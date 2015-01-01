FortiBleed: Firewalls24.de veröffentlicht Sofortmaßnahmen-Ratgeber für Fortinet-Administratoren

Ein Datensatz kompromittierter Fortinet-Zugänge rückt bekannte Risiken im Firewall-Betrieb in den Fokus. Firewalls24.de fasst die Faktenlage zu FortiBleed zusammen und nennt konkrete Sofortmaßnahmen.

Unter dem Namen FortiBleed wurde Mitte Juni 2026 ein umfangreicher Datensatz mit gültigen Zugangsdaten internetexponierter Fortinet Firewalls öffentlich. Auf Firewalls24.de, dem von der Aphos GmbH betriebenen Shop und Fachportal für IT-Sicherheitslösungen, wurde dazu ein ausführlicher Ratgeber veröffentlicht, der die Faktenlage einordnet und konkrete Sofortmaßnahmen für Administratoren zusammenfasst.

Kein neuer Zero-Day, sondern bekannte Schwächen

Nach Auswertungen der Sicherheitsforscher Hudson Rock, SOCRadar und Kevin Beaumont umfasst der Datensatz je nach Methodik zwischen 30.000 und 75.000 betroffene Geräte in 194 Ländern. Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich nach aktuellem Stand nicht um einen neuen Zero-Day, sondern um das Zusammentreffen bekannter Schwachstellen, veralteter Passwort-Hashes und wiederverwendeter Zugangsdaten aus früheren Datenlecks und Infostealer-Logs.

Auch deutsche Geräte betroffen

Auch in Deutschland sind Geräte betroffen. Eine Auswertung von heise online nennt gut 120 Systeme mit Domains in Deutschland. Das BSI und das CERT-Bund weisen seit Längerem darauf hin, dass administrative Zugänge von Firewalls herstellerübergreifend zu oft offen aus dem Internet erreichbar sind. Eine eigene FortiBleed-Warnung deutscher Behörden lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.

Vier Sofortmaßnahmen für Fortinet-Administratoren

Firewalls24 empfiehlt Betreibern von Fortinet-Geräten vier zentrale Schritte: FortiOS und zugehörige Komponenten auf den aktuellen Patchstand bringen, Management-Interfaces aus dem Internet nehmen, nach dem Update einen erzwungenen Passwortwechsel zur Umstellung auf das sicherere PBKDF2-Verfahren durchführen und Multi-Faktor-Authentifizierung für alle externen Zugänge aktivieren.

Die vollständige Checkliste samt Indikatoren einer Kompromittierung steht im ausführlichen FortiBleed-Ratgeber unter bereit:

FortiBleed – Was Fortinet-User jetzt wissen und tun müssen

„Die Geräte, die jetzt in solchen Datensätzen auftauchen, sind fast immer die, um die sich im Alltag niemand kümmert. Aktuelle Patchstände, geschlossene Management-Zugänge und erzwungene Passwortwechsel sind kein einmaliges Projekt, sondern Dauerbetrieb“, sagt Roman Jacobi, Geschäftsführer von Aphos. „Vorfälle dieser Art können grundsätzlich jeden Hersteller treffen. Entscheidend ist die Betriebsdisziplin, nicht die Marke.“

Managed Firewall und Service Level Agreements

Für Organisationen, die Patching, Monitoring und Härtung ihrer Firewall nicht dauerhaft intern abbilden können, bietet die Aphos GmbH Managed Firewalls im Rahmen von Firewall Service Level Agreements an. Darin sind verbindliche Reaktions- und Patchzeiten festgeschrieben, sodass Updates, geschlossene Management-Zugänge sowie regelmäßige Konfigurationsprüfungen und Passwortrotationen verlässlich im laufenden Betrieb erfolgen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Herr Roman Jacobi

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Deutschland

fon ..: 061965820160

web ..: https://firewalls24.de/

email : hallo@aphos.de

Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsdienstleister mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als technisch vollständig akkreditierter Sophos Platinum Partner sowie Partner von CrowdStrike und Fortinet bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen.

Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen.

Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen.

Pressekontakt:

Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

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Mergenthalerallee 73-75

65760 Eschborn

fon ..: 061965820160

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