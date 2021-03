Führungserfolg braucht kommunikative Gesprächspartner – Interview mit Diplom-Psychologen Thomas Eckardt

Zuhören und Verstehen ist die Grundlage für wertschätzende Kommunikation. Thomas Eckardt, Diplom-Psychologe im Gespräch: „Führungserfolg basiert immer auf der richtigen Art zu kommunizieren.“

Interdisziplinäre Unternehmenskultur ist eng verbunden mit Veränderungsprozessen, emotionalen Dynamiken, Dilemmata, Unsicherheiten und Fragestellungen. Thomas Eckardt geht in seinem Buch der Ursache auf den Grund, warum Führungsqualität mit emotionaler Intelligenz verknüpft ist und warum sich Führungspersönlichkeiten mit der richtigen Kommunikation einen Karrieregefallen erweisen. Erfolgsquote: stark steigend.

Herr Eckardt, Sie setzen die Kommunikation auf den Thron einer Karriereleiter. Warum sind aktives Zuhören und geschickte Rhetorik so wirkungsvolle Instrumente?

Thomas Eckardt: Das Bedürfnis zu verstehen, ist in jedem Menschen tief verankert. Engagierte Mitarbeiter schätzen Freiräume und zielorientierte Kommunikation. Für Führungspersönlichkeiten ist das Werkzeug der Sprache eines der effektivsten.

Sie schreiben, „Die Verantwortung im Gespräch, muss jeder Führungskraft bewusst sein.“ – übernimmt das konstruktive Leading einen immer höheren Stellenwert?

Thomas Eckardt: Körpersprache, Überzeugung, ideelle Werte und die Nutzung moderner Medien schaffen ein produktives Umfeld. Gesprächspartner brauchen essenzielle Impulse. Nur wer hinter seinen Aussagen steht, wird akzeptiert. Formulierung und Handlung während des Gesprächsaktes folgen stets einem gewissen Maß an Beeinflussung. In Unternehmen ist es daher wichtig, weniger gegeneinander zu diskutieren und Konflikte im Dialog zu lösen. Das macht echte Führungskompetenz aus. In meinem Buch „Führungserfolge – die Grundlagen“ erhalten ambitionierte Führungskräfte genau Einblicke in die Chancen und Möglichkeiten psychologischer Gesprächsführung.

Zum Buch:

Wer seine Führungsstärke und -qualitäten genauer unter die Lupe nehmen möchte, hat mit dem Buch „Führungserfolg – die Grundlagen“ von Thomas Eckardt die beste Chance auf nachhaltige Veränderung. Kontaktmöglichkeiten und mehr Informationen zu Thomas Eckardt Coaching-Strategien finden Sie unter www.eckardt.online.

Thomas Eckardt begleitet seit über 30 Jahren Führungskräfte auf Ihrem Weg zum besseren Coach. Der renommierte Psychologe setzt ein Statement für den kommunikativen Stellenwert und bricht eine Lanze für das Schweigen. Gelungene Gesprächsführung ist für ihn die Basis aller funktionierenden Prozesse – im beruflichen Alltag und im Privatleben.

Thomas Eckardt steht Ihnen gern als Experte für Interviews zur Verfügung.

Fachartikel zu psychologischen Themen verfasst er nach Absprache leicht verständlich.

