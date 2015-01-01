  • Festplatten shreddern in Leipzig mit ProCoReX: Datenschutz trifft auf Umweltbewusstsein

    Professionelles Festplatten und Datenträger shreddern in Leipzig – diskret, rechtssicher und umweltschonend, mit ProCoReX als zuverlässigem Partner.

    Angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen und strenger gesetzlicher Vorgaben wird der sichere Umgang mit Alt-Datenträgern für Unternehmen und Verwaltungen in Leipzig ein immer wichtigeres Thema. Wer Festplatten shreddern in Leipzig plant, greift mit ProCoReX auf einen Service zurück, der auf Sicherheit und Nachhaltigkeit gleichermaßen setzt.
    Der Ablauf gestaltet sich dabei denkbar einfach: Nach telefonischer oder digitaler Anfrage werden ausgediente Festplatten und weitere Speichermedien vor Ort in gesicherten Behältern abgeholt. Die anschließende Vernichtung geschieht nach höchsten technologischen und rechtlichen Standards, sodass beim Datenträger shreddern in Leipzig sämtliche Daten unwiderruflich entfernt werden.
    Besonders hervorzuheben ist die Nachvollziehbarkeit aller Prozesse. Die Kunden erhalten umfassende Dokumentationen sowie ein Zertifikat über die erfolgte Zerstörung – ein entscheidender Nachweis bei Audits oder gegenüber Behörden. Zeitgleich achten die Experten von ProCoReX darauf, dass die nach der Vernichtung entstehenden Reststoffe recycelt werden. Damit verbinden sich beim Festplatten shreddern in Leipzig Datenschutz und ökologisches Verantwortungsbewusstsein.
    Ob für große Unternehmen, kleine Betriebe oder öffentliche Einrichtungen: Datenträger shreddern in Leipzig wird mit ProCoReX zu einer vertrauensvollen, komfortablen und nachhaltigen Lösung. Optimale Sicherheit, individuelle Beratung und ein ressourcenschonender Umgang mit IT-Altlasten machen den Unterschied.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.datashredderservice.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

