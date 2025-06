Fünf Sterne vom eigenen Team: tristar Hotels setzt weiter auf wohltuendes Betriebsklima

Die privat geführte Hotelgruppe wurde erneut Branchenbester im Arbeitgeberranking von kununu und der ZEIT – Christian Stein-Kalesky zusätzlich als „Smart Hospitality Leader“ ausgezeichnet.

Die tristar Hotelgruppe sichert sich zum fünften Mal in Folge den Titel als beliebtester Arbeitgeber der deutschen Hotellerie. Im aktuellen Arbeitgeberranking von der Arbeitnehmerbewertungsplattform kununu und der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ belegen die tristar Hotels erneut den Spitzenplatz in der Branche. Christian Stein-Kalesky, Head of People & Culture Europe, sieht die erneute Auszeichnung als einen nachhaltigen Beleg für eine authentisch gelebte Unternehmenskultur, die auf Wertschätzung, Vielfalt und Vertrauen fußt: „Mehrere Jahre in Folge – das spricht nicht nur für Konstanz, sondern für eine entsprechende Haltung gegenüber unserem Team. Das heißt aber nicht, dass wir uns auf den positiven Ergebnissen ausruhen, sondern wir investieren jeden Tag auf das Neue in unsere triSTARS. Denn sie alle sind unser Herzstück und unser Antrieb!“

Mit einer überdurchschnittlichen Weiterempfehlungsquote sowie Bestnoten für Arbeitsklima, Transparenz und Fairness unterstreicht das Ergebnis, dass moderne Führung nicht mit Druck, sondern mit Dialog funktioniert. Die Position an der Branchenspitze geht dabei einher mit einer Topplatzierung im deutschlandweiten Gesamtranking, welches Unternehmen aller Sektoren in Deutschland umfasst.

Für seinen persönlichen Beitrag zur Entwicklung einer werteorientierten Führungsphilosophie wurde Christian Stein-Kalesky in diesem Jahr zudem mit dem renommierten „Smart Hospitality Leader Award“ ausgezeichnet. Die Jury des Smart Hospitality Forums und der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin würdigte sein konsequentes Engagement für Vielfalt, menschliche Führung und nachhaltige Personalarbeit. In ihrer Laudatio sagte Jury-Mitglied Prof. Dr. Sandra Rochnowski: „Christian Stein-Kalesky lebt vor, was moderne Hotellerie braucht: Integrität und echte Empathie. Darüber hinaus wird von den Mitarbeitenden seine verbindliche Art geschätzt, sein menschliches agieren, seine Empathie und vor allem seinen Einsatz für das Thema Vielfalt und Diversity.“

Die Auszeichnung ergänzt eine Reihe von Erfolgen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren konsequent ausbauen konnte. Mit 47 Hotels europaweit und starken Partnerschaften mit internationalen Marken wie Hilton, Accor, Marriott und IHG bleibt tristar Hotels weiterhin auf Wachstumskurs – jedoch ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren: den Menschen.

„Unsere Mission ist von Beginn an, ein Umfeld zu schaffen, in dem Talente nicht nur willkommen sind, sondern sich entfalten können“, so Christian Stein-Kalesky weiter. „Gerade in dieser Dienstleistungsbranche, die hauptsächlich vom Miteinander lebt, ist der respektvolle Umgang das Fundament für langfristigen Erfolg des gesamten Unternehmens.“

Die tristar Hotels planen auch in Zukunft neue Maßstäbe in der Mitarbeiterführung zu setzen. Unter anderem mit maßgeschneiderten Weiterbildungsangeboten, verstärktem Fokus auf Inklusion sowie innovativen Konzepten zur Förderung von Nachwuchstalenten.

tristar Hotels wurde im Jahr 2011 durch die Speditionskauffrau und Gastronomieunternehmerin Stella Koerber und den Hotelkaufmann und Diplom-Kaufmann (Univ.) Ulrich Enzinger gegründet.

Als renommierter und inhabergeführter White-Label-Operator arbeitet tristar mit den weltweit größten Hotelketten IHG, Hilton, Accor und Marriott zusammen und kombiniert dadurch seine Expertise mit den Stärken der global agierenden Hotelkonzerne.

Aktuell betreibt tristar in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 47 Hotels (7.149 Zimmer, 13 Marken) in den Kategorien Economy, Midscale, Lifestyle, Upscale und Serviced Apartments. Zusätzlich sind 13 weitere Hotels mit 1.904 Zimmern in der DACH-Region vertraglich gesichert.

Derzeit beschäftigt tristar insgesamt über 1.300 Mitarbeitende in 47 Hotels und 3 Headquartern. Als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber legt tristar großen Wert darauf, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, der individuelle Karrieren fördert, eine wertschätzende Unternehmenskultur lebt sowie Mitarbeitende aktiv in die Gestaltung des Unternehmens einbindet.

www.tristar-hotels.de

