche Vorsorgemaßnahmen nötig sein. Eine fachkundige Beratung hilft, die Reiseapotheke optimal zusammenzustellen.
Hautpflege nicht vergessen
Mit Produkten von Louis Widmer lässt sich die Haut auch unterwegs schonend pflegen. Die dermatologisch getesteten Formulierungen bieten Schutz, Feuchtigkeit und Regeneration – ideal für empfindliche Haut auf Reisen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Marien-Apotheke, Elke Laurenz e. K.
Frau Elke Laurenz
Ochtruper Str. 79
48599 Gronau, Westfalen
Deutschland
fon ..: 02562 4227
fax ..: 02562 80232
web ..: http://www.marien-apotheke-gronau.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
Marien-Apotheke, Elke Laurenz e. K.
Frau Elke Laurenz
Ochtruper Str. 79
48599 Gronau, Westfalen
fon ..: 02562 4227
web ..: http://www.marien-apotheke-gronau.de
email : pr@dsa-marketing.agDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Exquisite Geschenkideen bei OlioCeto – Exquisite Essige und Öle als Geschenke
Gut vorbereitet auf Reisen: Reiseapotheke zusammenstellen leicht gemacht
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Gut vorbereitet auf Reisen: Reiseapotheke zusammenstellen leicht gemacht
- Exquisite Geschenkideen bei OlioCeto – Exquisite Essige und Öle als Geschenke
- Erbpacht beim Hauskauf: Warum viele zu schnell abspringen
- Vom Fernstudium in die Finanzbranche: Geht das wirklich?
- Immobilienmakler Freiburg – Beyer Immobilien GmbH
- 5FSoftware integriert Microsoft Entra ID für mehr Sicherheit und Compliance in Kanzleien und Unternehmen
- Sundown Glow: Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen für lange Sommerabende im Garten
- Gegenmodell zum Plattformkapitalismus: Software-Manufaktur allegro:it setzt auf Freiheit statt Abo-Zwang
- Comwrap Reply erhält „Adobe CXO Emerging Partner Award“ für Westeuropa
- Expeditions-Kreuzfahrt: 5-Sterne-Schiff »SH Diana« nimmt Kurs auf die westafrikanische Küste
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.