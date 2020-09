FIORE GOLD’S PAN MINE erhält von der NEVADA MINING Association zum fünften Mal in Folge eine Auszeichnung für die Sicherheit in ihren Minenbetrieben

9. September 2020

Vancouver, British-Columbia – FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) (FSE-2FO) („Fiore“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fiore-gold-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass die Pan Mine mit dem Mine Operator Safety Award 2020 der Nevada Mining Association („NVMA“) in der Kategorie Kleinminen ausgezeichnet wurde (Nevada Mining Association gibt die Verleihung der 2020 Operator Safety Awards bekannt). Die Pan Mine erhielt diese Auszeichnung auch in den Jahren 2019, 2018, 2017 und 2016.

Die NVMA-Sicherheitsauszeichnungen basieren auf der Leistung im vorangegangenen Kalenderjahr. Die Auszeichnungen werden an die besten Bergwerke in bestimmten Kategorien auf der Grundlage ihrer Sicherheitsquote vergeben, die anhand einer Formel berechnet wird, die die Anzahl der Mitarbeiter vor Ort, die Anzahl der Arbeitsstunden im Jahr 2019, Strafen für Unfälle mit Ausfallzeiten, die Anzahl der meldepflichtigen Vorfälle und die Ausfalltage berücksichtigt.

Zusätzlich zu dieser Auszeichnung ist die Pan Mine stolz darauf, bis zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 insgesamt 216.453 Arbeitsstunden geleistet zu haben, ohne meldepflichtige Umweltvorfälle und ohne Verletzungen mit Ausfallzeiten.

Andy Britton, General Manager der Pan Mine, kommentierte: „Auch wenn wir im Laufe des Jahres eine Rekordproduktion auf Quartals- und Monatsbasis erreicht haben, ist die Strenge in Bezug auf die Sicherheit der Mitarbeiter und die Verantwortung für die Umwelt von größter Bedeutung. Diese beiden Prinzipien sind nach wie vor die grundlegenden Eckpfeiler unserer Unternehmenskultur.

Ross MacLean, Fiore Gold Chief Operating Officer, fügte hinzu: „Ich bin sehr stolz auf unser Team in der Pan Mine, dass es zum fünften Mal in Folge den Sicherheitspreis 2020 der Nevada Mining Association erhalten hat. Dies war ein besonders herausforderndes Jahr, in dem wir mit COVID-19 gegen Bedenken gekämpft haben, um einen sicheren und umweltverträglichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Es ist anerkennenswert, dass wir seit über 5 Jahren eine ähnlich hervorragende Umweltleistung erbringen. Diese Anerkennung spiegelt auch unsere laufende Partnerschaft mit unserem Vertragsbergmann Ledcor und deren Engagement für die Aufrechterhaltung hoher Sicherheits- und Umweltstandards in Pan wider. Das Team von Pan ist stolz auf seine bisherigen Leistungen und freut sich immer darauf, die Gesundheits-Sicherheits- und Umweltstandards kontinuierlich zu verbessern.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten mit 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:

– die Goldproduktion in der Pan Mine zu steigern und gleichzeitig die Reserven- und Ressourcenbasis zu vergrößern;

– die Exploration und Entwicklung des nahegelegenen Gold Rock Projekts voranzutreiben; und

– zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erwerben, um unsere bestehenden Operationen zu ergänzen.

Über die Nevada Mining Association

Die Nevada Mining Association setzt sich zusammen aus operativen Bergbauunternehmen, Explorationsunternehmen, Lieferanten von Industrieausrüstung, Waren und Dienstleistungen sowie Einzelpersonen, die an der Erhaltung der Industrie interessiert sind. Die Nevada Mining Association setzt sich für ein Geschäftsumfeld ein, das die Exploration, Erschließung und Produktion von Mineralien in Nevada mit sicheren und umweltbewussten Methoden fördert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nevadamining.org

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ (gemäß der Definition der geltenden Wertpapiergesetze), die auf den besten Schätzungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements basieren. Solche Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich zukünftiger Aktivitäten in der Pan Mine, der Wirksamkeit von Protokollen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie, der fortschreitenden Exploration und Erschließung von Gold Rock, der Unternehmensstrategie, des Ziels, ein Produzent von 150.000 Unzen zu werden, des Ziels, zusätzliche Produktion oder produktionsnahe Vermögenswerte zu erwerben, sowie andere Aussagen, Schätzungen oder Erwartungen. Häufig, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „erwartet“, „erwartet“, „budgetiert“, „Ziele“, „Prognosen“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „geplant“, „schätzt“, „zielt“, „wird“, „glaubt“, „Projekte“ und ähnliche Ausdrücke (einschließlich negativer Abweichungen) identifiziert werden, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Fiore Gold liegen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen sowie auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen getroffen wurden, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen und die sich unter anderem auf erwartete geologische Formationen, potenzielle Mineralisierungen, zukünftige Explorations- und/oder Erschließungspläne sowie die potenzielle zukünftige Produktion beziehen, die Fähigkeit, Genehmigungen für zukünftige Operationen, Bohraussetzungen und Explorationsbudgets sowie die zeitliche Planung der Ausgaben zu erhalten, die alle bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Fiore Gold erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen vorausblickenden Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Leistung der Pan Mine; Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich Regierungsbeschränkungen, die sich auf unseren Betrieb auswirken; Risiken, die die Pandemie für unsere Belegschaft darstellt; Auswirkungen des Virus auf die Fähigkeit, Dienstleistungen und Materialien von unseren Zulieferern und Auftragnehmern zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte des Unternehmens; Risiken in Bezug auf den internationalen Betrieb; Risiken in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen oder zukünftigen Explorationsaktivitäten, unvorhergesehene Rekultivierungsausgaben; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Fluktuationen der Preise für Metalle einschließlich Gold; Wechselkursschwankungen; Erhöhungen der Marktpreise für Bergbau-Verbrauchsmaterialien; mögliche Schwankungen der Erzreserven, des Erzgehalts oder der Förderraten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, Testergebnissen und der Schätzung von Goldressourcen und -reserven; Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren, die nicht wie erwartet funktionieren; die Möglichkeit, dass Kapital- und Betriebskosten höher sein könnten als derzeit geschätzt; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in den Arbeitsprogrammen; Verfügbarkeit von Finanzierungen; Unfälle, Arbeitsstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Beschränkungen der Versicherungsdeckung und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Fertigstellung von Explorations-, Erschließungs- oder Bautätigkeiten; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungsbestimmungen für den Bergbaubetrieb, der Steuerbestimmungen und -vorschriften sowie der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Ländern, in denen Fiore Gold tätig ist, und andere Faktoren, die in den Einreichungen von Fiore Gold bei den kanadischen Wertpapierbehörden unter seinem Profil auf www.sedar.com in Bezug auf die Risiken, die Fiore und sein Geschäft betreffen. Obwohl Fiore versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen und in die Zukunft gerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtserklärung eingeschränkt. Fiore lehnt jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen vorausblickenden Aussagen oder vorausblickenden Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen.

