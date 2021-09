FinaDesk ab sofort auch bei M.M.Warburg & CO im Einsatz

Erfolgreicher Livegang des Moduls FinaPortfolio im dritten Quartal 2021

Ab sofort nutzt die unabhängige Privatbank M.M.Warburg & CO das Modul FinaPortfolio der B2B4C-Plattform FinaDesk. Die Web-Applikation zur adressatengerechten Darstellung relevanter Portfolioinformationen wurde vollständig in das bestehende Onlinebanking des Hauses integriert.

Damit baut das Bankhaus den Umfang der Wertpapierinformationen und Reportingmöglichkeiten für seine anspruchsvollen Kunden weiter aus. Mit FinaDesk steht den Kunden nun eine hochmoderne, intuitive und übersichtliche Darstellung ihres Gesamtvermögens auf allen Endgeräten zur Verfügung. Von der Anzeige aller Vermögenswerte, der Performance, der Vermögensaufteilung bis hin zu den zugrundeliegenden Transaktionen ist alles jederzeit verfügbar.

Als Datenquelle dient die zuverlässige Portfoliomanagementlösung von PSplus. Die Software ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Wealth Management und Private Banking der Warburg Bank im Einsatz. Erst im Sommer 2020 hatte M.M.Warburg & CO seine PSplus Frontends deutlich ausgebaut.

Sandra Duttke, Leiterin des Private Bankings Nord von M.M.Warburg & CO: „FinaDesk ist für uns eine besonders hilfreiche Lösung gerade in Zeiten, in denen der persönliche Kontakt zu unseren Kunden stark eingeschränkt ist. Über die integrierten Kommunikationsmöglichkeiten steht uns ein direkter und unkomplizierter Kommunikationskanal zur Verfügung.“

Robert Sulzberger, Produktmanager bei der FinaSoft GmbH: „Wir freuen uns, M.M.Warburg & CO durch unsere Lösung darin zu unterstützen, die Möglichkeiten digitaler Kommunikation konsequent zu nutzen und ihren Kunden eine umfassende Transparenz in allen Bereichen zu bieten. Es gibt noch viele spannende Ideen, welche wir aktuell für mögliche Ausbaustufen diskutieren.“

Über die FinaSoft GmbH

Die FinaSoft GmbH bietet Software und Beratung für Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices. Mit der Modulplattform FinaDesk oder auch mit individuell programmierten Lösungen unterstützen die knapp 20 Mitarbeiter des Unternehmens Finanzdienstleister im Transformationsprozess von der analogen zur digitalen Welt. Die bestehenden Module der FinaDesk-Lösung sind der Anfang eines umfassenden Softwarepakets, das in den nächsten Jahren ausgebaut wird. Gegründet wurde die FinaSoft GmbH im Januar 2016 von ehemaligen Mitarbeitern und Aktionären der market maker Software AG, die 2011 mit der vwd GmbH verschmolzen wurde. Der heutige Geschäftsführer der FinaSoft GmbH, Christian Hank, war ab 1994 Vorstand der market maker Software AG. Die FinaSoft GmbH hat ihren Sitz in Kaiserslautern.

