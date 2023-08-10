-
Finanzielle Unterstützung durch Hauptaktionäre und Board-Mitglieder der Vidac Pharma Holding PLC
London, GB, 11. März 2026 / IRW-Press / Die Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass bestimmte Aktionäre und Board-Mitglieder der Gesellschaft die Absicht geäußert haben, die Vidac Pharma Holding PLC (Gesellschaft) bei der Beschleunigung ihrer Entwicklungsanstrengungen zu unterstützen. Vorbehaltlich geltender rechtlicher und regulatorischer Anforderungen beabsichtigen diese, einen Teil ihrer persönlich gehaltenen Aktien an der Gesellschaft über den Markt zu veräußern und den Nettoerlös zur finanziellen Unterstützung der Gesellschaft zu verwenden, um deren laufende Kosten im Geschäftsjahr 2026 zu finanzieren.
Jegliche derartige Transaktionen werden ausschließlich unter Einhaltung der geltenden Vorschriften zu Marktmissbrauch, Publizitätspflichten und Eigengeschäften von Führungskräften (Directors Dealings) durchgeführt und stehen unter dem Vorbehalt des Zeitpunkts, der Marktbedingungen sowie der endgültigen Umsetzungsvereinbarungen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu klinischen Entwicklungsplänen, Studienzielen, Regulierungswegen und potenziellen zukünftigen Studien. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Ergebnisse klinischer Studien, Patientenrekrutierung, regulatorische Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse, Angelegenheiten des geistigen Eigentums, Finanzierungsbedarf und allgemeine Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Kontakt für weitere Informationen:
Vidac Pharma Holdings Plc
Dr. Max Herzberg
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
Vereinigtes Königreich
www.vidacpharma.com
investors@vidacpharma.com
Über Vidac Pharma
Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen (First-in-Class) Medikamenten für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt therapeutische Kandidaten, die darauf ausgelegt sind, die hyper-glykolytische Tumormikroumgebung zu modifizieren, indem sie die Überexpression und Fehl lokalisierung des metabolischen Checkpoints Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen ins Visier nehmen, mit dem Ziel, den Zellstoffwechsel zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod herbeizuführen, ohne das umgebende normale Gewebe zu beeinträchtigen. Der führende Wirkstoffkandidat von Vidac, VDA-1102, hat bereits in klinischen Studien bei aktinischer Keratose (AK) und kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) Wirksamkeit gezeigt.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Vidac Pharma Holding PLC
Dr. Max Herzberg
20-22 Wenlock Road
N1 7GU London
Großbritanien
email : investors@vidacpharma.com
Pressekontakt:
Vidac Pharma Holding PLC
Dr. Max Herzberg
20-22 Wenlock Road
N1 7GU London
email : investors@vidacpharma.com
Finanzielle Unterstützung durch Hauptaktionäre und Board-Mitglieder der Vidac Pharma Holding PLC
