Foto Erhardt eröffnet neuen Megastore in Essen

Filialnetz von Foto Erhardt wächst auf 11 City-Stores

Foto Erhardt eröffnet am 12. Mai 2022 einen neuen Megastore am Flachsmarkt 1 in Essen. Hobby- und Profifotografen im Einzugsgebiet der Ruhr-Metropole finden auf mehr als 250 qm ab sofort ein breites, topaktuelles Sortiment aller großen Marken rund um Fotografie, Videografie und Optik für jedes Budget. Ergänzt wird das Service-Angebot um vielfältige Fotodienstleistungen bis hin zu regelmäßigen Experten-Workshops.

Wie in allen Foto Erhardt Fachgeschäften liegt auch im Essener Megastore der Hauptschwerpunkt auf Standard- bis Premium-Modelle bei Spiegelreflex- und Systemkameras, Objektiven, Videokameras sowie Drohnen und Zubehör aller namhaften Hersteller. Ebenso bietet die neue Filiale am Flachsmarkt 1 ihren Besuchern eine außergewöhnliche Produkt- und Herstellerauswahl bei Ferngläsern für neue und erfahrene Naturfans, Jäger*innen und Ornithologen.

Wie alle Stores von Foto Erhardt verfügt ebenfalls der Megastore Essen über ein hochmodernes Fotolabor, das Kunden alle modernen Fotodienstleistungen wie u.a. das Ausbelichten und Drucken von Fotos sowie zahlreiche weitere Bilddienstleistungen wie die Entwicklung von Filmen, Vergrößerungen, Scan-Services und Fotobuch-Erstellung preisbewusst bereitstellt. Abgerundet wird das Service-Angebot durch eine große Auswahl an modernen bis klassischen Bilderrahmen und -alben.

Das 8-köpfige Experten-Team unter der Leitung von Fachberater Martin Krause unterstützt Kunden kompetent bei allen Vorhaben rund um Foto, Video, Optik und Labor mit detaillierten Beratungsleistungen. Martin Krause ist als Spezialist für optische Systeme weit über die Stadtgrenzen Essens bekannt und stellt Kunden damit Fachtipps- und -ratschläge auf höchstem Beratungsniveau bereit.

Darüber hinaus starten für Fotografie-Fans und -Enthusiasten ab Mai regelmäßige Workshops und Vorträge zu verschiedenen Praxis-Schwerpunkten, die im modernen, einladenden Ambiente des neuen Megastores stattfinden. Ebenso gehören exklusive VIP-Abende mit Top-Präsentationen zum vielseitigen Event-Programm der renommierten Handelskette.

Für Foto Erhardt ist der Standort in Essen die aktuell 11. Filiale. Mit über 150 Mitarbeiter*innen, dem Filialnetz, seinen Fotostudios, dem Online-Geschäft und einem B2B/Geschäftskunden-Bereich ist Foto Erhardt heute eines der führenden Imaging-Unternehmen in Deutschland und Europa.

Foto Erhardt setzt neben dem wachsenden Online-Business auch künftig auf eine starke Präsenz im Einzelhandel vor Ort und hat bereits weitere zeitnahe Expansionspläne in Vorbereitung.

Weitere Informationen unter: https://www.foto-erhardt.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Foto Erhardt GmbH

Frau Birthe Erhardt

Gartenkamp 101

49492 Westerkappeln

Deutschland

fon ..: +49 (0) 5404 – 96 33 96

web ..: https://www.foto-erhardt.de

email : info@foto-erhardt.de

Seit 119 Jahren gehört Foto Erhardt zu den führenden Fotohändlern in Deutschland. Unser Filialnetz umfasst 11 Filialen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen. Hinzu kommen neun angeschlossene Fotostudios, die Foto Erhardt Akademie, ein Großhandel und der Online-Shop. Über 150 Mitarbeiter*innen kümmern sich täglich um die Bedürfnisse und Wünsche der stetig wachsenden Foto Erhardt Community mit insgesamt bereits über 1.700.000 zufriedenen Kunden.

