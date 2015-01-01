Festplattenvernichtung in Rostock: ProCoReX Europe GmbH etabliert digitale Nachverfolgung bei der Vernichtung

Sichere Festplattenvernichtung in Rostock mit ProCoReX Europe GmbH: Digitale Nachweis-Tools und zertifizierte Datenträgervernichtung gewährleisten echte Transparenz bei der Datensicherheit.

Datensicherheit wird durch Dokumentation und Transparenz erst wirklich prüfbar. Die ProCoReX Europe GmbH hat für die Festplattenvernichtung in Rostock eine digitale Nachverfolgung eingeführt, die besonders für Unternehmen mit anspruchsvollen Compliance- oder Audit-Anforderungen attraktiv ist. Jedes Medium wird bei der zertifizierten Datenträgervernichtung in Rostock eindeutig digital erfasst, von der Abholung bis zur physischen Zerstörung gemäß DIN 66399.

Kundinnen und Kunden erhalten zu jeder Festplattenvernichtung in Rostock einen digitalen Zugang zu ihrem Projektdashboard. Dort können sie in Echtzeit verfolgen, wann und wie die zertifizierte Datenträgervernichtung in Rostock erfolgt. Nach Abschluss steht das Zertifikat direkt zum Download bereit und kann für Audits, interne Prüfungen oder Kundenkommunikation genutzt werden. Auch beim Wertstoffmanagement setzt ProCoReX Europe GmbH auf moderne Standards: Nach der Zertifizierung werden alle verwertbaren Stoffe ressourcenschonend recycelt, Schadstoffe ökologisch entsorgt. So verbindet das Unternehmen hochmoderne Sicherheitsprozesse sinnvoll mit nachhaltigen Kreisläufen und erfüllt jederzeit höchste Anforderungen an professionelle Festplattenvernichtung in Rostock. Mit ProCoReX Europe GmbH profitieren Unternehmen – unabhängig von ihrer Größe – von einer vollständig digitalisierten, zertifizierten und transparenten Festplattenvernichtung und Datenträgervernichtung in Rostock.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-rostock/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-rostock/

email : info@procorex.de

