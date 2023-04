Frisch an Board der CBS: 170 Freshmen und eine Systemakkreditierung

Mehr als ein Grund zu feiern: Erfolgreicher Sommersemester Intake mit knapp 170 Freshman und Befugnis zur Systemakkreditierung für die CBS

An der CBS International Business School gab es im vergangenen Monat gleich mehrere Gründe zum Feiern.

Nach dem gelungenen Semesterbeginn der berufsbegleitenden und Vollzeit-Studierenden Anfang Februar, haben nun auch die Freshmen der dualen Programme General Management (B.A.) sowie Digitales Projektmanagement (M.Sc.) und Business Development Management (M.A.) ihr Studium an den verschiedenen Standorten der CBS aufgenommen.

„Es ist das Jahr, in dem die CBS ihr 30-jähriges Jubiläum feiert und es ist das Jahr, in welchem die Klett Gruppe, zu der wir gehören, auf ihr 125-jähriges Bestehen blickt. Darauf sind wir schon ein wenig stolz. Und ab heute seid auch Ihr Teil dieser Gemeinschaft und der CBS Familie“, begrüßte die CBS Präsidentin Prof. Anja Karlshaus die rund 170 dualen Studienstarter:innen bei der Eröffnungsfeier und gab ihnen ermutigende Worte mit auf den neuen Wegabschnitt: „Geht mit Selbstbewusstsein in Euer Studium, als eigener Erfinder Eurer Zukunft. Scheut Euch dabei nicht vor großen Zielen. Denn Ihr seid die zukünftigen Unternehmerinnen und Unternehmer, Managerinnen und Manager – die zukünftige Generation – die wir brauchen, um die komplexen globalen Herausforderungen der Zukunft anzugehen.“

Die duale Studienform erlangt zunehmend an Bedeutung. Für Unternehmen ist daran besonders attraktiv, dass sie Nachwuchstalente rasch in der Praxis einsetzen und ihnen parallel eine qualifizierte Vertiefung in theoretisches Fachwissen zugänglich machen können. Bei Studieninteressierten wiederum punkten die dualen CBS-Studiengänge insbesondere mit der engen Praxisverzahnung und dem Vorteil, dass die Studiengebühren vom jeweiligen Arbeitgeber übernommen werden.

Ein besonderes Gütesiegel für das Qualitätsmanagement

Neben vielen neuen Studierenden konnte die CBS International Business School im April auch die frisch erworbene Systemakkreditierung in Empfang nehmen. Damit wird der Hochschule vom Akkreditierungsrat ein Qualitätsmanagement besiegelt, welches das Niveau der Studiengänge sicherstellt, das auch bei einer externen Begutachtung gewährleistet wird. Der Akkreditierungsrat wurde von den 16 Bundesländern gegründet und ist das zentrale Entscheidungsgremium für Programm- und Systemakkreditierungen, die das Erreichen von Qualifikationszielen und -standards in Ausbildung und Studium sicherstellen.

„Die Systemakkreditierung verschafft unserer Hochschule noch mehr Dynamik bei der Anpassung unserer Angebote an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und der Einführung innovativer Studiengänge“, freut sich Prof. Dr. Christoph Willers, Geschäftsführer und Professor für Strategisches Management und Unternehmensentwicklung über das erfolgreich durchlaufene Verfahren der CBS International Business School. Als erster neuer Studiengang ist im Sommersemester der Teilzeit-Master Logistik- und Supply Chain Management im Teilzeit-Modell gestartet.

Über die CBS International Business School

Die CBS International Business School ist eine international ausgerichtete private Wirtschaftshochschule an den Standorten Köln, Mainz, Potsdam, Brühl, Solingen, Aachen und Neuss. Sie ist auf betriebswirtschaftliche Studiengänge nach internationalem Standard spezialisiert. Ihren rund 3.000 Studierenden aus 75 Nationen bietet sie heute mehrheitlich englischsprachige und deutschsprachige Bachelor- und Masterstudiengänge mit zahlreichen Spezialisierungen sowie MBA-Programme an.

Alle Studienprogramme werden regelmäßig von der FIBAA und dem Wissenschaftsrat akkreditiert. Seit 2018 besitzt sie als einzige Hochschule in Deutschland die internationale Akkreditierung der IACBE.

Die CBS International Business School ist seit 2016 Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Die Unternehmensgruppe Klett ist ein führendes Bildungsunternehmen in Europa und international in 18 Ländern vertreten. Das Angebot umfasst klassische und moderne Bildungsmedien für den Schulalltag sowie die Unterrichtsvorbereitung, Fachliteratur und Schöne Literatur. Darüber hinaus betreibt die Klett Gruppe zahlreiche Bildungseinrichtungen von Kindertagesstätten über Schulen bis hin zu Fernschulen, Fernfach- und Präsenzhochschulen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.klett-gruppe.de.

