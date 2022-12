First Majestic gibt Abschluss des Verkaufs eines Gebühren-Portfolios an Metalla bekannt

21. Dezember 2022 – Vancouver, British Columbia, Kanada – First Majestic Silver Corp. (AG: NYSE; FWB: TSX) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Transaktion zum Verkauf eines Portfolios von Gebührenbeteiligungen an die Firma Metalla Royalty & Streaming Ltd. (NYSE American: MTA; TSX Venture: MTA) (Metalla) nunmehr abgeschlossen hat, nachdem die Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange erteilt und auch die anderen üblichen Auflagen für den Abschluss erfüllt wurden. Als Gegenleistung für den Verkauf hat First Majestic 4.168.056 Aktien von Metalla zu einem festgelegten Preis von 4,7984 Dollar pro Aktie – das entspricht einem ungefähren Betrag von 20 Millionen US-Dollar – erhalten.

Über First Majestic

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Goldmine Jerritt Canyon, die Silber-Gold-Mine Santa Elena und die Silbermine La Encantada.

First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online im Bullion Store zu den niedrigsten Aufschlägen erworben werden.

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

Unterschrift

Keith Neumeyer, President & CEO

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 – 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

Kanada

email : info@firstmajestic.com

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt.

Pressekontakt:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 – 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

email : info@firstmajestic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Parkinson-Erkrankung: Medikamente und Nebenwirkungen sollten regelmäßig überprüft werden Heute 287% Neuvorstellung: Neuer Australischer Lithium Hot Stock nach 1.121% mit Global Lithium Resources ($GL1), 7.782% mit Mineral Resources ($MIN), 16.854% mit Core Lithium Ltd ($CXO), 29.455% mit AVZ Minerals ($AVZ) und 73.233% mit Pilbara Minerals ($PLS)