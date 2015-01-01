  • Festplatten shreddern in Mannheim – So schützen Firmen ihre Daten mit ProCoReX konsequent

    Mit ProCoReX wird das Festplatten und Datenträger shreddern in Mannheim zur Routine: sicher, zertifiziert, umweltfreundlich – für alle Betriebsgrößen.

    Kein Unternehmen kann sich leisten, Datenschutz dem Zufall zu überlassen. Ob Mittelständler, Großkonzern oder öffentliche Verwaltung – der Schutz digitaler Informationen genießt höchste Priorität. Mit dem Service für Festplatten shreddern in Mannheim bietet ProCoReX eine Lösung, die sowohl effizient als auch rechtssicher ist und exakt zu den Anforderungen der modernen Unternehmenswelt passt.
    Jeder Prozess beginnt beim Kunden vor Ort. Die fachgerechte Abholung sämtlicher Altgeräte – egal ob klassische Festplatten, moderne SSDs oder andere Datenträger – erfolgt so, dass kein Risiko für Datenverlust entsteht. Beim anschließenden Datenträger shreddern in Mannheim werden alle Medien nach zertifizierten Standards zerstört. Das entsprechende Zertifikat, das nach Abschluss ausgestellt wird, ermöglicht die lückenlose Nachverfolgung und den Nachweis der Konformität mit allen geltenden Richtlinien.
    Ein weiterer Baustein des ProCoReX-Konzepts ist das nachhaltige Management von Ressourcen. Nach dem Festplatten shreddern in Mannheim werden verbleibende Materialien getrennt gesammelt, recycelt und so wieder nutzbar gemacht. Dieses Vorgehen stellt einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zum betrieblichen Umweltschutz dar.
    Datenträger shreddern in Mannheim mit ProCoReX – das heißt: Sicherheit, Transparenz, Flexibilität und Verantwortung in einer Dienstleistung gebündelt. Unternehmen aus Mannheim und Umgebung erhalten maßgeschneiderte Angebote und profitieren von individueller Beratung, egal in welcher Größenordnung oder Branchenzugehörigkeit.

