FM-Connect.com Network GmbH und InfoCargo – Partnerschaft für durchgängig digitale Gebäudedaten

Networking: eine neue Partnerschaft für FM-Connect.com

Beratungskompetenz und Digitale-Twin-Expertise bündeln ihre Kräfte für CAFM-Projekte, ESG-Reporting und den sicheren Gebäudebetrieb

Seestermühe / Mühlacker, 27. November 2025 – Die FM-Connect.com Network GmbH, FM-Beratungs- und Ingenieur-Netzwerk sowie „FM-Solutionmaker“ für ganzheitliches Facility Management, geht eine Partnerschaft mit InfoCargo – Otto Szanto ein. InfoCargo ist auf präzise digitale Gebäudedaten, digitale Zwillinge und CAFM-Datenmanagement spezialisiert und unterstützt Unternehmen bei der Vermessung, Strukturierung und Aufbereitung von Gebäudedaten für Reinigung, Betrieb, Wartung, Planung und ESG-Berichte.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, FM-Organisationen, Eigentümern und Betreibern einen durchgängigen Weg „vom Scan bis in den Betrieb“ anzubieten: von der Gebäudeerfassung und dem Digital Twin über standardisierte Datenstrukturen bis zur intelligenten Nutzung in CAFM-/CAIFM-Systemen, in FM-Prozessen und im ESG-Reporting.

Digitale Gebäudedaten als Fundament für professionelles Facility Management

Viele Unternehmen arbeiten noch immer mit veralteten, unvollständigen oder widersprüchlichen Bestandsunterlagen: Pläne fehlen, technische Anlagen sind nur teilweise dokumentiert, Flächenangaben sind nicht aktuell. InfoCargo schließt genau diese Lücke:

* Digitale Gebäudeerfassung mit präziser Vermessung vor Ort und Erstellung aktueller Grundrisse und Modelle

* Digitaler Zwilling / Bestandsmodell als 2D-/3D-Abbild des technischen Ist-Zustands inklusive Asset-Strukturen

* ESG-Daten & Nachhaltigkeitsberichte mit strukturierten, prüffähigen Kennzahlen zu Flächen, Energie, Anlagenzuständen und Compliance

* CAFM- und Datenmanagement inklusive Aufbereitung, Schnittstellen und Integration in CAFM-, ERP- und IoT-Systeme

* Flächen- & Asset-Inventarisierung mit QR-/RFID-Kennzeichnung und laufender Datenaktualisierung

InfoCargo bringt dabei über 25 Jahre Erfahrung in Gebäudedigitalisierung und IT-Projektmanagement ein und arbeitet branchenübergreifend für Industrieanlagen, Krankenhäuser, Büro- und Gewerbeimmobilien sowie öffentliche Gebäude.

FM-Connect.com als FM-Solutionmaker und Netzwerk

FM-Connect.com ist ein etabliertes Beratungs- und Ingenieurnetzwerk für Facility Management mit Sitz in Seestermühe (Schleswig-Holstein). Das Unternehmen versteht sich als unabhängiger „FM-Solutionmaker“ und verknüpft strategisches Facility Management, technische Betriebsführung, Flächenmanagement, digitale FM-Lösungen und FM-Services zu ganzheitlichen Lösungen.

Das Netzwerk bringt Endkunden, FM-Berater, Ingenieure, Autoren und Spezialpartner zusammen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Gebäude leistungsfähiger, sicherer und nachhaltiger zu machen – von der FM-Strategie über die Planung und Sanierung bis hin zur Betreiberverantwortung und zum täglichen Betrieb. Dabei spielt die Digitalisierung – etwa im Rahmen von CAIFM-/CAFM-Systemen, Gebäudeautomation und Datenintegration – eine zentrale Rolle.

Mit der neuen Partnerschaft erweitert FM-Connect.com sein Expertennetz gezielt um einen hochspezialisierten Baustein für digitale Gebäudedaten und operationalisierte BIM-/Digital-Twin-Lösungen. InfoCargo ist bereits offiziell als Partner auf der FM-Connect.com Plattform gelistet.

Konkrete Mehrwerte der Zusammenarbeit

Die Kooperation von FM-Connect.com und InfoCargo adressiert zentrale Herausforderungen von FM-Verantwortlichen und Eigentümern:

* Vom Bestandschaos zum nutzbaren Datenmodell

Unternehmen erhalten aus einer Hand Unterstützung bei der digitalen Gebäudeerfassung, der Modellierung und Strukturierung ihrer Daten – bis hin zur Integration in CAFM-Systeme und FM-Prozesse.

* CAFM-/CAIFM-Projekte mit „echten“ Daten starten

CAFM-Einführungen scheitern häufig an schlechten oder fehlenden Bestandsdaten. InfoCargo liefert strukturierte, aktuelle Gebäude- und Anlagendaten, FM-Connect.com übernimmt Konzeption, Prozessdesign, Systemauswahl und Einführung – inklusive Betreiberverantwortung und Schnittstellen zu Technik, Services und Organisation.

* ESG und Nachhaltigkeit pragmatisch umsetzen

Für ESG-Reporting, Energie- und Nachhaltigkeitsziele benötigen Unternehmen belastbare Daten zu Flächen, Energieverbrauch und technischen Assets. InfoCargo erstellt die dafür notwendigen Datenstrukturen, FM-Connect.com integriert diese in FM-Strategien, Energiemanagement und nachhaltige Betriebsmodelle.

* Operational BIM & Digital Twin in der Praxis

InfoCargo verfügt über Referenzen im Bereich Operational BIM für Katastrophenschutz, Industrieanlagen und FM-orientierte Baudokumentation. FM-Connect.com bringt Erfahrungen aus BIM-/xD-Projekten und integrierter Projektabwicklung ins Netzwerk ein. So können Kunden digitale Zwillinge nicht nur planen, sondern im Betrieb nutzen – für Sicherheit, Wartung und Verfügbarkeit.

* Sicherheit und Betreiberverantwortung stärken

Vollständige, aktuelle Gebäudedaten sind eine wesentliche Grundlage für Betreiberpflichten, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Notfallmanagement. Die Kombination aus technischer Bestandsdokumentation (InfoCargo) und FM-Compliance-, Audit- und Betreiberkonzepten (FM-Connect.com) schärft die Rechtssicherheit im Betrieb.

Interview mit Kay Meyer und Otto Szanto

Im Rahmen der neuen Partnerschaft haben wir mit Kay Meyer, Geschäftsführer der FM-Connect.com Network GmbH, und Otto Szanto, Inhaber von InfoCargo – Otto Szanto, über Hintergründe, Ziele und praktische Auswirkungen gesprochen.

Herr Meyer, was war für Sie der Auslöser, InfoCargo als Partner in das FM-Connect Netzwerk zu holen?

Kay Meyer:

„In vielen Projekten sehen wir ein wiederkehrendes Muster: FM-Organisationen wollen Prozesse, Systeme und Betreiberverantwortung professionalisieren – haben aber kein sauberes Fundament an Gebäudedaten. Da wird mit historischen Plänen, Excel-Listen und kleinen Inseln an Wissen gearbeitet. InfoCargo schließt genau diese Lücke. Uns war wichtig, einen Partner zu haben, der digitale Gebäudedaten schnell, präzise und FM-tauglich liefern kann – vom Aufmaß bis zum strukturierten Datenpaket für CAFM und FM-Prozesse.“

Worin sehen Sie die besondere Stärke von InfoCargo aus Sicht eines FM-Solutionmakers?

Kay Meyer:

„InfoCargo vereint Vermessungs-Know-how mit IT- und Datenkompetenz. Das Team denkt nicht nur in Plänen und Modellen, sondern immer in Nutzung: Welche Daten braucht der Betreiber für Wartung, Flächenmanagement, ESG-Berichte oder Audits? Wie müssen Schnittstellen zu CAFM, ERP oder IoT aufgebaut sein, damit die Daten im Alltag funktionieren? Diese Kombination passt hervorragend zu unserem Ansatz, Facility Management strategisch, technisch und organisatorisch zusammenzubringen.“

Herr Szanto, wie erleben Sie die Anforderungen von Facility Managern an digitale Gebäudedaten?

Otto Szanto:

„Unsere Kunden sind in der Regel sehr klar in ihren Zielen, aber die Ausgangslage ist oft heterogen. Pläne aus unterschiedlichen Epochen, Umbauten ohne Dokumentation, Anlagen, die nur teilweise erfasst sind. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen – Stichwort ESG, Energie, Sicherheit, Betreiberpflichten. Facility Manager wollen keine schönen 3D-Bilder, sondern verlässliche, strukturierte Daten, die in ihre Systeme und Prozesse passen. Genau da setzen wir an: Wir erzeugen digitale Bestände, die im FM-Alltag belastbar sind und sich weiter pflegen lassen.“

Wie wird die Zusammenarbeit zwischen Ihren Teams konkret aussehen?

Otto Szanto:

„Im ersten Schritt erfolgt meist ein gemeinsamer Blick auf die Ziele und die vorhandenen Unterlagen. Wir definieren, welche Gebäude, Flächen und technischen Anlagen in welcher Tiefe erfasst werden müssen. InfoCargo übernimmt die Vermessung und Modellierung, inklusive Digital Twin und Datenstruktur. Parallel plant FM-Connect.com, wie diese Daten in Strategien, Prozesse, CAFM-Workflows und Betreiberkonzepte integriert werden.“

Kay Meyer:

„Für die Kunden bedeutet das: Sie müssen nicht mehr zwischen „Vermesser“, „BIM-Dienstleister“, „CAFM-Berater“ und „FM-Organisation“ vermitteln. Wir treten abgestimmt auf – mit einem gemeinsamen Verständnis von Zielbild, Datenqualität und Rollen im Betrieb. So entstehen durchgängige Lösungen statt Insellösungen.“

ESG, Nachhaltigkeit und Reporting werden immer wichtiger. Welche Rolle spielt die Partnerschaft in diesem Kontext?

Kay Meyer:

„Wer ESG ernst nimmt, kommt an guten Daten nicht vorbei. Ohne belastbare Flächenstrukturen, Nutzungsarten, Anlagen- und Energiedaten bleibt vieles im Bereich der Schätzung. InfoCargo liefert genau diese Daten – sauber strukturiert und prüfbar. Unsere Aufgabe ist es dann, die Daten in FM-Strategien, Energiemanagement, Instandhaltungs- und Betreiberkonzepte zu überführen und mit Kunden Kennzahlen zu entwickeln, die tatsächlich gesteuert werden können.“

Otto Szanto:

„Wir sehen, dass ESG-Anforderungen viele Unternehmen motivieren, ihre Gebäudedaten grundlegend aufzuräumen. Über die Zusammenarbeit mit FM-Connect.com stellen wir sicher, dass diese Aufräumaktion nicht isoliert bleibt, sondern direkt im FM- und Nachhaltigkeitsmanagement ankommt – etwa in CAFM, in Dashboards oder in den Prozessen der technischen Betriebe.“

Können Sie ein typisches gemeinsames Einsatzszenario skizzieren?

Otto Szanto:

„Ein häufiges Szenario ist ein heterogener Gebäudebestand mit mehreren Standorten. Wir starten mit einer Priorisierung: Welche Objekte sind für Betrieb, Risiko und ESG besonders relevant? Dort erfassen wir digital, erstellen Grundrisse, Digital Twins und strukturierte Datenpakete – inklusive Flächen, Assets und relevanter technischer Informationen.“

Kay Meyer:

„Parallel entwickeln wir mit dem Kunden das FM-Zielbild: Welche Betreiberpflichten sind abzubilden, welche Services und Prozesse, welches CAFM-System oder welche Ergänzungen werden benötigt? Auf Basis der InfoCargo-Daten können wir dann sehr präzise Systeme konfigurieren, Wartungs- und Prüfkonzepte hinterlegen, Flächen und Services kalkulieren und Kennzahlen etablieren. So entsteht aus einem Datenprojekt ein echter Beitrag zur Leistungsfähigkeit der Gebäude.“

Was reizt Sie persönlich an dieser Partnerschaft am meisten?

Kay Meyer:

„Mich überzeugt die Klarheit im Ansatz: InfoCargo verspricht keine Buzzwords, sondern liefert belastbare Gebäudedaten – und das über Branchengrenzen hinweg. Diese Solidität passt gut zu unserem Verständnis von FM: praxisnah, verantwortungsbewusst und langfristig.“

Otto Szanto:

„Ich schätze den Netzwerkgedanken von FM-Connect.com. Wir treffen dort auf FM-Experten, Ingenieure und Spezialisten, die alle denselben Fokus haben: Gebäude besser zu machen. Für uns eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, unsere digitalen Zwillinge noch stärker im Betrieb zu verankern – von der Katastrophenschutz-Anwendung über Krankenhäuser bis hin zu Industrieanlagen und Verwaltungsgebäuden.“

Wie geht es nun weiter?

Kay Meyer:

„Wir werden die Partnerschaft schrittweise in laufende und neue Projekte integrieren und gemeinsam Referenzprojekte sichtbar machen – etwa in unserer FM Power Hour oder in themenspezifischen Formaten rund um BIM, Digital Twin, Betreiberverantwortung und ESG. Interessierte FM-Verantwortliche können sich sowohl an uns als auch direkt an InfoCargo wenden. Wichtig ist uns: Wir starten immer mit einem klaren Verständnis von Zielen, Risiken und Datenlage – und entwickeln daraus eine Lösung, die auch in fünf Jahren noch trägt.“

Über FM-Connect.com Network GmbH

Die FM-Connect.com Network GmbH mit Sitz in Seestermühe ist ein unabhängiger FM-Solutionmaker und verbindet seit vielen Jahren Beratungs-, Management-, IT- und Ingenieurleistungen im Facility Management. Das Unternehmen vernetzt Endkunden, FM-Berater, Ingenieure und Autoren und bietet ein breites Portfolio von strategischem und technischem Facility Management über Flächen- und Servicemanagement bis hin zu digitalem FM, CAIFM und Betreiberverantwortung. Mit Formaten wie der wöchentlichen „FM Power Hour“ fördert FM-Connect.com den praxisnahen Austausch und die Vernetzung in der FM-Community.

FM-Connect.com Network GmbH

Kay Meyer, Geschäftsführer

Am Altenfeldsdeich 16

25371 Seestermühe, Deutschland

https://fm-connect.com

Über InfoCargo – Otto Szanto

InfoCargo – Otto Szanto mit Sitz in Mühlacker unterstützt Unternehmen, Betreiber und öffentliche Institutionen dabei, ihre Gebäudedaten nutzbar zu machen. Das Leistungsportfolio reicht von der digitalen Gebäudeerfassung und der Erstellung von 2D-/3D-Bestandsmodellen über Digital Twins und Operational BIM bis hin zu ESG-Daten, CAFM- und Datenmanagement, Integrations- und Schnittstellenservices sowie Flächen- und Asset-Inventarisierung. InfoCargo setzt auf präzise Vermessung, standardisierte Datenstrukturen und einen integrierten Workflow vom Aufmaß bis in den Betrieb – mit über 25 Jahren Erfahrung in Gebäudedigitalisierung und IT-Projektmanagement.

InfoCargo

Otto Szanto

Hundsrücken 15

75417 Mühlacker, Deutschland

https://www.infocargo.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FM-Connect.com Network GmbH

Herr Kay Meyer

Am Altenfeldsdeich 16

25371 Seestermühe

Deutschland

fon ..: 01717044665

web ..: https://fm-connect.com/

email : info@fm-connect.com

