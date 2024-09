FM Power Hour am 18. September 2024: Digitalisierung, New Work und Automatisierung

Digitalisierung von Dokumenten und Archivieren ist ein bedeutendes Instrument im Kontext New Work. Es ist für jeden Facility Manager von Interesse.

_Hamburg, den 12. September 2024_ – Die FM-Connect GmbH lädt Facility Manager und Experten zur FM Power Hour am 18. September 2024 von 15:00 bis 16:00 Uhr ein. Die Veranstaltung widmet sich der Digitalisierung von Dokumenten und Archiven, ein Schlüsselthema, das nicht nur die Arbeitsweise von Unternehmen, sondern auch deren Infrastruktur revolutioniert. Durch den Einfluss neuer Arbeitsformen, Automatisierung und Internationalisierung erleben Facility Manager einen tiefgreifenden Wandel, der neue Chancen und Herausforderungen mit sich bringt.

New Work und die Rolle der Digitalisierung im Facility Management

Die Digitalisierung ist der Treiber hinter neuen Arbeitsmodellen wie Remote Work, Home Office und der Idee von New Work, die eine flexiblere und mobilere Arbeitsweise ermöglichen. Durch digitale Technologien erhalten Mitarbeiter von überall auf der Welt Zugriff auf Dokumente und Daten, was nicht nur den Flächenbedarf im Büro reduziert, sondern auch die Notwendigkeit der physikalischen Anwesenheit infrage stellt. Diese Flexibilität erfordert von Facility Managern eine neue Herangehensweise an die Bürogestaltung. Automatisierung von Prozessen und Collaboration-Tools wie Videokonferenzen ermöglichen es virtuellen Teams, länderübergreifend nahtlos zusammenzuarbeiten und dabei effizient zu bleiben.

In der FM Power Hour wird der Schwerpunkt darauf liegen, wie Facility Manager ihre Büroflächen neu definieren können. Während die physische Anwesenheit in Büros zurückgeht, steigt der Bedarf an kollaborativen Arbeitsbereichen und intelligenten Arbeitsplätzen, die auf Flexibilität ausgelegt sind. Moderne Büroflächen müssen Hybrid-Modelle unterstützen, die sowohl für die Zusammenarbeit vor Ort als auch für den Fernzugriff optimiert sind. Gleichzeitig bringt die Automatisierung von Prozessen erhebliche Effizienzgewinne, indem repetitive Aufgaben minimiert und Ressourcen optimal genutzt werden.

Expertenvortrag von Martin Echt: Digitale Transformation im Facility Management

Im Rahmen der Veranstaltung wird Martin Echt, Geschäftsführer der Martin Echt GmbH, sein Fachwissen zur Digitalisierung und Archivierung von Dokumenten teilen. Echt wird innovative Strategien und Best Practices vorstellen, um die Dokumentenverwaltung zu modernisieren und den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Teilnehmer erfahren, wie digitale Systeme den Schutz sensibler Daten verbessern und eine effiziente, standortunabhängige Arbeitsweise ermöglichen.

Automatisierung als Schlüssel zur Effizienzsteigerung

Facility Management wird zunehmend durch automatisierte Prozesse geprägt, die es ermöglichen, Betriebskosten zu senken und gleichzeitig den Flächenbedarf zu reduzieren. Routineaufgaben wie das Vertragsmanagement, Wartungsarbeiten oder die Buchung von Räumen können durch intelligente Systeme automatisiert werden. Diese Technologie befähigt Facility Manager, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren, wie die Optimierung von Arbeitsumgebungen und die Schaffung von Raumlösungen, die die Bedürfnisse moderner, mobiler Arbeitskräfte unterstützen.

Darüber hinaus ist die Internationalisierung der Arbeitswelt ein weiteres Thema, das Facility Manager berücksichtigen müssen. Mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen in verschiedene Länder und Zeitzonen müssen Büroflächen und digitale Systeme flexibel und global zugänglich sein. Dies erfordert Investitionen in sichere Cloud-basierte Systeme und eine IT-Infrastruktur, die den Anforderungen einer internationalen Belegschaft gerecht wird.

New Work: Die Zukunft der Arbeit ist flexibel und digital

Der New-Work-Ansatz fordert ein Umdenken in der Arbeitsweise und Gestaltung von Büroflächen. Facility Manager müssen in der Lage sein, hybride Arbeitsmodelle zu unterstützen, in denen Mitarbeiter sowohl von zu Hause als auch im Büro produktiv arbeiten können. Die Digitalisierung schafft hier die Basis, indem sie den nahtlosen Zugriff auf Dokumente und Informationen von jedem Ort aus ermöglicht. Gleichzeitig fördert sie die Mobilität der Belegschaft, was es Unternehmen erlaubt, flexibel auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einzugehen und die Arbeit an moderne Lebensmodelle anzupassen.

Die Internationalisierung und die wachsende Zahl an Remote-Mitarbeitern erfordert zudem, dass Unternehmen ihre Büroinfrastruktur international zugänglich und gleichzeitig sicher gestalten. Hier spielen digitale Archivierungsprozesse und sichere Kommunikationskanäle eine zentrale Rolle, um Compliance-Anforderungen weltweit einzuhalten und Daten sicher zu verwalten.

Agenda der FM Power Hour:

* 15:00 – 15:05 Uhr: Begrüßung und Einführung

* 15:05 – 15:25 Uhr: Fachlicher Vortrag von Martin Echt

* 15:25 – 15:45 Uhr: Interaktive Fachdiskussion

* 15:45 – 15:50 Uhr: Vorstellung zusätzlicher Ressourcen

* 15:50 – 15:55 Uhr: Q&A und Call-to-Action

* 15:55 – 16:00 Uhr: Zusammenfassung und Ausblick

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FM-Connect com Network GmbH

Herr Kay Meyer

Am Altenfeldsdeich 16

Seestermüh 25371

Deutschland

fon ..: 01717044665

web ..: https://fm-connect.com/

email : info@fm-connect.com

FM-Connect.com ist Ihr Netzwerk für Facility Management, das sich auf Wertbildung und Partnerschaft konzentriert. Unser Schwerpunkt liegt auf der Schaffung echter Werte durch gezieltes Networking, um die Produktivität und Nutzungsqualität unserer Kunden zu steigern. Wir bieten eine Plattform für den Austausch von wertvollem Wissen und Erfahrungen, stärken nachhaltige Beziehungen und entwickeln maßgeschneiderte, wertorientierte Lösungen. Als engagierte Partner im Facility Management priorisieren wir Transparenz, wertige Synergien und Innovationen.

Pressekontakt:

FM-Connect com Network GmbH

Herr Kay Meyer

Am Altenfeldsdeich 16

Seestermüh 25371

fon ..: 01717044665

email : info@fm-connect.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Carlo Zoli auf der Kunstmesse Zürich (11.-13. Okt. 2024) American Aires Marketingstrategie mit Fokus auf Partnerschaften erweist sich als erfolgreich, Unternehmen kündigt Ausgabe von Aktien an Partner an