FloraPrima pflanzt Zukunft: Bereits 700 Bäume für deutsche Mischwälder finanziert

Blumen schenken, Bäume pflanzen: FloraPrima hat gemeinsam mit „Aktion Baum“ bereits 700 Bäume in Deutschland gesetzt. Ein starkes Zeichen für Klimaschutz, Artenvielfalt und regionale CO2-Bindung.

Wendeburg, 11. März 2026 – Die Nachhaltigkeitsinitiative „Zu jedem Aktionsblumenstrauß pflanzen wir einen Baum“ von FloraPrima.de erreicht einen neuen Höchststand. In enger Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation Aktion Baum (aktion-baum.org) konnte der führende Online-Blumenversender bereits die Pflanzung von 700 Bäumen in Deutschland realisieren.

Damit setzt FloraPrima ein deutliches Zeichen gegen das Waldsterben und für eine messbare CO2-Bindung direkt vor unserer Haustür. Die Initiative, die im August gestartet ist, wandelt die Freude am Blumenschenken in langfristige ökologische Werte um.

CO2-Bindung mit Weitblick: Die Rechnung hinter dem Projekt

Waldschutz ist ein Generationenprojekt. Um die ökologische Wirkung der 700 Bäume greifbar zu machen, setzt FloraPrima auf Transparenz und wissenschaftlich fundierte Durchschnittswerte für deutsche Mischwälder:

Die unmittelbare Wirkung: In ihrer aktuellen Phase als junge Setzlinge binden die 700 Bäume bereits etwa 1.050 kg (ca. 1 Tonne) CO2 pro Jahr. Das entspricht in etwa der CO2-Menge, die ein durchschnittlicher 2-Personen-Haushalt in Deutschland jährlich durch Stromverbrauch verursacht.

Das Potenzial der Zukunft: Mit zunehmendem Alter steigt die Speicherleistung massiv an. Ein ausgewachsener Mischwald dieser Größe wird nach etwa 20 bis 40 Jahren jährlich rund 8,75 Tonnen CO2 binden. Damit neutralisieren die 700 Bäume jedes Jahr den kompletten ökologischen Fußabdruck eines durchschnittlichen deutschen Bürgers.

Langfristiges Klimaversprechen: Über ihre gesamte Lebensspanne werden diese 700 Bäume schätzungsweise über 350 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre filtern und dauerhaft im Holz und Waldboden speichern.

Mehr als nur Kohlenstoffspeicher

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden diesen Weg so aktiv mitgehen. 700 Bäume sind erst der Anfang“, erklärt die Geschäftsführung von FloraPrima. „Dabei geht es uns nicht nur um nackte Zahlen. Ein gesunder Mischwald, wie wir ihn mit _Aktion Baum_ fördern, ist ein komplexes Ökosystem, das Wasser speichert, die Artenvielfalt schützt und unsere Region widerstandsfähiger gegen den Klimawandel macht.“

Die Kooperation mit Aktion Baum garantiert, dass keine Monokulturen entstehen, sondern klimaresiliente Wälder, die auch für kommende Generationen Bestand haben. Kunden können die Initiative weiterhin unterstützen, indem sie einen Strauß aus der speziellen Aktionskategorie wählen.

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie unter: https://www.floraprima.de/de/content/51372_zu-jedem-aktionsblumenstrauss-pflanzen-wir-einen-baum.html

