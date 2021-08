Flaschenpost im Wüstensand – Anregungen eines urbanen Landeis zum Selber-Denken

Berthold Thiel unterhält die Leser in „Flaschenpost im Wüstensand“ mit einer farbenfrohen Palette an Themen.

Dieses Sammelband beinhaltet die abwechslungsreichen Notizen und Gedankensplitter eines sich als „später Bürger“ (Horkheimer) verstehenden Autors, die größtenteils in seinen Jahren auf der Schwäb’schen Alb entstanden sind. Die Texte, die bislang nur in seinem engsten Freundes- und Bekanntenkreis kursierten, befassen sich mit Alltag und Kultur der „postmodernen“ Gesellschaft bis hinein ins Politische und Ökonomische und reichen in ihrer Kürze vom Mini-Essay bis zum hochverdichtenden Zweizeiler. Mit seinen Noten im dialektischen Kraftfeld zwischen Eindrücken, destruktiver Kritik und spekulativer Konstruktion, in denen er auch immer wieder Sprachkritik – hierin Karl Kraus folgend – als Ideologiekritik betreibt, will der Autor weniger überzeugen als anregen und mit den Leserinnen und Lesern ins Gespräch kommen.

Aphorismen treffen in „Flaschenpost im Wüstensand“ von Berthold Thiel auf Kulturkritik und Sprachkritik. Ideologiekritik trifft auf Alltagskritik und spekulative Konstruktionen. Die Leser wissen nie, was sie auf der nächsten Seite erwarten und können sich auf abwechslungsreichen Lesespaß freuen. Der Autor ist ein studierter Diplompädagoge und arbeitet seit 2005 als selbständiger Dozent, Lektor und Coach. Über seine Publikationen möchte er mit interessierten (und interessanten) Menschen ins klärende Gespräch kommen und mit ihnen in einen Prozess gegenseitiger Bildung treten.

„Flaschenpost im Wüstensand" von Berthold Thiel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32482-4 zu bestellen.

