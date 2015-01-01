Mobil sein ohne Autoführerschein: Moderne Seniorenmobile von Krain Elektroroller aus Eitorf

Krain Elektroroller aus Eitorf bietet moderne Seniorenmobile wie For-Motion Triflex und Forty 5. Mobilität ohne Autoführerschein, bis 45 km/h und bis zu 250 km Reichweite.

Moderne Seniorenmobile für mehr Freiheit: Mobilität auch ohne Autoführerschein wird durch die modernen Seniorenmobile von Krain Elektroroller auf komfortable und sichere Weise ermöglicht. Innovative Fahrzeugkonzepte bieten dabei hohe Reichweite, Fahrkomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten im Alltag. Der Fachhändler für Elektroroller und Elektromotorräder aus Eitorf präsentiert mit dem Dreirad- und Vierrad-Seniorenmobil For-Motion Triflex eine Lösung für 15 km/h und 25 km/h. Eine Einzelradaufhängung hinten, leistungsstarke Radnabenmotoren mit 2×800W sowie ein drehbarer Komfortsitz sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl. Sitzheizung, Rollstuhlhalter und eine Reichweite von bis zu 250 km bei 60V/160Ah Akku erhöhen die Alltagstauglichkeit deutlich. Das For-Motion Forty 5 erweitert das Angebot um eine Variante für 25 km/h und 45 km/h. Auch hier kommen eine Einzelradaufhängung vorne und hinten, 2×800W Radnabenmotoren, ein drehbarer Komfortsitz sowie Sitzheizung und Rollstuhlhalter zum Einsatz. Die hohe Reichweite von bis zu 250 km unterstreicht die Eignung für längere Strecken und flexible Nutzung. Die Fahrzeuge bieten eine zeitgemäße Alternative für Menschen, die unabhängig mobil bleiben möchten – auch ohne Führerschein für klassische Pkw.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Krain Elektroroller

Herr Wladimir Krain

Bogestraße 12

53783 Eitorf

Deutschland

fon ..: 02243/9259563

web ..: https://www.elektroroller-krain.de

email : info@elektrofahrzeuge-krain.de

Krain Elektroroller ist einer der ältesten Fachhändler in Deutschland. Als inhabergeführtes Unternehmen vertreibt es ein breites Sortiment an Seniorenmobilen und Elektrorollern namhafter Hersteller.

Pressekontakt:

OMERGY GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

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